Stephen Baldwin postet bizarre Alien-Theorie zur Oscar-Verleihung

Oscars-Boss packt aus: „Sinners“-Performance lief zu lang, Mikrofon-Pannen und mehr

Der jüngste der vier berühmten Baldwin-Brüder hat sich am Sonntag (15. März) in einem Instagram-Video zu den Gewinnern und Verlierern der Oscars geäußert. Dabei gratulierte er Michael B. Jordan zu seinem Academy Award als bester Hauptdarsteller für den Film „Blood & Sinners.

Unter anderem stellte er in seinem Beitrag allerdings die Frage, warum der Hollywood-Kollege zu In-N-Out Burger gegangen sei. Dort war Michael nämlich, um seinen Oscar-Triumph zu feiern. Doch dann wird es wirklich seltsam: In der Caption zu dem Clip schrieb Baldwin im Zusammenhang mit dem Vampirfilm von einer Theorie, dass bald Außerirdische in Amerika eintreffen könnten.

Dazu erklärte der 59-Jährige, den viele noch in seinen Rollen in „Geboren am 4. Juli“ und „Die üblichen Verdächtigen“ in Erinnerung haben, dass es, wenn Aliens eintreffen, „ein ganz neues, anderes Amerika“ sein werde.

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Er appellierte dabei offenbar an alle Amerikaner, „dass die Führung auf dich zählt“. Ergänzend schrieb Baldwin, dass man nun auch erwarte, Kinokarten zu kaufen, damit sie die Box-Office-Gewinne einstreichen könnten.

Es bleibt unklar, was der Schauspieler mit seinem Post eigentlich ausdrücken wollte (hat er möglicherweise geglaubt, in „Blood & Sinners“ ging es um Außerirdische?) und ob dabei nicht irgendwelche Substanzen im Spiel waren. Am Dienstag (17. März) gab es dann noch einen weiteren Instagram-Beitrag. Es zeigt ihn, wie er unterwegs war, um den St. Patrick’s Day zu feiern.

Während er abermals versprach, die Wahrheit zu sagen, stolzierte Baldwin anlässlich des Festes die Straße entlang und verkündete: „Im Weißen Haus regieren Kobolde.“ Dazu immer wieder kindliches Kichern und der Aufruf an seine Follower, nichts zu verraten.

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Schlagzeilen machte Stephen Baldwin erst im vergangenen Oktober, als bekannt wurde, dass gemeinsam mit seinem Bruder Alec, in einen Autounfall verwickelt war. Ihr SUV prallte gegen einen Baum. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt.