Tame Impala auf Tour in Deutschland 2026

Tame Impala geht nächstes Frühjahr mit seinem neuen Album auf Tour und spielt auch einige Konzerte in Deutschland – präsentiert vom ROLLING STONE.

Tour folgt auf neues Album „Deadbeat“

Anfang September hatte Kevin Parker, der hinter Tame Impala steht, die Veröffentlichung seines kommenden neuen Albums „Deadbeat“ verkündet. Es wird am 17. Oktober 2025 erscheinen.

Fans können das neue Album als Vinyl bereits über die internationale Website von Tame Impala vorbestellen. Es handelt es sich um das fünfte Studioalbum des australischen Musikprojekts und dürfte nach eigenen Angaben 12 Songs enthalten.

Aus dem Album hat Tame Impala bereits drei Single-Auskopplungen veröffentlicht. Am 26. September erschien zuletzt die Single „Dracula“.

Das ist über das neue Album bekannt

Das Album sei „eine Sammlung von unglaublich kraftvollen Club-Psych-Experimenten als Vehikel für einige seiner bisher direktesten, im Gedächtnis bleibenden Songs“, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Album habe Tame Impala seinen Sound weiter ausgefeilt und perfektioniert. „Das äußert sich in einem ausgeprägten Minimalismus und einer Präzision vieler Tracks, mit einer Reihe entscheidender Details, Klangfarben und Texturen, die dem Sound eine unbeschreiblich neue Dimension verleihen, mit einem reichhaltigeren, verspielteren Stimmumfang als je zuvor.“

Barbie-Kollaboration und Grammy

„Deadbeat“ wird das erste vollständige Album von Tame Impala seit „The Slow Rush“ aus dem Jahr 2020 sein. Zwischenzeitlich hat der Produzent und Musiker zum Soundtrack-Album von „Barbie“ beigetragen und mit Dua Lipa, Thundercat, Diana Ross, Gorillaz und Justice zusammengearbeitet. Im Februar gewann Parker seinen ersten Grammy für „Neverender“ – eine seiner Kollaborationen mit Justice.

Wer ist Tame Impala?

Tame Impala ist ein aus Perth in Australien stammendes Psychedelic-Rock-Projekt des Sängers und Multiinstrumentalisten Kevin Parker. Parker schreibt und singt die Songs und ist im Studio selbst für die Instrumentalisierung zuständig. Bei Konzerten begleiten ihn Mitglieder der ebenfalls aus Perth stammenden Band Pond.

Tame Impala live 2026: Termine

16.04.2026 München, Olympiahalle

23.04.2026 Hamburg, Barclays Arena

29.04.2026 Berlin, Uber Arena

30.04.2026 Frankfurt, Festhalle

01.05.2026 Düsseldorf, PSD Bank Dome

Tickets gehen am 2. Oktober um 10 Uhr über Eventim in den Vorverkauf.