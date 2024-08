Jennifer Lopez und Ben Affleck: Scheidung nach nur zwei Jahren Ehe

Es sollte DAS Liebescomeback sein: Vor mehr als 20 Jahren verlieben sich Jennifer Lopez und Ben Affleck. Sie werden ein Paar, verloben sich, trennen sich und heiraten Jahre später. Jetzt ist Berichten zufolge alles aus. Nach nur zwei Jahren Ehe soll sich das Paar scheiden lassen.

Laut Berichten der „DailyMail“ haben Lopez und Affleck ihre Scheidungspapiere bereits angefertigt, aber noch nicht eingereicht.

Neues Haus für Ben Affleck

Ben Affleck hat sich bereits nach einem neuen Zuhause umgesehen, für sich alleine. Er kaufte ein 20,5 Millionen Dollar teures Haus in Pacific Palisades – und das ausgerechnet am Tag von Lopez 55. Geburtstag.

Das neue Haus, entworfen von Architekt Cliff May, umfasst 580 Quadratmeter und bietet fünf Schlafzimmer sowie fünf Badezimmer. Die Entscheidung, das Haus am Geburtstag seiner (Noch-)Ehefrau zu kaufen, wird von Beobachtern als eine weitere Bestätigung für das drohende Ende ihrer Beziehung gewertet. Einige Freunde der Sängerin behaupten, dass sich der Kauf für sie wie ein „Stich ins Herz“ anfühle.

Die Trennung wurde bereits durch verschiedene Hinweise öffentlich gemacht. Im Mai gab es Berichte, dass Affleck eine 100.000 Dollar teure Mietwohnung bezogen hätte. Außerdem wurde ihr Villa in Beverly Hills, das früher als ihr „Traumhaus“ galt, zum Verkauf angeboten.

Hochzeitstag getrennt verbracht

Zuletzt zeigte sich das Paar am 30. März gemeinsam in der Öffentlichkeit. Am 16. Juli, dem zweiten Hochzeitstag des Paares, verbrachten sie den Tag getrennt in verschiedenen Städten. Lopez feierte ihren Geburtstag in New York und veranstaltete eine Party im Stil der Netflix-Serie „Bridgerton“. In einem emotionalen Instagram-Post bedankte sie sich bei ihren Fans und betonte, wie wichtig ihre Unterstützung für sie sei.

Die Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck hat seit ihrer ersten Verlobung im Jahr 2002 und der darauffolgenden Trennung im Jahr 2004 immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Als sie 2022 heirateten, schien es, als ob sie mit ihrer aufgewärmten Beziehung ein zweites Glück gefunden hätten.