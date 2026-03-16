Barbra Streisand singt „The Way We Were“ für Robert Redford bei den Oscars 2026

Barbra Streisand, eine Meisterin großer Showmomente und noch größerer Gefühle, hat bei der Oscar-Verleihung am Sonntag ihrem Co-Star aus „The Way We Were“, Robert Redford, die letzte Ehre erwiesen. Kurz nach den Würdigungen für Rob Reiner und Diane Keaton trat sie ans Pult für das In-Memoriam-Segment, erinnerte sich an die gemeinsame Arbeit mit Redford bei dem Film von 1973 – und sang den Song „The Way We Were“, der 1974 den Oscar für den besten Originalsong gewonnen hatte.

„Als ich das erste Drehbuch von ‚The Way We Were‘ las, konnte ich mir für die Rolle des Hubbell Gardiner nur einen einzigen Mann vorstellen: Robert Redford“, sagte Streisand. „Aber er lehnte ab, weil er sagte, die Figur habe kein Rückgrat, sie stehe für nichts. Und er hatte recht. Viele Fassungen später stimmte Bob schließlich zu. Er war ein brillanter, feinsinniger Schauspieler, und wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander, weil wir nie ganz wussten, was der andere in einer Szene tun würde.“

Sie erzählte auch, wie sehr es sie freue, dass der Film heute als „eine klassische Liebesgeschichte“ gelte, die in einer „dunklen Zeit unserer Geschichte“ spiele – den späten Vierzigern und Fünfzigern, der Ära des McCarthyismus. „Bob hatte echtes Rückgrat, auf und abseits der Leinwand“, sagte sie. „Er trat ein für Pressefreiheit, für den Schutz der Umwelt und förderte neue Stimmen an seinem Sundance Institute – einige von ihnen sind heute Nacht für einen Oscar nominiert, was wunderbar ist. Er war besonnen und mutig. Ich nannte ihn einen ‚intellektuellen Cowboy‘, der seinen eigenen Weg ging und den Oscar als bester Regisseur gewann. Und ich vermisse ihn jetzt mehr denn je – auch wenn er es liebte, mich aufzuziehen.“

„Babs, ich liebe dich“

Der Grund dafür, so Streisand, war Redfords Vorliebe, sie „Babs“ zu nennen. „Ich sagte immer: ‚Bob, sehe ich aus wie eine Babs? Ich bin keine Babs.‘ Aber die Art, wie er es sagte, brachte mich zum Lachen. Viele Jahre später telefonierten wir über das Übliche: Politik, Kunst, Modigliani, unser beider Liebling. Und als wir auflegten, sagte er: ‚Babs, ich liebe dich von ganzem Herzen, und das werde ich immer.‘ Und in dem letzten Brief, den ich Bob je schrieb, beendete ich ihn mit den Worten: ‚Ich liebe dich auch.‘ Und ich unterschrieb ihn mit ‚Babs.’“

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Dann sang sie eine zu Herzen gehende Version von „The Way We Were“ – mit echter, tiefer Emotion in der Stimme. Über dem Orchester war ein Zitat Redfords eingeblendet: „Das Herrliche an der Kunst ist, dass sie den Wandel nicht nur überstehen, sondern anführen kann.“ Es war einer der bewegendsten Momente des Abends.