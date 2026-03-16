Oscars: Javier Bardem erklärt sein Statement zu Krieg und Palästina

Die Oscars hielten sich in diesem Jahr weitgehend aus der Politik heraus – abgesehen von einigen Seitenhieben in Conan O’Briens Eröffnungsmonolog. Javier Bardem nutzte seine Bühne als Presenter jedoch, um klar Stellung zu beziehen: gegen den Krieg im Iran und den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und Palästina.

Bei der Übergabe des Oscars für den besten internationalen Film erklärte Bardem: „Nein zum Krieg und Free Palestine.“ Der Schauspieler trug sichtbar einen „No a la Guerra“-Button an seinem Revers. Auf der Vanity-Fair-Party später am Abend erläuterte Bardem, es sei derselbe Button, den er bereits 2003 bei den Goya Awards in Spanien getragen habe.

„Ich trage einen Button, den ich 2003 beim Irakkrieg getragen habe – einem illegalen Krieg“, sagte Bardem gegenüber Reportern auf dem Red Carpet der Party. „Und wir stehen hier, 23 Jahre später, vor einem weiteren illegalen Krieg, den Trump und Netanyahu mit einer weiteren Lüge vom Zaun gebrochen haben.“

Plattform für Gerechtigkeit

Gegenüber „Variety“ betonte Bardem, wie wichtig es ihm gewesen sei, sich während der Oscarverleihung zu Wort zu melden. „Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, das Bewusstsein zu schärfen, dass man beides tun kann“, sagte er. „Man kann Teil der Filmwelt sein, die eine bedeutende Gemeinschaft ist, und gleichzeitig Staatsbürger sein, der diese riesige [Plattform] nutzt, um das anzuprangern, was man für Ungerechtigkeit hält. In diesem Fall ist es der Völkermord in Palästina, der immer noch andauert.“

Er wies darauf hin, dass seit dem Waffenstillstand 600 Menschen in Palästina getötet worden seien, und prangerte den „Missbrauch“ im Westjordanland an. „Die ethnische Säuberung, die im Westjordanland stattfindet, ist schrecklich, und wir reden viel zu wenig darüber“, sagte Bardem.

Die Oscar-Gewinner hielten sich in ihren Dankesreden größtenteils aus der Politik heraus. David Borenstein, Regisseur des preisgekrönten Dokumentarfilms „Mr. Nobody Against Putin“, hielt die politisch pointierteste Rede des Abends.

Borensteins eindringliche Rede

Er erklärte, sein Film handele davon, „wie man sein Land verliert“. „Was wir beim Arbeiten mit diesem Material gesehen haben, ist, dass man es durch unzählige kleine Akte der Komplizenschaft verliert: wenn wir uns mitschuldig machen, wenn eine Regierung Menschen auf den Straßen unserer Großstädte ermordet, wenn wir schweigen, wenn Oligarchen die Medien übernehmen und kontrollieren, wie wir sie produzieren und konsumieren – dann stehen wir alle vor einer moralischen Entscheidung“, sagte Borenstein. „Aber zum Glück ist selbst ein Nobody mächtiger, als man denkt.“