Steve Martin, Jane Fonda, Bette Midler und weitere Stars würdigen Diane Keaton

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Hollywood trauert um Diane Keaton.

Die Nachricht vom Tod der beliebten Oscarpreisträgerin im Alter von 79 Jahren wurde am Samstag bekannt. Viele Stars, darunter langjährige Kolleginnen und Freunde, ehrten ihr Leben und ihre Karriere mit bewegenden Worten in den sozialen Medien.

Bette Midler, die mit Keaton und Goldie Hawn in „Der Club der Teufelinnen“ spielte, schrieb auf Instagram: „Die brillante, wunderschöne, außergewöhnliche Diane Keaton ist gestorben. Ich kann gar nicht sagen, wie unendlich traurig mich das macht. Sie war urkomisch, ein absolutes Original und völlig frei von Arglist oder Konkurrenzdenken, wie man es bei einem Star dieser Größe erwarten würde. Was man sah, war, wer sie war… oh, la, lala!“

Erinnerungen von Goldie Hawn und Steve Martin

Auch Goldie Hawn gedachte Keaton: „Du hast die Herzen der Welt erobert und dein Genie mit Millionen geteilt, indem du Filme geschaffen hast, die uns auf eine Weise zum Lachen und Weinen brachten, wie nur du es konntest“, schrieb sie. „Ich war gesegnet, ‚Der Club der Teufelinnen‘ mit dir zu drehen – unsere Tage begannen mit Kaffee im Make-up-Wagen, voller Lachen und Witze, bis zum letzten Drehtag. Es war eine Achterbahn der Liebe.“

Steve Martin, der Keatons Ehemann in „Vater der Braut“ (1991) und der Fortsetzung spielte, zollte ihr Tribut mit einem augenzwinkernden Post. Auf Instagram teilte er einen Clip aus „Interview Magazine“, in dem Martin Short Keaton fragt: „Wer ist sexier, ich oder Steve Martin?“ – worauf Keaton antwortet: „Ich meine, ihr seid beide Idioten.“ Martin kommentierte: „Das fasst unsere wunderbare Beziehung zu Diane perfekt zusammen.“

Kolleginnen aus „Vater der Braut“ und „Because I Said So“

Kimberly Williams-Paisley, Keatons Filmtochter in „Vater der Braut“, schrieb: „Mit dir zu arbeiten wird immer zu den Highlights meines Lebens gehören. Du bist einzigartig, und es war aufregend, eine Zeit lang in deinem Orbit zu sein. Danke für deine Freundlichkeit, deine Großzügigkeit, dein Talent und vor allem dein Lachen.“

Mandy Moore, die 2007 in „Because I Said So“ Keatons Tochter spielte, nannte das gemeinsame Arbeiten „eine Ehre meines Lebens“. Sie schrieb: „Man sagt, man soll seine Helden nicht treffen, aber ich durfte mit einem meiner Helden arbeiten – und sie sogar für ein paar Monate ‚Mom‘ nennen. Eine Ehre meines Lebens. Was für ein leuchtender Mensch Di war und ist. Ich bin so traurig, dass sie gegangen ist – aus allen Gründen, aber auch, weil es sich anfühlt, als würde sie ewig hier sein, uns mit ihrem Talent, ihrem Charme (und ihrem Stil, bitte!) verzaubern! Eine der Besten überhaupt. Meine ganze Liebe gilt ihren Kindern und Angehörigen.“

Jane Fonda und Cynthia Nixon über ihre Kollegin

Jane Fonda, Keatons Co-Star in „Book Club“: The Next Chapter, schrieb zu einem Foto einer lächelnden Keaton: „Es ist schwer zu glauben… oder zu akzeptieren… dass Diane nicht mehr da ist. Sie war immer ein Funke Leben und Licht, kicherte ständig über ihre eigenen kleinen Schwächen, war grenzenlos kreativ – in ihrer Schauspielkunst, ihrer Kleidung, ihren Büchern, ihren Freundschaften, ihren Häusern, ihrer Bibliothek, ihrer Weltsicht. Einzigartig – das war sie. Und auch wenn sie es nie zugeben wollte: Sie war eine großartige Schauspielerin!“

Cynthia Nixon erinnerte sich in einem bewegenden Post an ihr „absolutes Idol“. Beide spielten 2014 in „5 Flights Up“: „Ich liebte ihr Schauspiel. Ich liebte ihre Ausstrahlung. Ich liebte einfach alles an ihr“, schrieb Nixon zu einer Fotoreihe mit Keaton und ihrem Co-Star Morgan Freeman. „Seit ich zwölf war, versuchte ich, mich wie sie zu kleiden. Ich trug mein Haar lang, trug Männerhüte und Westen und (obwohl ich perfekt sehen konnte) setzte ich mir intellektuelle Brillen auf, weil ich dachte, ich würde ihr ähnlicher sehen.“

„Vor etwas mehr als zehn Jahren durfte ich in einem Film namens ‚5 Flights Up‘ mit ihr spielen – es war wie ein Traum, der wahr wurde. Ich war sehr schüchtern in ihrer Gegenwart, aber ich glaube, sie mochte mich, und das bedeutete mir alles.“