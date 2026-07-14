Alle Gäste, die Jay-Z im Yankee Stadium auf die Bühne holte

Jay-Zs Jubiläumsshows im Yankee Stadium – eine für „Reasonable Doubt“ zum 30. Geburtstag, eine für „The Blueprint“ zum 25. und eine „Extra Innings“-Show für die Fans – hätten allein mit seinem Namen auf dem Plakat als riesige Ereignisse gegolten. Es ist schon etwas Besonderes, wenn Jay-Z in seiner Heimatstadt ein Stadion bespielt, erst recht wenn er zwei der größten Alben aller Zeiten feiert. Doch er machte diese Shows noch außergewöhnlicher, indem er an allen drei Abenden eine ganze Parade von Stars auf die Bühne holte – mit einem Setlist, das seinen zentralen Platz in drei Jahrzehnten Musikgeschichte unterstrich. Der Mann hat eine Menge berühmter Nummern in seinem Telefon gespeichert, falls das jemand vergessen haben sollte. Hier sind alle Gäste, die Jay-Z im Yankee Stadium am 10., 11. und 12. Juli 2026 auf die Bühne brachte.

Beyoncé Beyoncé Knowles | Beyoncé Knowles Foto: Getty Images. Amy Sussman. All rights reserved. Wenn Jay-Z bei einem großen Event auftritt, ist Beyoncé meistens nicht weit. So auch hier: Sie war bereits beim allerersten Song des ersten Abends dabei und sang den Chorus von „Can’t Knock the Hustle“. Am dritten Abend kehrte sie zurück und performte ihr eigenes „Drunk in Love“. Beide Momente ließen das gesamte Stadion für das wohl mächtigste Paar der Musikwelt jubeln.

Blue Ivy Carter Tine Knowles, Jay-Z, Beyoncé & Blue Ivy Carter auf dem roten Teppich zu „Mufasa“ | Tine Knowles, Jay-Z, Beyoncé & Blue Ivy Carter auf dem roten Teppich zu „Mufasa“ Foto: FilmMagic. Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved. Die familiären Bande setzten sich am ersten Abend fort, als Blue Ivy Carter – die anderthalb Jahrzehnte jünger ist als „Reasonable Doubt“ – ihren Vater auf die Bühne begleitete und bei „Feelin‘ It“ Klavier spielte. Mit 14 Jahren tritt sie bereits deutlich in die Fußstapfen ihrer hochtalentierten Eltern.

Nas Wer im Sommer 2001 eine Zeitmaschine genommen und einem Hip-Hop-Fan erzählt hätte, dass Jay-Z und Nas in 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne des Yankee Stadiums stehen würden, wäre ausgelacht worden. Damals war es die Saison, in der der seit Langem schwelende Beef der beiden New Yorker Rap-Legenden öffentlich eskalierte – als Jay beim Summer Jam von Hot 97 das vernichtende „Takeover“ aus der Taufe hob. Doch das ist längst Geschichte: Die beiden, die ihren Streit vor Jahren beigelegt haben, standen am ersten Abend gemeinsam auf der Bühne und spielten beide Versionen von Jays „Dead Presidents“ – ein Track, dessen Nas-Sample während ihrer Fehde 2001 heiß diskutiert wurde – sowie einige Klassiker von Nas: „The World Is Yours“ und „N.Y. State of Mind“.

Memphis Bleek Memphis Bleek ist einer von Jay-Zs treuesten Schützlingen, ein Mann, der schon seit den Tagen in den Marcy Projects an seiner Seite war. (Wie Jay 2005 auf dem „Diamonds from Sierra Leone“-Remix unvergesslich rappte: „Bleek could be one hit away his entire career / As long as I’m alive, he’s a millionaire / And even if I die, he’s in my will somewhere.“) Natürlich war er am ersten Abend dabei und stieg mit Jay gemeinsam in ihr „Coming of Age“ ein.

Jaz-O Der Bed-Stuy-Veteran Jaz-O ist eine weitere Schlüsselfigur aus Jay-Zs frühen Jahren – eine, mit der ihn im Laufe der Zeit eine kompliziertere Beziehung verband. Er war der Mentor, der Jay Ende der Achtziger überhaupt erst ins Musikgeschäft einführte und ihn 1989 auf „Hawaiian Sophie“ featuredete, lange bevor die Welt seinen Namen kannte. In der zweiten Hälfte der Neunziger, als Jay-Z zum Superstar aufstieg, blieben sie eng verbunden, doch danach zerstritten sie sich. Inzwischen haben sie sich wieder angenähert, und es war ein echter Full-Circle-Moment, als Jaz auf der Bühne erschien, um gemeinsam ihren Song „Bring It On“ von 1996 zu performen.

Alicia Keys Die Zugabe des ersten Abends eröffnete ein besonderer Auftritt von Alicia Keys: Sie coverte zunächst Billy Joels „New York State of Mind“, bevor sie mit Jay-Z ihren gemeinsamen Hit „Empire State of Mind“ von 2009 zum Besten gab. Als sie den Chorus schmetterte – „Let’s hear it for New York, concrete jungle where dreams are made of …“ – war der Geist der Stadt mit Händen zu greifen.

Slick Rick Jay-Z eröffnete den zweiten Abend mit einer seltenen Performance von „The Ruler’s Back“, dem ersten Track auf „The Blueprint“. Da der Song eine Hommage an Slick Ricks gleichnamigen Titel von 1991 ist – was damals manchen Fans entging –, holte er den augenklappentragende Rap-Ikone mit dem britischen Akzent auf die Bühne. Slick Rick bekam obendrauf noch einen eigenen Moment im Rampenlicht mit „La Di Da Di“. Darauf einen Toast!

Eminem „The Blueprint“ enthält bekanntlich nur ein einziges offizielles Vocal-Feature: Eminem, der 2001 auf dem Höhepunkt seines kometenhaften Erfolgs war, erschien auf „Renegade“ – und löste damit jahrelange Debatten aus, wer wen auf dem Song in den Schatten gestellt hat. (Die Antwort war immer dieselbe: Beide lieferten auf „Renegade“ außergewöhnliche Performances ab, und ohne die gegenseitige Ergänzung ihrer Verses wäre der Song nicht halb so stark.) Em tritt nur äußerst selten öffentlich auf, doch er kam am zweiten Abend heraus, um Jay auf diesem Track zu unterstützen, und legte anschließend noch seinen eigenen Megahit „Lose Yourself“ nach.

Pharrell Williams Pharrell Williams und Jay-Z schmiedeten Ende der Neunziger eine enge Partnerschaft, als die Neptunes einige von Jays größten und besten Hits produzierten. Obwohl das Produzenten-Duo seither getrennte Wege geht, ist Pharrell Jay nach wie vor eng verbunden – und sie performten gemeinsam den Großteil der Zugabe des zweiten Abends: „Excuse Me Miss“, „La La La“, „I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)“, „Frontin'“, „Allure“. Ein Mini-Set, das bei einer anderen Show locker als Hauptprogramm durchgegangen wäre – und am dritten Abend wiederholten sie es gleich noch einmal.

Teyana Taylor Die „Extra Innings“-Show am dritten Abend hatte von allen drei Nächten die meisten Gäste zu bieten – und den Anfang machte Harlems eigene Teyana Taylor, die den Mary-J.-Blige-Part in „Can’t Knock the Hustle“ übernahm. Wer mitrechnet: Sie war im vergangenen Jahr im besten Film des Jahres zu sehen und bekam in diesem Jahr einen Ehrenplatz bei der Stadion-Show eines Heimatstadt-Helden. Wer wollte da schon den Hustle kritisieren?

Jermaine Dupri „Money Ain’t a Thang“ von 1998 war ein wichtiger Moment auf Jays Weg zum kommerziellen Superstar – und es war nur recht und billig, dass Jermaine Dupri am dritten Abend herauskam, um den Song gemeinsam mit ihm zu performen. Die beiden Rap-Mogule sahen aus, als hätten sie einen Riesenspaß dabei, die alten Zeiten aufleben zu lassen.

Jeezy Die Atlanta-Energie hielt am dritten Abend an, als Jeezy – der in den 2000ern und 2010ern mehrfach mit Jay zusammenarbeitete – im markanten Schneemann-Logo-Outfit auftauchte und „Seen It All“ sowie „Go Crazy“ performte.

Usher Usher brachte das Publikum von der ersten Sekunde an zum Ausrasten, als er am dritten Abend erschien und das Al-Green-Sample in „Heart of the City“ übernahm. Er kam in einem schwarzen Leder-Outfit und mit seiner charakteristischen U-Kette – und die Schreie wurden noch lauter, als er die Jacke fallen ließ und seinen nackten Oberkörper präsentierte. Und damit das nicht zu oberflächlich klingt: Seine butterweiche Stimme klang dabei auch noch fantastisch.

Rihanna Das gesamte Wochenende über rankten sich Spekulationen darum, ob Jay-Z auch Rihanna auf die Bühne holen würde – jene Künstlerin, die er während seiner Zeit als President und CEO von Def Jam Mitte der 2000er Jahre bekanntlich unter Vertrag nahm. Am dritten Abend war es so weit: Sie erschien in einem makellos stilvollen Look, performte ihren gemeinsamen Hit „Run This Town“ von 2009 und legte anschließend ihr eigenes „Bitch Better Have My Money“ nach. Es ist einige Jahre her, dass sie in den USA öffentlich aufgetreten ist, und sie schien sichtlich glücklich, wieder da zu sein: „Oh, my God. I missed this shit, y’all!“

The-Dream Als Jay-Z „No Church in the Wild“ von 2011 spielte, musste er es ohne zwei der Menschen tun, die den Song mit ihm gemacht haben: Kanye West, dessen Niedergang seither eine Tragödie ist, und Frank Ocean, der dem Performen schlicht nicht allzu viel abzugewinnen scheint. Am dritten Abend hatte er wenigstens The-Dream an seiner Seite, der herauskam, um den Hook des Songs zu singen.

Swizz Beatz Swizz Beatz hat im Laufe der Jahre an einigen herausragenden Jay-Z-Songs mitgewirkt, und es war eine echte Freude, ihn am dritten Abend auf die Bühne kommen zu sehen, um Jay bei „Jigga My N––-„, „On to the Next One“ und einem Medley zu unterstützen, das Ausschnitte aus „Money, Cash, Hoes“, „Ruff Ryder’s Anthem“ und mehr enthielt – komplett mit all seinen charakteristischen Ad-libs und den wuchtigen Keyboard-Beats.

Clipse Pusha T hat sich mehrfach öffentlich über seinen Respekt und seine Bewunderung für Jay-Zs Musik geäußert – und als Pharrell am dritten Abend die Bühne betrat, war es nur eine Frage der Zeit, bis er Virginias Beste mitbrachte. Pusha und Malice performten ihren geliebten 2002er-Hit „Grindin'“ gemeinsam mit Jay-Z, und es war ein Moment, den alle Beteiligten so schnell nicht vergessen werden.