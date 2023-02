Grammys 2023: Ben Affleck ohne Spaß – Jennifer Lopez mit Spaß!

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Mazur. All rights reserved.

Ben Affleck fiel während der Grammy-Verleihung besonders dadurch auf, dass er neben seiner Ehefrau Jennifer Lopez saß und die meiste Zeit keine Miene verzog. Auf diverse Kameraeinstellungen war zu sehen, dass die Show den 50-Jährigen wahrscheinlich eher langweilte. Sein steinerner Gesichtsausdruck fällt auch darum so deutlich auf, weil die 53-Jährige Lopez den Abend offenbar sehr genoss. Ihr Platz in der ersten Reihe hat diesen Effekt nur verstärkt. Speziell ein Clip, der während Stevie Wonders Auftritt am Abend entstand, zeigt das unterschiedliche Energielevel beider – und sorgte für Erheiterung in den sozialen Netzwerken. Die ausdruckslose Miene Afflecks ist über Nacht zur Punchline diverser Memes geworden.

ben affleck is so consistent in his misery i almost have to admire it pic.twitter.com/q0LnCIVCEj — kyler (@jamiietartt) February 6, 2023

Ben Affleck looks like he’s thinking about the best sandwich he ever ate in his life and then remembering that place closed down. pic.twitter.com/BUC9trJUEb — Mike Beauvais (@MikeBeauvais) February 6, 2023

Ein kurzer Streit

Am Auffälligsten wurde die unterschiedliche Herangehensweise der Partner an dieses Event aber während eines kurzen Streitgesprächs, das sich direkt vor den Kameras ereignete. Host Trevor Noah saß in der Nähe ihres Tisches und performte einen Sketch, währenddessen er mit seiner Mutter telefoniert. Affleck hat genau diesen Moment gewählt, um Lopez etwas ins Ohr zu flüstern, die mit einer ruckartigen Bewegung auf das Gesagte reagiert und den Schauspieler dazu gebracht hat, sich auf und seine Weste zu richten. Kurz darauf haben beide bemerkt, dass die Kameraeinstellung auch sie zeigt – und ihre Mienen entsprechend angepasst.

Ben Affleck worrying if P Diddy was going to perform in 50 Years of Hip Hop …. pic.twitter.com/JEhzDApVTa — Stacy Wofsy (@wofsy_stacy) February 6, 2023

Zu den Memes gesellen sich anlässlich dessen bereits länger schwelende Spekulationen über mögliche Probleme in der (zweiten) Ehe. Am 6. Februar hat Lopez auf ihrem Instagram-Profil einen Post zur Grammy-Nacht geteilt, der nicht auf die Miene Afflecks eingeht, ihn aber erwähnt. „[Ich habe] immer die beste Zeit mit meiner Liebe, meinem Mann.“ titelte die Sängerin.