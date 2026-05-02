Post Malone verschiebt Tour, um neues Album zu beenden

So hätte aus „Staying Alive“ eine echte Mega-Show werden können

Post Malone hat den Start seiner Big Ass Stadium Tour Part 2 mit Jelly Roll verschoben, um seine neue Studioplatte abzuschließen.

Der Sänger kündigte die Änderung am Freitag in den sozialen Medien an und erklärte, dass die ersten sechs Konzerte der Tour abgesagt werden und die Stadion-Tour sechs Wochen später beginnt, damit Malone sein 40-Song-Doppelalbum „The Eternal Buzz“ abschließen kann.

„Als ich mir den bevorstehenden Zeitplan nach Stagecoach angeschaut habe, wurde mir klar, dass das, was wir vorhaben, und das, was realistisch möglich ist, nicht wirklich zusammenpassen“, schrieb Malone in seiner Instagram Story. „Die Wahrheit ist, ich habe euch neue Musik versprochen, und ich habe keine Zeit, sie vor Tourstart fertigzustellen. Wir sind noch nicht bereit für die Tour, also treffe ich die Entscheidung, die Tour um etwa 3 Wochen zu verschieben, um diese Musik fertig zu kriegen.“

Absagen und Entschuldigungen

Malone fuhr fort: „Das gesagt, tut es mir so leid für die Leute, die zu den paar abgesagten Shows kommen wollten. Ich hatte mich schon gefreut, mit euch abzugehen. Das MUSS aber auch gesagt werden: Wir haben für dieses Doppelalbum richtig geiles Zeug gemacht … und ich kann es kaum erwarten, wieder für euch aufzutreten.“

Die Big Ass Stadium Tour Part 2 sollte ursprünglich am 13. Mai in El Paso, Texas, starten, doch dieser Gig wurde abgesagt. Weitere betroffene Termine umfassen Stadionkonzerte in Waco (Texas), Baton Rouge (Louisiana), Birmingham (Alabama), Tampa (Florida) und Oxford (Mississippi).

Derzeit ist geplant, dass Malone und Jelly Rolls Tour am 9. Juni in Charlotte, North Carolina, startet. Vor der Big Ass Stadium Tour Part 2 steht Malone noch bei drei Festivals auf der Bühne: beim Boots in the Park in Albuquerque am 16. Mai, beim Gulf Coast Jam in Panama City Beach, Florida, am 31. Mai und beim Carolina Country Music Festival in Myrtle Beach, South Carolina, am 7. Juni.

Schwächere Ticketverkäufe

Der nordamerikanische Teil der Big Ass Stadium Tour Part 2 – der laut „Variety“ „schwächere“ Ticketverkäufe verzeichnet als Teil 1 im Jahr 2025 – umfasst nun 13 Termine und endet am 28. Juli in Salt Lake City; Festivals wie das Summer Fest in Milwaukee sind ebenfalls eingeplant. Nach dem Nordamerika-Abschnitt geht die Tour nach Asien, wo Don Toliver Jelly Roll für diesen Teil ersetzt.