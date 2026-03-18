Jay-Z kehrt auf die Bühne zurück

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Jay-Z wird offiziell als Headliner beim diesjährigen The Roots Picnic in Philadelphia auftreten. Das jährliche Festival gab am Dienstag bekannt, dass der 56-jährige Musikmogul und Ikone am 30. Mai gemeinsam mit den Roots auf dem Belmont Plateau performen wird.

Das Festival findet am 30. und 31. Mai statt, weitere Acts sind noch nicht angekündigt. Tickets sind bereits im Verkauf. Die Nachricht von Jay-Zs Auftritt beim Roots Picnic kommt, während der Rap-Titan sich auf das 30. Jubiläum seines Debütalbums „Reasonable Doubt“ vorbereitet, das im Juni 1996 erschien.

Im vergangenen Monat stellte Hov seine Single von 1996 „Dead Presidents“ erstmals über digitale Streaming-Dienste zur Verfügung und veröffentlichte zugleich gepresste Vinyl-, Kassetten- und CD-Editionen des von Ski produzierten Klassikers.

Hinweise auf das Jubiläum

Ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Feier zum Jubiläum von „Reasonable Doubt“ findet sich auf dem Flyer, der Jay-Zs Roots-Picnic-Set bewirbt: Dort ist sein Name mit dem Umlaut geschrieben, der bei der Erstveröffentlichung von „Reasonable Doubt“ verwendet wurde – und der auf späteren Ausgaben entfernt worden war.

Zuletzt stand Jay-Z 2025 auf der Bühne, während der Cowboy-Carter-Tour, als er bei der letzten Show des Pariser Tourteils gemeinsam mit Beyoncé ihren Hit „Crazy in Love“ von 2003 performte. Zuvor hatte er sie beim Global Citizen Festival 2018 begleitet.

Jay-Zs Geschichte mit den Roots reicht bis in die Neunziger zurück: Hov holte die Gruppe als Begleitband für seinen „MTV Unplugged“-Auftritt im Jahr 2001. Gerüchte kursieren außerdem, dass Jay-Z zum Jubiläum von „Reasonable Doubt“ neues Material veröffentlichen könnte – bestätigt oder dementiert hat er diese Spekulationen jedoch nicht.

Sein letztes Studioalbum

Sein bislang letztes Studioalbum, „4:44“, erschien 2017. Das Projekt erntete breites Kritikerlob und erhielt mehrere Grammy-Nominierungen, darunter für Album of the Year, Record of the Year und Song of the Year.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf VIBE veröffentlicht.