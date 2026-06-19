Jay Leno erklärt: „Joe Rogan ist der neue Johnny Carson“

In den vergangenen Jahren haben die großen US-Networks ihre Late-Night-Lineups immer weiter ausgedünnt – zuletzt strich CBS die „Late Show“. Nun hat Jay Leno, der die „Tonight Show“ einst von Johnny Carson übernahm, eine Theorie, warum das so ist und wie es um das Format heute bestellt ist. „Podcasts sind wirklich die neuen Talkshows“, sagte er kürzlich gegenüber Deadline. „Joe Rogan ist der neue Johnny Carson.“

Dabei geht es Leno weniger um Rogans Provokateur-Positionen – er hat sogar gesagt, er wünschte, Comedy wäre politisch nicht so gespalten – als vielmehr um den grundlegenden Wandel im Nutzungsverhalten. Jahrzehntelang schalteten die Menschen um 23:30 Uhr ET auf NBC, um die „Tonight Show“ zu sehen, die Leno im Interview als „Appointment Television“ beschreibt – ein Konzept, das er inzwischen für „absurd“ hält, weil man heute jederzeit schauen kann, was man will. Das brachte ihn auf Rogan, der Freiheiten genießt, von denen Leno selbst nie profitieren konnte.

„Joe redet mit allen über alles“, sagte Leno. „Es gibt keine FCC, die einschreitet und vorschreibt, was man sagen darf und was nicht – man bekommt also wirklich ungefiltert mit, was die Leute denken. Das ist für mich auch das, was das Late-Night-Fernsehen so verändert hat.“

YouTube als neuer Kanal

Jenseits seiner Aussagen über Rogan spekulierte Leno, dass YouTube zum meistgesehenen TV-Kanal der Welt geworden ist. „Ich rede mit jungen Leuten – die kennen CBS, NBC oder ABC nicht, keinen Kanal Vier; die kennen Kanal 682 oder was auch immer“, sagte er. „Die gehen einfach zu YouTube. Was unglaublich ist. Wer vor zehn Jahren vorhergesagt hätte, dass YouTube der beliebteste Kanal der Welt wird, dem hätte man gesagt: ‚Wovon redest du?‘ Aber so ist es jetzt.“

In diesem Zusammenhang erklärte Leno, der kürzlich Ex-Präsident Joe Biden in seiner Show zu Gast hatte, dass er inzwischen selbst die Vorzüge eines YouTube-Formats genieße. Den MAGA-Anhängern, die ankündigen, ihn zu boykottieren, begegnet er mit einem Schulterzucken. „Es ist kostenlos auf YouTube“, sagte er. „Ob ihr es schaut oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Es werden Leute kommen und sagen, Biden sei ein Gauner, blah blah, dass ich nur seine Sichtweise auf Trump gezeigt habe, nicht das ganze Spektrum. Egal. Wir fahren einfach rum. Das macht mir keine Sorgen.“

Leno moderierte die „Tonight Show“ von 1992 bis 2009 und erneut von 2010 bis 2014. „Jay Leno’s Garage“ ist heute auf YouTube zu finden.