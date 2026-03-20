Jay-Z spielt „Reasonable Doubt“ und „The Blueprint“ bei besonderen Konzerten im Yankee Stadium

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Jay-Z hat zwei historische Konzerte im New Yorker Yankee Stadium für Juli angekündigt, bei denen er zwei seiner bedeutendsten Alben in voller Länge spielen wird. Am 10. Juli steht die 30-Jahr-Feier von „Reasonable Doubt“ auf dem Programm, einen Tag später folgt am 11. Juli die komplette Performance von „The Blueprint“ zum 25. Jahrestag.

Ein Instagram-Post, der die Shows ankündigt, enthält keinerlei Informationen zu Ticketverkäufen, Gastauftritten oder möglichen weiteren Konzerten. Er lässt lediglich wissen: „Stay Tuned.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Neuigkeit kommt genau einen Tag, nachdem die Roots bekanntgaben, dass Jay-Z beim alljährlichen „Roots Picnic“ in Philadelphia am 30. Mai dabei sein wird. Ob sein Set dort ebenfalls einem klassischen Album gewidmet sein wird, ist noch offen – ein Flyer für das Konzert schreibt Jay-Zs Namen jedoch mit dem Umlaut, der auf dem Originalcover von „Reasonable Doubt“ aus dem Jahr 1996 zu sehen ist. Bereits im Februar 2026 stellte der Rapper seine Single „Dead Presidents“ von 1996 erstmals auf Streaming-Plattformen zur Verfügung und läutete damit die Jubiläumsfeierlichkeiten ein, die sich das gesamte Jahr über fortsetzen sollen.

Lange Pause, großes Comeback

Das jüngste Soloalbum von Jay-Z erschien 2017: „4:44“. Gemeinsam mit Beyoncé veröffentlichte er 2018 als The Carters noch das Album „Everything Is Love“. Beide tourten in jenem Jahr quer durch Nordamerika und Europa.

Seitdem hat sich Jay-Z weitgehend rar gemacht. In den vergangenen Jahren trat er nur vereinzelt auf – meist bei besonderen Anlässen wie Tom Bradys Aufnahme in die „Patriots Hall Of Fame“ 2024 oder dem Auftakt von Pharrell Williams‘ erster Kollektion als Creative Director bei Louis Vuitton im Jahr 2023.

Jubiläumsshows zu „Reasonable Doubt“ und „The Blueprint“ würden zweifellos Stadien in ganz Nordamerika füllen – doch möglicherweise will Jay-Z die Feier auf seine Heimatstadt beschränken. So oder so: Für Jay-Z-Fans wird dieser Sommer ein Ereignis. Auf diese Shows haben sie lange gewartet.