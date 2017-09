Jeff Beck: „Live At The Hollywood Bowl“ erscheint im Oktober

Die Live-Qualitäten von Jeff Beck können mit dem neuen Boxset „Live At The Hollywood Bowl“, das am 06. Oktober auf DVD, DVD+2CD und Blu-ray erscheint, noch einmal einer Heim-Probe unterzogen werden. Der Konzertfilm rekapituliert Jeff Becks Auftritt im legendären Hollywood Bowl im Sommer 2016, mit dem er seine bis dahin 50 Jahre dauernde Karriere feierte.

Auf der Bühne unterstützten ihn zahlreiche Gastmusiker wie Billy F. Gibbons, Buddy Guy, Jimmy Hall, Jan Hammer, Beth Hart und Steven Tyler, die mit ihm Songs wie „For Your Love“, „Beck’s Bolero“, „’Cause We’ve Ended As Lovers“, „Over Under Sideways Down“, „A Day In The Life“ oder „Blue Wind“ spielten.

Verneigung vor Prince

Der Musiker erinnerte sich auf der Bühne an einige seiner ersten Aufnahmen mit den Yardbirds im Jahr 1966, scheute sich aber auch nicht Tracks seines aktuellen Albums „Loud Hailer“ zu spielen. Für viele der Höhepunkt des Abends: Alle Musiker stimmten gemeinsam auf der Bühne eine fulminante Version von „Purple Rain“ an, um des nur wenige Wochen zuvor verstorbenen Prince’ zu gedenken.