Jay-Z rockt das Yankee Stadium bis 3 Uhr nachts beim epischen „Extra Innings“-Konzert

Sinatra lief über die Lautsprecher im Yankee Stadium, aber die Nacht war noch nicht vorbei – noch nicht ganz. Als Franks Stimme um 2:30 Uhr morgens in den frühen Stunden des Montags erklang – „I want to beee a part of it…“ – hatte Jay-Z noch ein paar Verse übrig.

Jay live zu erleben ist heutzutage ein seltenes Vergnügen. Der Mann, der einst der produktivste Hit-Lieferant des Rap war, ist mittlerweile mehr oder weniger im Ruhestand – diesmal wirklich – und taucht nur auf, wenn er den Generationen von Hip-Hop-Fans, die ihn wie keinen anderen verehren, etwas zu sagen hat. An diesem Wochenende feierte er zwei Meilensteine, indem er mit zwei Konzerten zurückblickte: vollständige Performances seines Debüts von 1996, „Reasonable Doubt“, und seines Hochpunkts von 2001, „The Blueprint“. Diese Alben werden dieses Jahr 30 beziehungsweise 25 – doch sie sind nur die Spitze von Iceberg Slims unvergleichlichem Katalog. Als diese beiden Shows sofort ausverkauft waren, legte er eine dritte Nacht im Stadium nach und nannte sie „Extra Innings“.

Die extreme Nachfrage nach diesen Konzerten – noch weiter angeheizt durch zwei schlagzeilenträchtige Nächte – sorgte am Sonntagabend für riesige Menschenmassen vor dem Ballpark. Inmitten von Berichten über Eindringlinge, die sich an der Security vorbeizwängten, und gesperrten Eingängen verzögerte sich der Beginn um mehr als drei Stunden gegenüber dem geplanten Start um 21 Uhr. Wer es bereits auf seinen Platz geschafft hatte, saß im vollgepackten Stadium und wurde allmählich unruhig. Als die Anlage Coolios „Gangsta’s Paradise“ zum zweiten Mal an diesem Abend abspielte, hagelte es laute Buhrufe. Gerüchte machten die Runde, die Show werde komplett abgesagt. Aber hey, es war eine wunderschöne Nacht in der Bronx, und wir waren bereits da. Was blieb uns anderes übrig, als zu warten?

Eine Nacht für die Ewigkeit

Wer wartete – und das war so gut wie jeder im Haus –, wurde mit einer Show belohnt, mit der man noch lange angeben wird. Jay gehört seit jeher zu den stärksten Live-Acts im Hip-Hop, ja in der Popmusik überhaupt: jemand, der eine Performance niemals auf Autopilot absolviert. In seiner Hochzeit waren seine Shows unvergessliche Demonstrationen verbaler Fingerfertigkeit und schier überbordenden Charmes. Wer dachte, er könnte seitdem einen Gang zurückgeschaltet haben, lag falsch. Er performt live noch immer ohne Backing Vocals oder Teleprompter – nur ein unglaublich begnadeter Künstler, der eine riesige Menge mit jedem Wort in seinen Bann zieht. In einer Ära, in der manche jungen Rapper infrage stellen, ob es fair ist, von ihnen überhaupt zu erwarten, dass sie rappen, tut es gut zu sehen, wie viel Freude Jay-Z daran hat, wirklich gut zu rappen. Wenn er sein Ding macht, wirkt das wie alles andere als eine verlorene Kunst.

„New York City, what’s up?“, fragte Jay die Menge, als er gegen 0:15 Uhr in einem gestreiften Jacket, frischen Jeans, einem Yankee-Cap mit Umlaut im Logo und Timberlands die Bühne betrat. Er bot eine Erklärung für die lange Verzögerung an – und eine Entschuldigung: „Da waren, schätzungsweise, 10.000 Leute draußen. Ich wollte nicht mit der Musik anfangen und Leute kommen unter die Räder…. Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Wir werden heute Nacht eine gute Zeit haben. Ich hab was für euch.“

Rihanna joins Jay-Z as a guest for “Run This Town” at Yankee Stadium pic.twitter.com/bMyLmZtAjj — Variety (@Variety) July 13, 2026

Das hatte er. Vom ersten Moment an hatte er die Menge fest in der Hand – mit zwei ikonischen Songs über seinen Heimatbezirk: „Brooklyn’s Finest“, bei dem er Biggies Pointen aufheizte, und „Where I’m From“. Er brachte das Stadium mit „U Don’t Know“ zum Beben und holte Harlems eigenen Star aus Theater und Leinwand, Teyana Taylor, auf die Bühne, um den Hook auf „Can’t Knock the Hustle“ zu singen. Er lieferte einen zentralen Vers aus diesem Song a cappella („Bouncing on the highway, switching four lanes/Screaming through the sunroof…’“) und lächelte, als das Publikum die Zeile für ihn vervollständigte: „Money ain’t a thang!“ Das war das Stichwort für seinen nächsten Gast, Jermaine Dupri, der ihren gemeinsamen Hit von 1998 gleichen Namens performte – gefolgt von einem weiteren Freund aus Atlanta: dem wohlwollend strahlenden Jeezy im Schneemann-Logo-Anzug („Seen It All“, „Go Crazy“).

Witzeleien um 1 Uhr morgens

Gegen 1 Uhr morgens begann Jay Witze zu reißen. „Locker werden“, rief er der Menge voller Rap-Fans zu, die die Neunziger noch kennen. „Ich weiß, ihr habt lange gewartet. Manche von euch haben Rückenprobleme, oder?“ (Stimmt.) „Locker werden“, wiederholte er. „Wir machen das bis, sagen wir, 5 Uhr. Los geht’s.“

Er servierte uns ein „Blueprint“-Mini-Set mit „Hola Hovito“ und „Heart of the City“, bei Letzterem unterstützt von Usher, der das Al-Green-Vocal-Sample punktgenau traf. Usher zog anschließend sein Lederjacket aus und enthüllte einen durchtrainierten Oberkörper – zum Jubel großer Teile des Publikums.

Jay wurde bei „Never Change“ und „Song Cry“ emotional und hellte die Stimmung mit „Izzo (H.O.V.A.)“ wieder auf. Nach ein paar weiteren lyrischen Glanzleistungen – den kniffligen Flows von „FuckwithmeyouknowIgotit“ und „Jigga What, Jigga Who“ – holte er jemanden auf die Bühne, der noch seltener auftritt als er selbst: Rihanna. Der makellos stilsichere Star riss das Haus mit „Run This Town“ und ihrem eigenen „Bitch Better Have My Money“ nieder, das sie in einen Moment strahlender Freude verwandelte. „Oh my god“, sagte sie aufgeregt. „I missed this shit, y’all!“

Rihanna, Pharrell, Clipse

Die Reise durch Jay-Zs Diskografie ging weiter: „Dead Presidents“ und „Can I Live“ führten zurück ins Jahr ’96, „Girls, Girls, Girls“ und „99 Problems“ brachten uns in die Jahre ’01 und ’03. Swizz Beatz kam für „Money, Cash, Hoes“ und „Ruff Ryders Anthem“ sowie „Welcome to the Jungle“, „Jigga My N——“ und „On to the Next One“ auf die Bühne. Pharrell erschien in Louis-Vuitton-Logo-Shorts und einer weißen Windjacke und steuerte sein Falsett zu „I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)“, „Frontin’“ und „Allure“ bei. Virginias feinste Geschwister-Combo, die Clipse, ließen nicht lange auf sich warten: Pusha T wirkte sichtlich begeistert, als er und Malice auftauchten, um mit einem ihrer größten Vorbilder „Grindin’“ durchzuziehen.

„Es ist 2 Uhr morgens, Leute“, stellte Jay an diesem Punkt der Show fest. „Wollt ihr schon nach Hause? Ich versuche, es in Ruhe anzugehen.“

Nach einer Pause von ein, zwei Minuten kam eine Prozession von Frauen in Weiß heraus. Es waren die Mayyas, eine libanesische Tanzgruppe mit präziser Choreografie, und sie waren gekommen, um Beyoncé zu begleiten, die so makellos aussah und klang wie eh und je, als sie mit ihrem Mann „Drunk in Love“ performte. Die beiden Weltklasse-Künstler teilten einen echten, herzlichen Moment auf der Bühne, als der Song zu Ende ging. „Ich liebe euch alle so sehr“, sagte Beyoncé. „Ich schätze eure Loyalität gegenüber diesem Mann hier.“

Overtime und Abschluss

„Das war eine Nacht“, fügte Jay hinzu. „Wir genießen einfach die Nacht. Das ist eine dieser legendären Nächte… Wir gehen jetzt in die Verlängerung!“

Jay hielt die Energie mit „N——s in Paris“ und „Big Pimpin’“ hoch – zwei Songs, die selbst eine todmüde Menge zum Mitsingen bringen. Er stellte „Public Service Announcement“ als „die Nationalhymne“ vor, und es fühlte sich tatsächlich so an, wenn man „The Black Album“ zu einer prägenden Zeit im Leben oft genug gehört hatte.

Noch mehr folgte: darunter das Sinatra-Mitsing-Moment, ein „Empire State of Mind“ ohne Alicia und ein „New York“ mit Fat Joe. Jay stand allein auf der Bühne und performte seinen „Dear Summer“-Vers a cappella: „Gimme a couple years, shit, I might just sneak in a couple words/And like Peaches and Herb/We’ll be reunited, and it feels so hood/Have the whole world saying, ‚How you still so good?’“

Bis kurz vor 3 Uhr

Dann setzte ein Beat ein, dann noch einer: „Lucifer“, dann „Encore“. Er sah aus wie jemand, der den besten Abend seines Lebens hat. Er verabschiedete sich von rund 45.000 Menschen, die weiter „Hova!“ riefen und Diamant-Handzeichen in die Luft hielten, während die Band die Bühne verließ. Es war kurz vor 3 Uhr morgens, und einmal mehr war sonnenklar: Jay-Z gehört zu den Größten aller Zeiten. Als ob das jemals in Zweifel gestanden hätte.

Jay-Z Extra Innings Set List

„Brooklyn’s Finest“

„Where I’m From“

„I Know“

„U Don’t Know“

„Can’t Knock the Hustle“ (mit Teyana Taylor)

„Money Ain’t a Thang“ (mit Jermaine Dupri)

„Seen It All“ (mit Jeezy)

„Go Crazy“ (mit Jeezy)

„Hola Hovito“

„Heart of the City“ (mit Usher)

„Throwback“ (mit Usher)

„Never Change“

„Song Cry“

„Izzo (H.O.V.A.)“

„Beach is Better“

„FuckwithmeyouknowIgotit“

„Jigga What, Jigga Who“

„No Church in the Wild“ (mit The-Dream)

„Clique“

„Run This Town“ (mit Rihanna)

„Bitch Better Have My Money“ (mit Rihanna)

„Dead Presidents II“

„Can I Live“

„Girls, Girls, Girls“

„’03 Bonnie & Clyde“

„99 Problems“

„Jigga My N——“ (mit Swizz Beatz)

„On to the Next One“ (mit Swizz Beatz)

„Ain’t No N——“

„Excuse Me Miss“ (mit Pharrell)

„La La La“ (mit Pharrell)

„I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)“ (mit Pharrell)

„Frontin’“ (mit Pharrell)

„Allure“ (mit Pharrell)

„Grindin’“ (mit Clipse und Pharrell)

„Drunk in Love“ (mit Beyoncé)

„N——s in Paris“

„Public Service Announcement“

„Empire State of Mind“

„New York“ (mit Fat Joe und Jadakiss)

„Lucifer“

„Encore“