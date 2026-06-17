Von der Vegas-Hochzeit zur Scheidungsklage: Jelly Roll und Bunnie Xos Beziehungs-Timeline

Nach zehn Jahren Ehe lassen sich Jelly Roll und Bunnie Xo scheiden.

Die beiden waren im vergangenen Jahrzehnt praktisch untrennbar miteinander verbunden: Jelly Roll (bürgerlicher Name Jason DeFord) stieg zu einem der größten Country-Stars der Welt auf, während Bunnie (Alyssa DeFord) als Podcasterin eine treue Fangemeinde gewann. In dieser Zeit zeigten Jelly und Bunnie eine bemerkenswerte Offenheit, wenn sie über sich und den anderen sprachen – ob über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung, intime Details ihres Liebeslebens oder ihre schwierige Vergangenheit.

Jelly Roll betonte immer wieder, dass Bunnie seinen Lebensweg entscheidend verändert habe – unter anderem bei den Grammys Anfang des Jahres, als er den Award für das Best Contemporary Country Album entgegennahm. „Ich möchte meiner wunderschönen Frau danken“, sagte er in seiner Dankesrede. „Ohne dich hätte ich mein Leben nie geändert. Ich wäre tot oder im Gefängnis gelandet. Ohne dich und Jesus hätte ich mich umgebracht. Dafür danke ich dir.“

Schicksalhafte Begegnung

Bunnie wiederum sagte Anfang des Jahres gegenüber „People“: „Wenn man lange mit jemandem zusammen ist, muss man ihn auch in seinen dunkelsten Momenten lieben. Ich glaube wirklich, dass wahre Liebe nicht bedeutet, Dinge zu akzeptieren, die man nicht akzeptieren sollte – aber ich denke, jeder verdient eine zweite Chance. Jemanden auf dem Tiefpunkt zu lieben ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann, besonders wenn derjenige aufblüht und sich entfaltet wie mein Mann.“

Details zur Scheidung des Paares – und die Gründe dafür – sind noch unklar (die Vertreter beider Seiten haben Anfragen zunächst nicht beantwortet). Angesichts ihrer bisherigen Offenheit lässt sich vermuten, dass die ganze Geschichte bald ans Licht kommt. Bis dahin ein Rückblick auf Jelly Roll und Bunnie Xos Beziehung.

Jelly Roll und Bunnie Xo lernten sich 2015 bei einem Konzert in Las Vegas kennen, als Jelly als Vorband des Country-Rap-Duos Moonshine Bandits auftrat. In ihrem Memoir „Stripped Down“ erinnerte sich Bunnie daran, wie sie nach Jellys Vorstellung „wie gebannt“ war, und schrieb: „Dieser Mann war nicht mein Typ. Aber als ich seine Hand schüttelte, fühlte es sich an, als würden alle Sterne am Himmel zusammenprallen. Meine Seele erkannte seine. Als hätte ich ihn mein ganzes Leben lang gesucht.“

Aufeinandertreffen zweier Welten

Zu diesem Zeitpunkt war Jelly Roll ein aufstrebender Musiker mit einer Handvoll Mixtapes, gemeinsamen Projekten und einem einzigen richtigen Studioalbum. Dazu kam eine bewegte Vergangenheit: In seinen frühen Zwanzigern hatte er wegen Drogen- und Raubdelikten Zeit im Gefängnis verbracht. Diese Erfahrungen hatten ihn zur Musik getrieben, der große Durchbruch stand jedoch noch aus.

Bunnie hatte eine schwierige, instabile und von Missbrauch geprägte Kindheit hinter sich. Als Erwachsene arbeitete sie zunächst als Stripperin, bevor sie als hochpreisige Escort-Dame tätig wurde. Sexarbeit beschrieb sie häufig als „meinen Weg, mir meine Macht zurückzuholen“, nachdem sie in jungen Jahren sexuell missbraucht und vergewaltigt worden war.

Bunnies Vergangenheit in der Sexarbeit schreckte Jelly Roll nicht ab – er hatte eigentlich kaum eine Vorstellung davon, was das Leben als hochpreisige Escort-Dame bedeutete. „Als ich sie kennenlernte, lebte ich in einem Transporter aus dem Jahr ’96 und spielte Shows für hundert Dollar die Nacht“, sagte Jelly Roll 2022 in einem Interview mit Bert Kreischer. „Ich war völlig pleite, und sie hat sich einfach zu mir hingezogen gefühlt. Sie verdiente in der Sexarbeitsbranche richtig Geld – echtes Geld. Ich wusste nicht mal, dass es so etwas gibt.“

Blitzromanze und Vegas-Hochzeit

Kurz nach ihrer ersten Begegnung lud Jelly Roll Bunnie ein, ihn auf Tour zu begleiten. In ihrem Memoir beschrieb sie das als „die intensivste, aber auch großartigste Art, eine Beziehung zu beginnen“ – wenngleich sie auch Bedenken hatte, da sie gerade eine schwierige zweite Ehe hinter sich ließ. „Ich musste allein sein und Dinge selbst in die Hand nehmen“, schrieb sie. „Ich musste mich in mich selbst verlieben und heilen. Aber dann kam dieser süß daherredende Country-Boy und ich war hin und weg.“

2016 bat Jelly Roll sie bei einem weiteren Las-Vegas-Auftritt, ihn zu heiraten. Sein Antrag soll angeblich gelautet haben: „Willst du deinen hübschen Hintern heute Nacht in Las Vegas mit meinem White-Trash-Hintern verheiraten?“ Noch am selben Abend gaben sie sich in einer Kapelle der Sündenstadt das Jawort.

Jelly Roll betonte immer wieder, dass Bunnie ein entscheidender Anker in seinem Leben gewesen sei. Während sie ihre Karriere in der Sexarbeit fortsetzte, half Bunnie Jelly Roll dabei, musikalische Projekte wie das 2017er-Album „Addiction Kills“ zu finanzieren und das Sorgerecht für seine Tochter aus einer früheren Beziehung zu erkämpfen. Mit Tränen in den Augen erinnerte sich Jelly Roll 2023 daran, wie Bunnie ihm auch dabei half, eine Wohnung zu finden, damit seine Tochter ein Zuhause und eine gute Schule haben konnte.

Frühe Jahre und Rückschläge

„Ich werde nie vergessen, wie Bunnie mich ansah und – das macht mich emotional – sagte: ‚Egal was zwischen uns passiert, ich helfe dir, dieses Mädchen zu bekommen’“, erinnerte sich Jelly. „Und ich dachte: Was für ein Charakter … Denn ich war pleite. Ich konnte mir den Anwalt nicht leisten, ich konnte mir gar nichts leisten. Was sollte ich tun – das Kind in den Transporter packen? Und Bunnie sagt: ‚Ich helfe dir.’“

Doch es gab auch andere Herausforderungen. In ihrem Memoir schilderte Bunnie eine turbulente Phase, in der sie und Jelly Roll zwischen Las Vegas und Nashville pendelten und versuchten, ihre Beziehung und ihre persönlichen Dämonen in den Griff zu bekommen. Bunnie kämpfte damals auch gegen ihre Kokain- und Pillensucht an und nannte den Sorgerechtsstreit um Jelly Rolls Tochter Bailee als einen der Gründe, warum sie clean werden wollte.

Bunnie schrieb außerdem, dass sie und Jelly Roll in dieser Zeit häufig stritten und er sie einmal mit einer Ex betrogen hatte. Das Paar trennte sich kurzzeitig 2018, doch schließlich brachte eine Paartherapie etwas Stabilität in ihre Beziehung.

„Mein Mann und ich haben tief in die toxischen Muster gegraben, mit denen wir aufgewachsen sind“, schrieb sie. „Und wir haben so oft darüber geredet, dass wir nicht einfach das wiederholen wollen, was uns beigebracht wurde. Jetzt waren wir gemeinsam auf diesem Weg. Es fühlte sich endlich so gut an, meinen besten Freund zurückzuhaben und gemeinsam daran zu arbeiten, bessere Menschen zu werden. Wenn ich zurückdenke, haben wir einfach das Versprechen gegeben, uns zu verändern. Und wir haben es gehalten. Egal wie schwer es wurde. Egal was der andere in der Therapie gesagt hat – wir waren endlich beide voll und ganz bereit, sowohl gemeinsam als auch getrennt an uns zu arbeiten.“

Untreue und Neuanfang

2025 bezeichnete Jelly Roll seinen Seitensprung als „einen der schlimmsten Momente“ seines Lebens. Er fuhr fort: „Ich habe viel daran gearbeitet, diese Beziehung zu reparieren, verstehst du? Die Heilung war etwas Besonderes. Und wir sind stärker als je zuvor. Ich wünschte, unsere Geschichte wäre so verlaufen, dass es nie eine Affäre gegeben hätte – und ich bin in keiner Weise froh, dass es passiert ist –, aber ich bin stolz darauf, wer wir heute sind.“

2020 begann Jelly Rolls Musikkarriere endlich Fahrt aufzunehmen. In den folgenden Jahren machten ihn Hits wie „Save Me“, „Son of a Sinner“ und „Need a Favor“ zu einem der gefragtesten Country-Stars weltweit. Im November 2022 feierten die beiden ihren gemeinsamen Roter-Teppich-Auftritt bei den CMA Awards. Wenige Monate später, im April 2023, gewann Jelly Roll seine ersten professionellen Preise – gleich drei Trophäen bei den CMT Music Awards.

„Ein Mann, dem an jeder Ecke Nein gesagt wurde, und der Nashville trotzdem immer wieder ausgetrickst und sich an die Spitze gekämpft hat“, schrieb Bunnie in einem Jubel-Post auf Instagram. „Ich sage dir immer, du hast ein Hufeisen im Hintern stecken, aber das ist es nicht, Baby. Das ist purer Wille – Licht zu verbreiten, Berge zu versetzen, gebrochene Seelen mit deiner Stimme zu berühren, generationelle Traumata zu durchbrechen und Vorbilder für die Zukunft zu setzen.“

Bunnies eigener Aufstieg

Zur gleichen Zeit schlug Bunnie Xo ihren eigenen neuen Weg ein. 2019 startete sie an ihrem Küchentisch einen Podcast namens „Dumb Blonde“, den sie anfangs teilweise über Sexarbeit und einen neuen OnlyFans-Account finanzierte. Bis 2022 war der Podcast so erfolgreich, dass sie die Sexarbeit aufgeben und ihren OnlyFans-Account schließen konnte.

2023 veröffentlichte Jelly Roll einen „Bunnie-Appreciation-Post“ auf Instagram und schrieb: „Ich beobachte, was diese Frau überwunden hat, und ihre Leidenschaft und Entschlossenheit, etwas Besseres zu sein, haben mich vom ersten Moment an inspiriert, als ich sie kennenlernte. Sie hat mich in einer meiner dunkelsten Phasen gerettet. Sie war immer nur unterstützend.“ Zu ihrem Podcast-Erfolg betonte Jelly Roll, dass Bunnie das alles aus eigener Kraft geschafft habe: „Sie wollte nicht einfach nur ‚Jelly Rolls Frau‘ sein – sie wollte ihr eigenes Imperium aufbauen, um Frauen zu stärken und ihre Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, andere dazu zu motivieren, daran zu glauben, dass sie ihr Leben verändern und glücklich sein können.“

Im Gespräch mit der „New York Times“ 2023 erinnerte sich Jelly Roll an die Gespräche, die er und Bunnie über den Tag geführt hatten, an dem sie die Sexarbeit würde aufgeben können. „Wir haben das früh besprochen, als wir noch Träumer waren, die zusammen im Bett lagen – ich war wirklich pleite und sie war auch ziemlich abgebrannt“, sagte er. „Das war unser Traum. Zu sehen, wie er wahr wird, ist unglaublich. Es ist ein modernes amerikanisches Märchen. So ein White-Trash-Märchen, aber auf diese [beschissene] Art poetisch und wunderschön.“

Gelübde-Erneuerung in Vegas

2023, sieben Jahre nach ihrer Hochzeit in Vegas, kehrten Jelly Roll und Bunnie in dieselbe Kapelle zurück, um ihre Ehegelübde zu erneuern. „Vor 7 Jahren stolperte ich mit meiner Frau in eine kleine Kapelle in Las Vegas“, schrieb Jelly Roll auf Instagram. „7 Jahre später betraten wir dieselbe kleine Kapelle und erneuten unsere Gelübde … Mein einziges Bedauern an dem Abend, an dem wir geheiratet haben, war, dass ich sie nie in einem Kleid gesehen habe … Das haben wir jetzt nachgeholt. Ich habe meiner Frau vielleicht nie die Hochzeit gegeben, die sie wirklich verdient hätte, aber ich habe vor, ihr den Rest meines Lebens zu geben, den sie verdient. Ich liebe dich mehr als alles andere, Mama Bear. Du bist mein Anker.“

Bunnie ergänzte in ihrem eigenen Post: „Bevor wir in diese Kapelle stolperten, hast du meine Hände genommen, mir direkt in die Augen geschaut und gesagt: ‚Bunnie, unser Leben wird nicht immer so sein. Du wirst nicht mehr lange tun müssen, was du tust – wir werden das hinkriegen. Das verspreche ich dir.‘ Ich hatte keine Ahnung, was die Welt für uns bereithielt, aber das war mir egal, solange ich dich an meiner Seite hatte, um alles zu meistern.“

Der letzte Akt

Allem Anschein nach schien die Beziehung von Jelly Roll und Bunnie Xo in den Jahren vor ihrer Scheidung so stark und gefestigt wie nie zuvor. Jelly Roll produzierte weiterhin Hits, während „Dumb Blonde“ ein äußerst populärer Podcast blieb. Außerdem ließ er sich in Tennessee seine alten Drogen- und Raubdelikte begnadigen und nahm mehrere hundert Pfund ab. („Er war vorher schon wunderschön, aber jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich ihn anschmachte; er sieht so gut aus!“, sagte Bunnie Anfang des Jahres gegenüber „People“.)

Das Paar arbeitete auch daran, seine Familie zu vergrößern. Während sie Jellys zwei Kinder aus anderen Beziehungen, Bailee und Noah, großzogen, gaben sie 2024 bekannt, dass sie versuchen, durch In-vitro-Fertilisation ein gemeinsames Kind zu bekommen. Die Bemühungen scheinen jedoch keinen Erfolg gehabt zu haben. Im August 2025 sagte Bunnie in ihrem Podcast, sie sei „seit verdammten sechs Monaten auf IVF-Medikamenten und mache Herzschmerz und so verdammt viel Scheiße durch.“ Anfang des Jahres bezeichnete sie IVF als „eines der härtesten Dinge, die ich je durchmachen musste“.

Die Scheidung

Obwohl die Neuigkeit erst am Montag, dem 15. Juni, publik wurde, soll Jelly Roll bereits im Mai beim Gericht des Williamson County in Tennessee die Scheidung eingereicht haben. Laut Gerichtsunterlagen berief sich Jelly Roll auf „unüberbrückbare Differenzen“ und erklärte, er und Bunnie seien „nicht in der Lage, erfolgreich als Mann und Frau zusammenzuleben“.