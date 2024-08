Jennifer Lopez und Ben Affleck: Ist P. Diddy Grund der Trennung?

Bereits Anfang des Jahres 2024 sollen sich Jennifer Lopez und Ben Affleck getrennt haben. Nun hat der Musikproduzent Suge Knight enthüllt, dass der wirkliche Grund hinter der Trennung ein Video des FBI sein soll. Das Video soll angeblich Lopez als Beteiligte einer Schießerei mit P. Diddy zeigen.

FBI-Videos entlarven Jennifer Lopez angeblich als Lügnerin

Vor einigen Monaten hieß es noch, dass Jennifer Lopez die treibende Kraft hinter dem Ehe-Aus war. Ein Insider erzählte der „Daily Mail“, dass Jennifer alles versucht habe, um die Ehe zu retten, aber letztendlich am Ende ihrer Kräfte war. „Jenny hat genug und sie hat es wirklich versucht, aber sie kann nicht mehr. Es wird nicht besser, sondern schlimmer“, so der Insider. Der Grund für ihre Erschöpfung soll Ben Afflecks mürrische und negative Art gewesen sein.

Der US-amerikanische Hip-Hop-Produzent Suge Knight, der wegen Totschlags im Gefängnis sitzt, verriet in seinem Podcast „Collect Calls with Suge Knight“, dass hinter der Trennung viel mehr steckt. Knight behauptet, dass Ben Affleck vom FBI Videos erhalten habe, die Jennifers Beteiligung an einer Schießerei im Jahr 1999 in einem New Yorker Nachtclub beweisen sollen.

Damals war J.Lo mit Rapper Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, zusammen. In einem Strafprozess wurde Diddy wegen unerlaubten Waffenbesitzes freigesprochen, während sein damaliger Schützling Jamal „Shyne“ Barrow für neun Jahre ins Gefängnis ging. Die angeblichen Beweisvideos sollen bei einer Razzia in den Häusern von Diddy beschlagnahmt worden sein und Jennifer Lopez zeigen, wie sie zugunsten von P. Diddy lügt.

Knight glaubt, dass das FBI Ben Affleck als „weißen Mann, der in der weißen Welt Respekt genießt“ über die Vergangenheit seiner Frau informieren wollte und ihm deshalb die Videos geschickt habe. Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich bisher nicht zu den kurios anmutenden Behauptungen geäußert.

J.Lo und Ben Affleck verkaufen nach Trennung Kunst und Anwesen

Obwohl immer wieder berichtet wurde, dass Lopez die Trennung initiiert habe, weil sie Afflecks negative Art nicht mehr ertragen konnte, gibt es zahlreiche Spekulationen über den Trennungsgrund. Anderen Insider-Aussagen zufolge könnte auch Jennifers Alkoholmarke, die sie 2023 auf den Markt brachte, ein Faktor gewesen sein. Ben Affleck, der trockener Alkoholiker ist, soll den Verkauf von Alkohol durch seine Frau als Beleidigung empfunden haben.

Das einstige Traumpaar verkauft nun nicht nur ihr gemeinsames Zuhause, sondern auch wertvolle Kunstwerke. Ben Affleck ist bereits aus dem gemeinsamen Anwesen in Beverly Hills ausgezogen und lebt nun in einem Mietshaus in Brentwood, Los Angeles, näher bei seinen Kindern aus der Ehe mit Jennifer Garner.

Obwohl sich das Paar noch nicht offiziell zur Trennung geäußert hat, verdichten sich die Hinweise. Jennifer Lopez wurde kürzlich ohne Ben Affleck und mit Ehering in Europa gesehen. Anfang Mai sorgte sie für Aufsehen, als sie einen Instagram-Post über ungesunde Beziehungen veröffentlicht wurde, der besagte: „Man kann keine Beziehung mit jemandem aufbauen, der von sich selbst abgekoppelt ist.“