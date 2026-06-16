Jelly Roll reicht die Scheidung von Bunnie Xo ein

Jelly Roll und Bunnie Xo beenden ihre Ehe. Wie Scheidungsunterlagen belegen, die dem Magazin „People“ vorliegen, lassen der Country-Sänger und die Adult-Content-Creatorin und Podcasterin sich nach zehn gemeinsamen Jahren scheiden. TMZ hatte als erstes über die Neuigkeit berichtet.

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Jelly Roll – bürgerlicher Name: Jason DeFord – im Mai im Williamson County, Tennessee, die Scheidung von Bunnie Xo, vormals Alyssa DeFord, eingereicht hat. Jelly Roll stammt ursprünglich aus Antioch, einem Vorort von Nashville mit rauem Charme, den der frühere Rapper zu einem zentralen Bestandteil seiner Herkunftsgeschichte gemacht hat.

Ein Sprecher von Jelly Roll reagierte auf die Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht.

Zehn Jahre Ehe in Las Vegas

Jelly Roll heiratete Bunnie Xo im Sommer 2016 in Las Vegas. In ihrem jüngst erschienenen Memoir „Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic“ schilderte sie ihre gemeinsame Liebesgeschichte – darunter, wie sie sich gegenseitig in ihrer schwierigen Vergangenheit unterstützt und akzeptiert haben. Bunnie sprach offen über ihren früheren Drogenkonsum, während Jelly Roll wegen Vergehen wie Drogenbesitz, Drogenhandel und schwerem Raub immer wieder im Gefängnis saß.

Ihr Leben, darunter Erfahrungen mit Drogenmissbrauch, einem früheren Schwangerschaftsabbruch und verschiedenen Beziehungen, schilderte sie darin ebenfalls, bevor sie ihren späteren Mann kennenlernte.

„Wenn man lange mit jemandem zusammen ist, muss man ihn auch in seinen dunkelsten Momenten lieben. Ich glaube wirklich, dass wahre Liebe nicht so sehr darin besteht, Dinge zu akzeptieren, die man eigentlich nicht sollte – aber ich denke, dass jeder eine zweite Chance verdient“, sagte Bunnie Xo gegenüber „People“ Anfang dieses Jahres. „Jemanden in seiner schwächsten Phase zu lieben ist eines der schönsten Dinge, die man tun kann, vor allem wenn derjenige aufblüht und wächst – so wie mein Mann.“

Dankesworte bei den Grammys

In seiner Dankesrede bei den Grammy Awards im Februar 2026, als er für „Beautifully Broken“ als Best Contemporary Country Album ausgezeichnet wurde, dankte Jelly Roll Bunnie Xo dafür, ihm das Leben gerettet zu haben. „Ohne dich hätte ich mein Leben niemals verändert. Ich wäre tot oder im Gefängnis gelandet“, sagte er auf der Bühne. „Ohne dich und Jesus hätte ich mich selbst zerstört.“