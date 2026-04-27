Megadeth feuern erstmals Metallicas „Ride the Lightning“ live ab

Dave Mustaine hat am Sonntag in seine Garagenband-Vergangenheit mit Metallica zurückgeblickt – und zwar gemeinsam mit seiner Band Megadeth, die zwei Tracks spielte, an deren Entstehung er während seiner kurzen Zeit bei seiner alten Band beteiligt war.

Bei einem Konzert in Bogotá, Kolumbien am Sonntagabend (26. April) spielten Megadeth „The Mechanix“ – ein Song vom berühmten „No Life ‚Til Leather“-Demo, den Mustaine noch in einer früheren Band geschrieben hatte – sowie „Ride the Lightning“, den Titeltrack von Metallicas zweitem Album. Obwohl „Ride the Lightning“ erst nach Mustaines kurzem Gastspiel bei Metallica fertiggestellt und veröffentlicht wurde, erhielt er für die Riffs des Songs einen Songwriting-Credit. Der Auftritt in Bogotá war das erste Mal überhaupt, dass Megadeth „Ride the Lightning“ live gespielt haben.

Von Fans gefilmtes Video zeigt die Band bei einer respektvollen Version des Songs: Mustaine singt den Text und wechselt sich bei Kirk Hammetts Solo mit Megadeth-Gitarrist Teemu Mäntysaari ab. Bemerkenswert: Die kolumbianischen Fans waren so begeistert, den Song zu hören, dass sie das eröffnende Gitarrenriff lautstark mitsangen.

Abschiedsalbum auf Platz eins

Megadeth hatten den Song für ihr selbstbetiteltes 17. Album aufgenommen – und mutmaßlich ihr letztes –, das im Januar auf Anhieb auf Platz eins eingestiegen war. Auch wenn Mustaine ein kompliziertes, immer wieder aufflackerndes Verhältnis zu seinen ehemaligen Metallica-Kollegen hat, entstand die Aufnahme aus echter Zuneigung heraus. „Ich wollte der Band meinen Respekt zollen“, sagte Mustaine im Oktober gegenüber ROLLING STONE. „Und jetzt, wo ich dabei bin, meine Gitarre an den Nagel zu hängen, wollte ich sichergehen, dass nichts ungesagt bleibt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2017 sprach er in ROLLING STONEs „My Life in 15 Songs“-Interview über seinen Anteil an beiden Songs. Er erklärte, wie er „The Mechanix“ „lange vor meiner Zeit bei Metallica“ geschrieben habe und wie die Band daraus „The Four Horsemen“ für ihr Debütalbum „Kill ‚Em All“ von 1983 gemacht hatte; Megadeth nahmen den Song in seiner ursprünglichen Form für ihr 1985er Debüt „Killing Is My Business … and Business Is Good!“ auf.

Er schilderte auch, wie er seinen Beitrag zu „Ride the Lightning“ auf Anhieb wiedererkannte. „Es gibt bestimmte Riffs, bei denen man sofort weiß, wer der Songwriter ist“, sagte er. „Und ich meine das nicht nur bezogen auf mein eigenes Schreiben. Es gibt also bestimmte Stellen in ‚Ride the Lightning‘ und ‚Leper Messiah‘ und auf dem ersten Album – bei all dem Zeug kann man kleine Gemeinsamkeiten mit Megadeths Gitarrenspiel erkennen, weil man weiß, dass man mit einem Instrument nur so viel anstellen kann. Ich finde, sie haben das großartig hingekriegt.“