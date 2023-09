ROLLING STONE präsentiert: Thundercat auf Tour 2024

Stephen Bruner, der sich auf der Bühne nur Thundercatnennt, kennt keine Genregrenzen. Zwischen Electronica und Funk ist alles dabei. Nach „It Is What It Is“ (2020) wurde es etwas ruhiger um den zweifachen Grammy-Preisträger, auch wenn es immer wieder Kooperationen mit anderen Musikern gab. Doch nun geht es im Frühjahr 2024 auch auf Tour nach Deutschland.

Es wird vier Konzerte geben, in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Köln. Die Auftritte werden präsentiert von ROLLING STONE.

Zuletzt veröffentlichte der Bassist und Sänger mit Tame Impala den Electro-R&B-Song „No More Lies“. Anfang des Jahres trat Thundercat mit den Red Hot Chili Peppers, The Strokes und The Mars Volta in den USA auf. Eine große Tour folgte, die ihre Fortsetzung im nächsten Jahr finden wird.

Thundercat live 2024