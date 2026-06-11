Jennifer Lawrence, Bravo-Superfan und Hobbydetektivin, überführte den „Summer House“-Leaker

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Bravo kündigte im April eine umfassende Untersuchung an, nachdem Audio vom Reunion-Dreh von „Summer House“ an die Öffentlichkeit gelangt war. Zum Glück stand eine versierte Privatdetektivin bereit: Jennifer Lawrence.

In der Dienstagsepisode von „Watch What Happens Live“ bedankte sich Moderator Andy Cohen bei der Oscar-prämierten Schauspielerin dafür, dass sie Informationen geliefert hatte, die den regelwidrigen Mitarbeiter hinter dem Leak entlarvten. „Ein Bravo-Superfan hat entscheidende Hinweise geliefert, die die Quelle bestätigt haben“, sagte er. „Da heute Abend die letzte Reunion-Folge ausgestrahlt wurde, wollte ich diesem Superfan persönlich danken. Leute, dieser Superfan war tatsächlich Jennifer Lawrence … Ihr Online-Spürsinn hat unserem Ermittlerteam geholfen, das Rätsel zu lösen.“

Cohen verriet weder Jennifer Lawrences Methoden noch nannte er den Schuldigen beim Namen – lobte aber ausdrücklich ihre Hingabe, stundenlang Reality-TV auf dem Sender zu schauen, der ihn bezahlt. „Bravo-Fans sind die loyalsten und engagiertesten“, sagte er. „Jennifer Lawrence, Oscar-Gewinnerin – du warst die Klassenbeste.“

Bombshell beim Reunion-Dreh

Der Leak tauchte kurz nach den Dreharbeiten zur Reunion auf, die sich vor allem um die damals brandaktuelle Neuigkeit drehte: die frisch geschiedene Amanda Batula datete West Wilson – der zuvor mit Ciara Miller aus der Show zusammen gewesen war, für alle, die beim Fleetwood-Mac-mäßigen Partnertausch der Serie den Überblick behalten wollen. Die zu diesem Zeitpunkt laufenden Folgen zeigten noch, wie Wilson und Miller versuchten, sich zu versöhnen, während Batula und Kyle Cooke ihre Ehe zu retten versuchten – der Rollentausch war also eine Bombe, vergleichbar mit Bravos großem „Scandoval“ von 2023.

Kein Wunder, dass Bravos Chefetage und Cohen ziemlich aufgebracht waren, als Klatschseiten sie bei ihrer eigenen Reunion ausbooteten. „Dies stellt einen schwerwiegenden Vertrauensbruch und einen klaren Mangel an Respekt gegenüber dem Cast, der Crew und der Integrität des Produktionsprozesses dar“, erklärte ein Sendersprecher im April. „Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst, haben eine vollständige Untersuchung eingeleitet und werden auf Grundlage unserer Erkenntnisse entsprechende Maßnahmen ergreifen.“

„Die Menschen haben gestern zehn Stunden lang ihre Seele ausgeschüttet, und es ist widerlich und illegal, dass jemand das leakt oder weiterverbreitet“, schrieb Cohen damals in den sozialen Medien. „Es ist respektlos gegenüber der Arbeit und den Tränen, die der Cast gestern investiert hat. Lasst die Staffel sich entfalten. Ihr werdet alles zu gegebener Zeit sehen.“

Lawrences kostenloser Einsatz

Cohen und die Bravo-Bosse dürften jetzt ziemlich erleichtert sein – schließlich haben sie dank Lawrences unentgeltlicher Schnüffelarbeit ein Vermögen an Ermittlungskosten gespart. Die Schauspielerin, die auch regelmäßig kostenlos als Gast bei „Watch What Happens Live“ vorbeischaut, bewies damit einmal mehr ihre Treue zum Sender.