Metallica kündigen vollgepacktes „ReLoad“-Box-Set-Reissue für diesen Sommer an

Ein Jahr vor dem 30. Jubiläum des Albums veröffentlichen Metallica ein Super-Deluxe-Reissue ihres siebten Werks, „ReLoad“. Wie bei früheren Box-Sets kommt die „ReLoad“-Kollektion, die am 26. Juni erscheint, vollgepackt (Wortspiel beabsichtigt) mit 15 CDs und vier DVDs daher – gefüllt mit Livemitschnitten, Rough Mixes der Songs und Songwriting-Demos. (Das Originalalbum ist natürlich ebenfalls enthalten.)

Als „Bad Seed“ seines 1996er Vorgängers „Load“ zeigt das Album Metallica auf ihrer Mission, ihren Sound zu entschlacken – weg vom Thrash Metal, hin zu Hard-Rock-, Punk- und Blues-Einflüssen. Zu den Highlights von „ReLoad“ zählen das punkige „Fuel“, das bis heute zur Live-Setlist gehört; ein unheimliches Duett mit Marianne Faithfull namens „The Memory Remains“; eine Fortsetzung des Black-Album-Hits „The Unforgiven“; sowie das schlangenartige „Carpe Diem Baby“.

All das wurde von Musikern mit frischen Haarschnitten eingespielt – zu sehen in neu veröffentlichtem Footage der Band, die „The Memory Remains“ in Philadelphia eine Woche vor der Originalveröffentlichung von „ReLoad“ performt.

Vinyl, Kassette und mehr

Neben dem maximal ausgestatteten Box-Set wird das Reissue auch auf Doppel-LP-Vinyl, CD, als Dreifach-CD-Erweiterungsedition, Kassette und digital erhältlich sein. Wer das Box-Set vorbestellt, erhält außerdem vier verschiedene Versionen von „The Memory Remains“: die remasterte Originalaufnahme, einen Instrumental-Mix, einen „Take 18 Floor Take“ und eine Konzertaufnahme aus Brisbane, Australien.

Die vollständige Tracklist ist auf der Website der Band einsehbar. Zu den Highlights gehören eine 7-Inch von „The Memory Remains“, eine Liveaufnahme aus dem Londoner Ministry of Sound, Aufnahmen von Riffs, die die Band zu Songs ausarbeitete, sowie die daraus entstandenen Demos (das Riff zu „Carpe Diem Baby“ hieß seltsamerweise „Skimpy“) und ein Marianne-Faithfull-Outtake mit dem schlichten Titel „Memory“.

Dazu kommen Konzertmitschnitte aus Reading, England, akustische Jamsessions, Shows aus Brisbane und East Rutherford, New Jersey, sowie eine Collage von Liveaufnahmen aus aller Welt. Die DVDs bieten TV-Auftritte – darunter MTVs „Reload, Rehearse, Request“ –, weitere Clips aus dem erwähnten Philadelphia-Konzert sowie in Asien und Kalifornien gefilmte Shows. Außerdem enthält das Box-Set ein Hardcover-Buch, Poster, Gitarrenplektren und weiteres Memorabilia.

Was ROLLING STONE damals schrieb

„Hetfields Stimme ist mit jeder Metallica-Veröffentlichung seit dem ‚Black Album‘ von 1991 sicherer geworden“, urteilte ROLLING STONE seinerzeit in seiner Rezension von „ReLoad“. „Zwischen gutturalem Growlen liefert er auf ‚ReLoad‘ tatsächlich Crooning und Harmonien jenseits seiner üblichen Sicherheitszone aus brüllendem Zorn.“

Die Band, die im Herbst in der Sphere in Las Vegas auftreten wird, startet zudem einen Wettbewerb unter dem Hashtag #GetTheReLoadOut und ruft Bands und Fans dazu auf, Coverversionen und eigene Interpretationen der Albumsongs einzureichen. Dasselbe haben sie bereits mit „Load“ gemacht und die Gewinnervideos auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht.

„Neben den eher ‚traditionellen‘ musikalischen Covers laden wir Performance- und bildende Künstler ein, ihre Beiträge in der Kategorie ‚Nicht-Traditionell‘ einzureichen“, schrieb Metallica auf ihrer Website. „Wir meinen TikTok-Tänze, Gemälde, Miming, Aufführungen mit Kinderspielzeuginstrumenten oder was auch immer euch sonst einfällt!“ Den Zeitplan der gesuchten Songs sowie alle weiteren Teilnahmebedingungen finden sich auf ihrer Website. Die Gewinner in beiden Kategorien erhalten ein signiertes Box-Set.