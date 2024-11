Sean „Diddy“ Combs soll seinen Leuten mit dem Tod gedroht haben

Sean Combs soll sowohl gegen seine Partnerinnen als auch gegen seine persönlichen Angestellten tätliche Gewalt angewendet haben. Der Musikmogul soll einmal versucht haben, die Tür einer Frau mit einem Hammer einzuschlagen.

Die Staatsanwälte des Southern District of New York erhoben am Montag die neuen Anschuldigungen gegen Combs und sprachen sich gegen seine Entlassung aus dem Gefängnis aus. Der 55-Jährige wird seit seiner Verhaftung am 16. September wegen Sexhandels und Erpressung ohne Kaution im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn festgehalten. (Combs bekannte sich in allen drei Anklagepunkten für nicht schuldig. Bei einer Verurteilung drohen ihm 15 Jahre bis lebenslänglich.)

US-Bezirksrichter Arun Subramanian wird voraussichtlich diese Woche eine Entscheidung darüber treffen, ob Combs freigelassen wird. Combs‘ Anwälte haben ein beträchtliches Kautionspaket in Höhe von 50 Millionen Dollar vorgeschlagen, bei dem Combs rund um die Uhr von einer privaten Sicherheitsfirma aus einer Dreizimmerwohnung in der Upper East Side überwacht werden würde. Sein Prozess ist derzeit für Mai 2025 angesetzt.

Staatsanwaltschaft lehnt die Freilassung von Combs vehement ab

Die Staatsanwaltschaft lehnt die Freilassung von Combs jedoch vehement ab und behauptet, er habe Zeugen und mutmaßliche Opfer kontinuierlich manipuliert – sogar aus dem MDC, indem er die Telefonnummern anderer Insassen und nicht autorisierte Kommunikationsmethoden nutzte, um mit Dritten in Kontakt zu treten. (Das Team von Combs hat alle Vorwürfe der Behinderung gegen seinen Mandanten zurückgewiesen.)

Die Staatsanwälte behaupten auch, dass Combs eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt, und behaupten, dass er eine lange Vorgeschichte körperlicher Gewalt gegenüber Liebespartnern hat, darunter auch der Versuch, einmal die Tür einer Frau mit einem Hammer einzuschlagen.

„Oftmals verübte der Angeklagte hinter verschlossenen Türen Gewalttaten gegen Frauen, warf sie zu Boden, zerrte sie an den Haaren, trat, schubste, schlug und ohrfeigte sie“, behaupten die Staatsanwälte in Gerichtsdokumenten. „Er manipulierte, zwang und erpresste Frauen, unter anderem indem er sie mit Drogen versorgte, mit dem Entzug finanzieller Unterstützung drohte und damit, Sexvideos zu verbreiten, die der Angeklagte von ihren sexuellen Begegnungen gemacht hatte. Er [schüchterte] Frauen ein, indem er unter anderem Schusswaffen zeigte, sie bedrohte, unangekündigt bei ihnen zu Hause auftauchte und versuchte, die Tür einzutreten – einmal mit einem Hammer.“

Combs hat vorgeschlagen, dass er rund um die Uhr von einem privaten Sicherheitsteam überwacht werden könnte

Die Staatsanwälte erweiterten den Umfang des mutmaßlichen Missbrauchs von Combs auf seine Mitarbeiter, die „beschrieben haben, dass der Angeklagte damit gedroht hat, sie zu töten, Gegenstände auf sie geworfen hat und von dem Angeklagten geschlagen, gestoßen und gestoßen wurde und gesehen hat, wie er dasselbe mit anderen gemacht hat“, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

In dem 13-seitigen Schreiben argumentieren die Staatsanwälte, dass es keine Maßnahmen gibt, die die Bedingungen für eine Freilassung von Combs erfüllen würden. Combs hat vorgeschlagen, dass er rund um die Uhr von einem privaten Sicherheitsteam überwacht werden könnte. Sein Anwalt, Marc Agnifilo, hatte dem Gericht zuvor vorgeschlagen, die Firma Sage Intelligence Group für diesen Job zu engagieren. Der Direktor dieses Unternehmens ist Herman Weisberg, ein bekannter Privatdetektiv, der an mehreren hochkarätigen Fällen gearbeitet hat, unter anderem für die Verteidiger von Harvey Weinstein. Die Staatsanwälte weisen darauf hin, dass Weisberg „bereits als Privatdetektiv“ für Combs tätig ist und „Zeugen kontaktiert hat – eine Tatsache, die die Verteidigung dem Gericht oder der Regierung vor oder während der Anhörung nicht mitgeteilt hat“.

„Ich brauche nur einen“

Und in einem nebensächlichen Punkt, der den Einspruch der Regierung gegen eine Kaution betrifft, werfen sie Combs vor, eine von seinem Team erlassene Nachrichtensperre gebrochen zu haben, indem er eine Social-Media-Kampagne zu seinem Geburtstag am 5. November inszenierte. Die Staatsanwälte behaupten, Combs habe seine Kinder ein Video von sich selbst posten lassen, in dem sie seinen Geburtstag feierten, mit der Absicht, eine zukünftige Jury zu beeinflussen. Combs habe einem seiner Kinder gesagt, er wolle „diese Jury erreichen. Ich brauche nur einen“, behaupten die Staatsanwälte und zitieren aus seinen angeblichen Gesprächen aus dem Gefängnis.

Unter Bezugnahme auf eine Nachrichtensperre im Fall der Einmischung in die Präsidentschaftswahlen durch den gewählten Präsidenten Donald Trump argumentiert das Team von Combs, dass ein „erhöhter Standard“ in ähnlicher Weise berücksichtigt werden sollte. Wie Trump, so argumentieren sie, habe Combs „einen größeren verfassungsmäßigen Anspruch als andere Prozessbeteiligte … die Anklage und das Strafverfahren zu kritisieren und sich dagegen auszusprechen, die darauf abzielen, ihm seine Freiheit zu nehmen“.

„Herr Combs ist nicht verpflichtet, tatenlos zuzusehen und sich mit all dem abzufinden“, schrieb seine Verteidigerin Alexandra Shapiro in dem Schreiben der Verteidigung an das Gericht. “Er hat ein Recht auf ein faires Verfahren und ein verfassungsmäßiges Recht, sich in eigener Sache zu äußern.“

Combs‘ dritter Versuch, freigelassen zu werden

Die Staatsanwälte behaupten jedoch, dass Combs im Gegensatz zu Trump nicht für das Präsidentenamt kandidiert. Sie fügen hinzu, dass seine „Kommentare weit über den Versuch hinausgehen, seine Unschuld zu beteuern, und deutlich machen, dass er beabsichtigt, die Presse zu nutzen, um ‚äußere Einflüsse bewusst zu manipulieren, damit sie zu seinen Gunsten voreingenommen sind‘.

Dies ist Combs‘ dritter Versuch, freigelassen zu werden, nachdem er von zwei vorherigen Richtern abgelehnt wurde. Derzeit ist eine Berufung beim Second Circuit anhängig, die wahrscheinlich weiterverfolgt wird, wenn Richter Subramanian seinen Antrag ablehnt.

Die Staatsanwälte haben Bedenken geäußert, dass Combs im Falle einer Freilassung möglicherweise mit Zeugen und mutmaßlichen Opfern sprechen könnte. Im Vorfeld seiner Verhaftung wurde Combs beschuldigt, mit einem männlichen Escort gesprochen zu haben, der vor der Grand Jury aussagte, und diese Nachrichten später gelöscht zu haben.

Er wird auch beschuldigt, versucht zu haben, einer Frau, die von der Regierung als Opfer 2 identifiziert wurde, eine „falsche Darstellung“ zu vermitteln, nachdem die Frau sagte, dass das Lesen der Klage von Casandra „Cassie“ Ventura wie das Lesen ihres eigenen „sexuellen Traumas“ sei. (Combs‘ Team bestritt, dass diese Frau ein Opfer ist.)

Mehr als 30 Männer und Frauen haben Combs in New York und Kalifornien verklagt

Mitte September legte SDNY seine 14-seitige Anklageschrift gegen Combs vor. Der Fall basiert größtenteils auf den Erfahrungen von Combs‘ Ex-Partnerin Ventura. Die R&B-Sängerin verklagte Combs im November 2023 wegen Sexhandels und sexuellen Missbrauchs und behauptete, Combs habe sie während ihrer zehnjährigen Beziehung zu sexuellen Handlungen mit männlichen Sexarbeitern gezwungen. Ventura behauptet, dass ihr mit körperlicher Gewalt, beruflicher Vergeltung und der möglichen Veröffentlichung des Filmmaterials gedroht wurde und dass sie durch übermäßigen Drogenkonsum gefügig gehalten wurde.

Die umstrittene Musikmanagerin sieht sich außerdem einer wachsenden Zahl von Zivilklagen gegenüber. Mehr als 30 Männer und Frauen haben Combs in New York und Kalifornien verklagt und behaupten, sie seien von Combs in den 1990er Jahren und sogar noch im Jahr 2022 sexuell belästigt worden.

Die Klagen stammen von dem ehemaligen Danity-Kane-Mitglied Dawn Richard, dem Produzenten Rodney „Lil Rod“ Jones, Arbeitsmodellen, aufstrebenden Künstlern, Geschäftsleuten, Sicherheitspersonal und Personen, die zum Zeitpunkt der angeblichen Begegnungen Teenager waren.

Combs hat alle Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch seine Vertreter zurückgewiesen. „Wie sein Anwaltsteam bereits sagte, hat Herr Combs volles Vertrauen in die Fakten und die Integrität des Gerichtsverfahrens“, erklärte sein Medienteam zuvor in einer Stellungnahme gegenüber Rolling Stone.