Ohne es zu wissen, hat Peter Plate ein Vermächtnis für AnNa R. geschaffen

Am Montag (17. März) hatte Peter Plate erst die frohe Nachricht auf Instagram verkündet. „Die ultimative Rosenstolz-Balladen-Playlist! ✨“, schrieb der Rosenstolz-Chef. „Endlich ist sie da: Die langersehnte Playlist mit den schönsten Balladen von Rosenstolz! ❤️🎶“

„Ab heute exklusiv bei @spotifyde“, schrieb er. Ob Peter Plate die Playlist selbst kuratiert hat, wurde nicht mitgeteilt. Aber er zeigte sich interessiert an der Meinung der Rosenstolz-Fans. „Welcher Song fehlt? Welches Lied ist euer absoluter Favorit? ➡️ Folgt der Playlist & kommentiert eure Highlights!“

Was Plate nicht wissen konnte: Zum Zeitpunkt des Instagram-Postings war seine ehemalige Rosenstolz-Gefährtin AnNa R. bereits tot. Am Sonntag wurde sie leblos in ihrer Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Die Polizei hat die Todesursache der 55-Jährigen noch nicht bekannt gegeben. Fremdverschulden könne nach derzeitigem Stand jedoch ausgeschlossen werden.

Peter Plate auf Instagram:

Noch am selben Tag postete Peter Plate dann, als die Nachricht vom Tode AnNa R.s durchgesickert war, einen Abschied von seiner musikalischen Partnerin.

„AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen“, ein Auszug aus seinem Brief an sie.

Wer den Spirit von Rosenstolz spüren will, kann auch ins Theater des Westens gehen. Dort ist vor dem Eingang nicht nur ein Gedenkort mit Blumen und Kränzen errichtet. In seinem Instagram-Posting vor dem Tod von AnNa R. hat Peter Plate auch Werbung für das Programm der Berliner Spielstätte gemacht:

