FAQ Missbrauchsvorwürfe gegen Jay-Z: Worum geht’s?

Jay-Z, der milliardenschwere Rapper und Unternehmer, wurde am Sonntag in die Sexmissbrauchsvorwürfe gegen Sean „Diddy“ Combs hineinkatapultiert, als er als Mitangeklagter in einer neu eingereichten Klage genannt wurde, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. In der geänderten Klage wurde der Grammy-Gewinner, geboren als Shawn Carter, beschuldigt, vor mehr als 20 Jahren zusammen mit Combs auf der Afterparty einer Preisverleihung ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Carter wies die Anschuldigung schnell und kategorisch zurück und bezeichnete sie als „idiotischen“ Erpressungsversuch. Stunden später präzisierte sein hochkarätiger Anwalt Alex Spiro das Dementi und bezeichnete die Behauptungen als „falsch“ und „unbegründet“. In Gerichtsakten forderten Carter und Spiro einen Bundesrichter auf, entweder die Jane Doe zu enttarnen oder ihre Klage abzuweisen. Spiro sagte, sein Mandant habe keine Ahnung, wer die Frau sei, und habe „niemals“ jemanden sexuell belästigt.

Buzbee ein „Betrüger“?

Carter und Spiro richteten ihre Verachtung vor allem gegen Tony Buzbee, den prominenten Anwalt aus Houston, der die geänderte Klage in New York eingereicht hat und fast zwei Dutzend Kläger vertritt, die Combs verklagt haben. Sie bezeichneten Buzbee als „Betrüger“, der eine „Erpressung“ inszeniert habe, und bestätigten, dass Carter der „Promi“ ist, der Buzbee letzten Monat in Los Angeles wegen angeblicher Erpressung verklagt hat. Sie behaupteten, Buzbee habe Carters Namen als „klaren Vergeltungsakt“ in die Klage aufgenommen, weil Carter zuerst geklagt habe. Buzbee bestritt energisch jegliche Erpressung und hat geschworen, weiter zu kämpfen. Während die erbitterte Fehde in Gerichtssälen an beiden Küsten ausgetragen wird, sollten Sie Folgendes wissen:

Was genau wirft Jane Doe in ihrer Klage vor?

Die Jane Doe hinter der Beschwerde ist eine von 20 Klägerinnen, die Sean Combs wegen sexuellen Fehlverhaltens in Klagen im Zusammenhang mit Buzbee verklagt haben. In ihren ursprünglichen Unterlagen, die am 20. Oktober eingereicht wurden, behauptet sie, Combs und ein nicht identifizierter männlicher Prominenter hätten sie auf einer Afterparty für die MTV Video Music Awards in New York im Jahr 2000 abwechselnd vergewaltigt.

Sie behauptet, sie sei damals 13 Jahre alt gewesen und habe sich Zugang zur Party verschafft, indem sie ohne Ticket in der Radio City Music Hall auftauchte, mit dem Limousinenfahrer von Combs plauderte und eine Einladung erhielt, weil sie angeblich „dem entsprach, was Diddy suchte“, wie es in der Klage heißt. In der Klage wird behauptet, das junge Mädchen sei unter Drogen gesetzt worden und Carter habe ihr die Kleider ausgezogen und sie zuerst angegriffen, während Combs und eine nicht identifizierte weibliche Berühmtheit zusahen. Die mutmaßliche weibliche Berühmtheit blieb in der geänderten Klage anonym.

Wie reagierte Carter auf die Vorwürfe?

Weniger als eine Stunde nach Bekanntwerden der geänderten Klage veröffentlichte Carter eine ausführliche Erklärung auf X, ehemals Twitter, über seinen Roc-Nation-Account. In der ersten Zeile bezog er sich auf Buzbee und den angeblichen „Erpressungsversuch“. Carter sagte, er glaube, Buzbee dachte, die Drohung, solche beunruhigenden Anschuldigungen an die Öffentlichkeit zu bringen, würde ihn zum Handeln zwingen. Er nannte es eine Fehleinschätzung. „Ich werde Ihnen nicht EINEN ROTEN PENNY geben!“, schrieb er. Carter bezeichnete die Anschuldigungen als „abscheulich“ und sagte, wenn sie wahr seien, sollte der wahre Täter „weggesperrt“ werden. Er beklagte sich darüber, dass er sich mit seiner Frau Beyoncé zusammensetzen musste, um ihre kleinen Kinder auf die Enthüllung der Nachrichten vorzubereiten.

‚Sie behaupten, ein Marine zu sein?!

„Ich habe keine Ahnung, wie Sie zu einem so bedauernswerten Menschen werden konnten, Mr. Buzbee, aber ich verspreche Ihnen, dass ich Ihresgleichen schon oft gesehen habe“, schrieb er. ‚Sie behaupten, ein Marine zu sein?! Marines sind für ihren Mut bekannt, Sie haben weder Mut noch Würde.‘ Carter sagte, Buzbee habe ‚einen schrecklichen Fehler in der Beurteilung gemacht‘, als er dachte, er sei wie andere Prominente. “Ich komme nicht aus Ihrer Welt. Ich bin ein junger Mann, der es aus dem Projekt in Brooklyn herausgeschafft hat. Wir spielen diese Art von Spiel nicht mit. Und haben sehr strenge Regeln und Ehre. Außerdem schützen wir Kinder, Sie scheinen Menschen für persönliche Vorteile auszubeuten.“

In seinem Antrag, seine Jane-Doe-Anklägerin öffentlich zu identifizieren, bezeichneten Carter und sein Anwalt die Vergewaltigungsvorwürfe als „offensichtlich falsch“. Sie sagten, Carter „habe keine Ahnung, wer die Klägerin ist oder wer sie möglicherweise sein könnte“. Sie sagten, Carter habe sich einen „tadellosen Ruf“ aufgebaut, zu dem er stehe. „Er wurde nie eines sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt, geschweige denn eines solchen beschuldigt“, sagten sie.

In einem Brief an das Gericht forderte Spiro den Richter am späten Montag auf, seine Entscheidung zu beschleunigen, indem er Carters Ablehnung bekräftigte und klarstellte, dass sein Mandant in keinerlei Zusammenhang mit der anhängigen Strafverfolgung von Combs stehe. „Um jeden Zweifel auszuräumen: Herr Carter ist völlig unschuldig. Dies ist eine Erpressung. Er wird in den strafrechtlichen Ermittlungen gegen Herrn Combs weder erwähnt noch erwähnt oder in irgendeiner Weise in diese verwickelt. Er ist weder ein Ziel noch eine Person von Interesse in dieser Untersuchung“, schrieb Spiro.

Was hat es mit Jay-Zs Erpressungsklage gegen Buzbee auf sich?

Bevor er in der Klage von Jane Doe namentlich genannt wurde, reichte Carter seine Erpressungsklage gegen Buzbee beim Los Angeles County Superior Court als Präventivschlag ein. In der am 18. November eingereichten Klage wurde Carter zunächst als „Prominenter und Person des öffentlichen Lebens“ bezeichnet, der mit seiner Familie in Los Angeles lebt. Carter sagte, er habe das Gefühl gehabt, „eine Waffe an den Kopf gehalten zu bekommen“, und sich daher entschlossen, proaktiv zu klagen, „um irreparablen Schaden für [seinen] Ruf zu vermeiden“, der daraus resultieren könnte, dass Buzbee ihn zuerst benennt. Er behauptete, Buzbee habe versucht, „exorbitante Summen“ zu erpressen, um im Gegenzug keine „völlig falschen, schrecklichen Anschuldigungen“ gegen ihn im Zusammenhang mit „mehreren“ Klägerinnen und Klägern, „sowohl männlichen als auch weiblichen“, zu erheben. (Nur eine anonyme Klägerin hat Carter in einer Klage namentlich genannt.)

Carter reichte eine 17-seitige Klageschrift ein, die von ROLLING STONE erhalten wurde und in der er Erpressung und vorsätzliche Zufügung emotionaler Belastung geltend machte. Er beantragte ein Schwurgerichtsverfahren und sowohl echten als auch Strafschadenersatz. In seinem Antrag vom 9. Dezember, die anonyme Klägerin in New York zu identifizieren, erklärten Carter und sein Anwalt, sie glaubten, Buzbee habe Carter als Vergeltungsmaßnahme in die geänderte Klage aufgenommen. „Täuschen Sie sich nicht, in diesem Fall geht es um Vergeltung gegen das seltene Ziel, das nicht zahlen wollte“, heißt es in dem Antrag.

Wer ist Tony Buzbee?

Der 56-jährige Buzbee ist ein Anwalt aus Texas, der für seinen kämpferischen Stil und seine Fähigkeit bekannt ist, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Sein nationaler Ruhm wuchs rasant, nachdem er British Petroleum (BP) im Namen von Tausenden von Klägern verklagte, die durch die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon im Jahr 2010 geschädigt wurden, bei der elf Menschen starben und eine katastrophale Ölpest im Golf von Mexiko verursacht wurde. Er vertritt mehrere Frauen, die behaupten, der NFL-Quarterback Deshaun Watson habe sie sexuell belästigt. Er reichte auch eine 750 Millionen Dollar teure Klage im Namen von mehr als 125 Klägern ein, die durch den tödlichen Menschenauflauf beim Astroworld Festival 2021 von Travis Scott in Houston zu Schaden kamen.

Buzbee, ein ehemaliger Marine, hat sich auch mehrfach erfolglos um ein gewähltes Amt beworben. In den frühen 2000er Jahren war er Vorsitzender der Demokratischen Partei im Bezirk Galveston, bevor er 2012 den republikanischen Gouverneur von Texas, Rick Perry, unterstützte und 2017 500.000 US-Dollar an Donald Trumps Amtseinführungskomitee spendete.

Wann wurde Buzbee in die Rechtssaga um Combs verwickelt?

Buzbee rückte in den Vordergrund der sich gegen Combs häufenden Zivilklagen, als er am 1. Oktober eine Pressekonferenz abhielt und sagte, er arbeite mit mindestens 120 Klägern zusammen, die glaubwürdige Ansprüche gegen den bereits angeklagten Musikmogul geltend machten. Am 14. Oktober reichte er eine erste Gruppe von sechs Klagen ein und am 20. Oktober sieben weitere, darunter die Klage der Jane Doe, die hinter der Carter-Klage steht. Insgesamt ist Buzbee mit 20 Klagen gegen Combs in New York verbunden, die derzeit anhängig sind. Die Klagen stammen sowohl von Männern als auch von Frauen, wobei die Vorwürfe bis ins Jahr 1995 zurückreichen. Sechs der Kläger geben an, zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Missbrauchs minderjährig gewesen zu sein. Combs hat alle Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens zurückgewiesen und sich in den Anklagepunkten der organisierten Kriminalität und des Sexhandels für nicht schuldig erklärt.

Was hat Buzbee in Medieninterviews über andere gesagt?

Als Buzbee bekannt gab, dass er mehr als 120 Männer und Frauen mit sexuellen Übergriffen gegen Combs vertritt, schwor er, „aggressiv“ gegen jeden vorzugehen, der möglicherweise mitschuldig ist.

„Wenn Sie im Raum waren, daran teilgenommen haben, zugesehen haben und nichts gesagt oder geholfen haben, es zu vertuschen, haben Sie meiner Meinung nach ein Problem“, sagte Buzbee. „Wir wollen sicherstellen, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir über Herrn Combs hinaus Personen nennen, denn das wird einen Sturm der Entrüstung auslösen, und das verstehen wir.“

Wie hat Buzbee auf die Kritik von Jay-Z reagiert?

Buzbee wies die Anschuldigungen, er habe versucht, Carter zu erpressen, entschieden zurück. „Das Versenden eines einfachen Mahnschreibens und die anschließende Einreichung einer Klage ist keine Erpressung oder Erpressung“, sagte er in einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE. „So ist die Rechtspraxis.“ Buzbee erklärte, dass er sich nicht ‚schikanieren oder einschüchtern‘ lassen werde, und bezeichnete Carters Klage gegen ihn als ‚alberne Nebensache, die versucht, die Anwälte in den Mittelpunkt sehr schwerwiegender Anschuldigungen zu stellen, die von einer mutigen Frau vorgebracht werden‘.

Gibt es andere hochkarätige Mitangeklagte, die in früheren Klagen von Combs genannt wurden?

Neben Combs ist Carter die bekannteste Person, die im Rahmen des laufenden Zivilprozesses des Gründers von Bad Boy Entertainment verklagt wird. Allerdings wurden mindestens vier weitere Männer, die mit Combs in Verbindung stehen, in Klagen als Zeugen für angebliche sexuelle Übergriffe oder als Beteiligte an den angeblichen Übergriffen selbst genannt.

Liza Gardner behauptete, dass der Sänger und Songwriter Aaron Hall und Combs sie nach einer Veranstaltung von Uptown Records im Jahr 1990 sexuell missbraucht hätten. Gardner behauptet, dass der Jodeci-Sänger DeVante Swing zugesehen habe, während sie missbraucht wurde. (Hall hat auf die Anschuldigung nicht reagiert.)

Der ehemalige Bad-Boy-CEO Harve Pierre wurde von zwei Frauen wegen sexueller Übergriffe verklagt. Anna Kane behauptete, Pierre habe sie 2003 im Alter von 17 Jahren zu einem Flug von Detroit nach New York City verleitet und sie sei von Pierre, Combs und einem unbekannten dritten Mann vergewaltigt worden. Eine anonyme Frau verklagte Pierre ebenfalls wegen sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe, die sich angeblich während ihrer Tätigkeit als seine Assistentin von 2016 bis 2017 ereignet haben sollen. (Pierre hat die Behauptungen beider Frauen zurückgewiesen.)

Und Thalia Graves behauptete, Combs und sein Bodyguard Joseph „Big Joe“ Sherman hätten sie 2001 in Combs‘ Aufnahmestudio sexuell belästigt. (Sherman wies Graves‘ Behauptungen vehement zurück und sagte, er habe Graves nie getroffen und zu diesem Zeitpunkt nicht für Combs gearbeitet. Letzten Monat verklagte er Graves und ihre Anwältin Gloria Allred wegen Verleumdung.)

Wie hat Combs auf Buzbees Aufnahme von Jay-Z als Angeklagten reagiert?

Obwohl Jane Does Fall im Oktober eingereicht wurde, hat sich Combs‘ Anwaltsteam noch nicht offiziell in den Rechtsstreit eingeschaltet. Dennoch bestritt Combs durch Aussagen seiner Anwälte die Vorwürfe der Frau und beschuldigte Buzbee, „Publicity-Stunts“ zu veranstalten.

„Diese geänderte Klage und die jüngste Erpressungsklage gegen Herrn Buzbee entlarven seine Flut von Klagen gegen Herrn Combs als das, was sie sind: schamlose Publicity-Stunts, die darauf abzielen, Zahlungen von Prominenten zu erpressen, die befürchten, dass Lügen über sie verbreitet werden, so wie Lügen über Herrn Combs verbreitet wurden“, erklärte das Team von Combs in einer Stellungnahme. „Wie sein Anwaltsteam bereits gesagt hat, hat Herr Combs volles Vertrauen in die Fakten und die Integrität des Gerichtsverfahrens. Vor Gericht wird die Wahrheit siegen: dass Herr Combs niemals jemanden sexuell belästigt oder gehandelt hat – weder Mann noch Frau, weder Erwachsene noch Minderjährige.“

Wie geht es mit der Klage von Jane Doe weiter?

Nachdem die anonyme Klägerin ihre Klage geändert hatte, um Carter namentlich zu nennen, reagierte der Roc-Nation-Mogul am nächsten Morgen offiziell auf die Beschwerde. Er forderte die Frau auf, ihren Namen öffentlich preiszugeben, und argumentierte, es sei nicht fair, ihn ins Rampenlicht zu rücken, während sie anonym bleibe.

„Herr Carter sollte sich nicht im hellsten Rampenlicht gegen eine Anklägerin verteidigen müssen, die sich in völliger Dunkelheit versteckt, während sie Anschuldigungen erhebt, die die angeblichen Handlungen beschreiben, die vor den Augen von Zeugen geschehen, die die Behauptungen der Klägerin widerlegen könnten, wenn nur ihre Identität bekannt wäre“, schrieb Spiro in Gerichtsakten.

Carters Team beantragte eine beschleunigte Anhörung in dieser Angelegenheit und strebte außerdem die Abweisung des gesamten Falls aufgrund eines Zuständigkeitskonflikts an. Und in einem weiteren Versuch, ein günstiges Ergebnis zu erzielen, beantragte Carters Team, den Fall der US-Bezirksrichterin Jessica G. L. Clarke vorzulegen, der Richterin, die entschieden hat, dass Kane ihren richtigen Namen verwenden muss, um mit ihrer Klage fortzufahren.

Die derzeitige Vorsitzende Richterin Analisa Torres hat noch nicht entschieden, ob sie Carters Antrag auf eine beschleunigte Anhörung stattgeben wird. Letzten Monat gab sie dem Antrag der Jane Doe statt, ihre Klage unter einem Pseudonym fortzusetzen, wies jedoch darauf hin, dass das Gericht die Entscheidung rückgängig machen könnte.