Metallica: Jason Newsted über Kehlkopfkrebs-Diagnose

Der frühere Metallica-Bassist Jason Newsted hat öffentlich gemacht, dass er vor Kurzem gegen Kehlkopfkrebs behandelt wurde. Die Krankheit wurde früh entdeckt, und seit einigen Wochen gilt er als krebsfrei. Newsted erzählte davon im Gespräch mit dem Komiker und Musiker Dean Delray in dessen Podcast „Let There Be Talk“. Dort erklärte der Bassist auch, warum er im Februar nicht bei Delrays Bon-Scott/AC/DC-Tributshow auftreten konnte.

Jason Newsted über seine Diagnose

„Wenn ich hätte dort sein können, wäre ich dort gewesen“, sagte Newsted laut „Blabbermouth“. „Deshalb werde ich ein bisschen darüber sprechen. Ich habe beschlossen, dass ich diese Woche, wenn ich beginne, die Promotion für die Shows und all das auszurollen und alle wissen zu lassen, dass ich wieder unterwegs sein werde, darüber rede. Und Sie wissen es ja bereits, Sie gehören wahrscheinlich zu den 24 Leuten, denen ich es erzählt habe.“

Er fuhr fort: „Also, mal sehen: In einer Woche ist es ein Jahr her. In einer Woche von heute an wird es ein Jahr sein. Am 8. Mai 2025 hatte ich einen Eingriff wegen Kehlkopfkrebs. Sie haben hier eine Menge Zeug herausgenommen, und dann sind sie mit Lasern auf diesem Weg hineingegangen und haben noch mehr Zeug entfernt. Die Höhle in meinem Kopf ist jetzt anders als vorher, aber wir haben es früh erwischt. Und vor ungefähr drei Wochen habe ich mein ‚frei und sauber‘ bekommen. Also habe ich es geschafft.“

Eine erzwungene Pause

Newsted sagte weiter: „Ich habe mir selbst versprochen, dass ich mich ausruhen würde, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das getan habe. Normalerweise bin ich entweder an oder aus. Also habe ich mir versprochen, die Schwerkraft wegzunehmen und mich für die richtige Anzahl von Stunden hinzulegen. Und es hätte keine Möglichkeit gegeben, dass mein arrogantes, verwöhntes Ich aufgehört hätte, Gras zu rauchen, aufgehört hätte zu trinken, aufgehört hätte, all die Dinge zu tun. Aber der große Geist hat meine Aufmerksamkeit bekommen und gesagt: ‚Das ist gerade nicht gut, Mann.‘ Also hat er mich davon weggezogen. Und jetzt bin ich klarer im Kopf, als ich es in meinem ganzen Erwachsenenleben gewesen bin. In allem liegen Segnungen. Die Limonade, die ich diesen Sommer mache, Bruder: mmh. Süß. Ooh.“

Tour mit The Chophouse Band

Der Bassist kündigte kürzlich eine Tour mit seiner Gruppe Jason Newsted & The Chophouse Band an. Sie werden eigene Headliner-Shows spielen sowie Termine als Support von Blackberry Smoke. Tickets sind hier erhältlich.

07/01 – Northampton, MA @ Iron Horse Music Hall

07/02 – Albany, NY @ Empire Underground

07/03 – Lititz, PA @ Mickey’s Black Box

07/05 – Wayne, PA @ 118 North

07/06 – Alexandria, VA @ The Birchmere

07/09 – Wilmington, NC @ Greenfield Lake Amphitheater ^

07/10 – Durham, NC @ Durham Performing Arts Center ^

07/11 – Charlotte, NC @ Ovens Auditorium ^

07/12 – Charleston, SC @ Charleston Music Hall

07/15 – Lewiston, NY @ Artpark ^

07/16 – Utica, NY @ Saranac Brewery ^

07/17 – Farmington, PA @ Timber Rock Amphitheater ^

07/18 – Columbus, OH @ Newport Music Hall ^

07/20 – Grand Rapids, MI @ Pyramid Scheme

07/21 – Newport, KY @ Southgate House Revival

07/22 – Knoxville, TN @ Open Chord

07/24 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium ^

07/25 – Nashville, TN @ Ryman Auditorium ^

Support für Blackberry Smoke

^ = Support von Blackberry Smoke