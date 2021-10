Die besten BRAVO-Cover: Hier gibt’s (fast) alle Titelseiten

Am 26. August 1956 erschien die erste Ausgabe der BRAVO. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner wissen, welche Karriere das als „Film- und Fernsehzeitschrift“ mit 40 Seiten (und für den Preis von 50 Pfennig) gestartete Magazin hinlegen sollte.

Während das ZDF am Dienstag (05. Oktober) mit einer Dokumentation unter dem Titel „65 Jahre ‚Bravo’“ an die bewegte Geschichte der Pop-Postille erinnert, werden vor allem ältere Semester nostalgisch bei der Erinnerung an „ihre“ BRAVO, die übrigens erst 1964 zur Musikzeitschrift wurde, allerdings schon 1952 einen Starschnitt (von Brigitte Bardot) und 1962 eine Aufklärungsseite („Knigge für Verliebte“) enthielt.

BRAVO veränderte sich stark im Laufe der Zeit

Natürlich wandelte sich die BRAVO im Laufe der Zeit, passte sich an gesellschaftliche Veränderungen an. Mit einem Blick ist diese Entwicklung zu entdecken: Im Cover-Archiv der Zeitschrift sind alle Titelseiten seit 1956 zu finden (auch hier gibt es Cover zu finden). Von Marilyn Monroe auf der Premierenausgabe bis hin zu Miley Cyrus im Jahr 2014.

Leider finden sich nach diesem Jahr keine aktuellen Nummern in der Retrospektive. Das ist auch deshalb schade, weil die BRAVO nach einem radikalen Auflagenverlust in den letzten Jahren die Generation TikTok zurück zu erobern versucht – mit sehr viel Aufmerksamkeit für Internet-Sternchen und neuem Bewusstsein für politische Themen.