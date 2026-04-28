Metallica trauern um Kirz Hammett

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Bret Easton Ellis: „Musik hat mich geprägt wie sonst nichts“

Kazuaki Kanetoyo, in der japanischen Metal-Szene bekannt als „Kirz Hammett“ und Teil der Metallica-Tribut-Band Hattallica, ist am 26. April 2026 im Alter von 46 Jahren gestorben. Metallica-Gitarrist Kirk Hammett würdigt den Musiker mit einem Statement in den sozialen Medien.

„Schweren Herzens nehmen wir Abschied von Kazuaki Kanetoyo alias Kirz Hammett. Ein talentierter Musiker, immer freundlich, immer gut gelaunt. Jetzt shreddet er zwischen den Sternen“, schreibt Hammett – und postet ein Bild der beiden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kirz Hammett: Band gibt Statement ab

Hattallica gaben den Tod ihres Kollegen in einem offiziellen Statement bekannt, unterzeichnet vom Bandkollegen James Hirofield. Bei Kanetoyo war im vergangenen Jahr Nasenhöhlenkrebs im Stadium IV diagnostiziert worden. Nach einer ersten Remission entdeckten die Ärzte Anfang 2026 eine meningeale Aussaat, einen Befall der Hirnhäute. Sein Zustand verschlechterte sich plötzlich, er starb im Kreis seiner Familie. „Sein unbeugsamer Geist und seine tiefe Leidenschaft für Metallica waren die treibende Kraft hinter Hattallica“, heißt es in der Erklärung. „Der seelenvolle Klang seiner Gitarre und das Vermächtnis, das er hinterlässt, werden für immer bei uns bleiben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Quartett aus Yokohama existiert seit Dezember 2002 und gilt nach eigener Angabe als von Metallicas Fanclub Metclub anerkannte Tribute-Band. Zwischen 2007 und 2015 spielte die Gruppe neun Jahre in Folge beim Summer Sonic Festival, 2011 verkaufte sie ihre erste Auslandsshow in London aus, heißt es in ihrer Bandbio. Im November 2022 spielte Hattallica nach eigenen Angaben Metallicas damals brandneuen Song „Lux Æterna“ live, bevor das Original ihn selbst auf der Bühne aufgeführt hatte.