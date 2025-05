Jennifer Lopez küsst nacheinander drei Tänzer(innen)

Jennifer Lopez hat die American Music Awards am gestrigen Montag eröffnet, indem sie die größten Songs des Jahres gefeiert – und mit mehreren ihrer Tänzer geknutscht hat. (Ja, wirklich.) Am Montagabend eröffnete die Moderatorin der Show die Preisverleihung mit einem Tanzmedley, das einen heißen Kuss mit mehreren ihrer Background-Tänzer beinhaltete.

Vom Multiversum zur Musikikone

Die AMAs 2025 begannen mit einer Nahaufnahme von Jennifer Lopez, die eine verlangsamte Version ihres Hits „Dance Again“ aus dem Jahr 2012 sang. Bevor eine Montage einen Vorgeschmack auf die Show gab und die Zuschauer in ein „Multiversum“ voller Liebe, Sex und guter Musik entführte.

Jennifer Lopez fliegt über die Bühne

Lopez performte in ihrer sechsminütigen Intro einen Tanzmedley aus 23 Hits. Flog zu Kendrick Lamars „Squabble Up“ und Doechii’s „Denial Is a River“ über die Bühne, bevor sie zu „A Bar Song“ von Shaboozey und Bruno Mars und Rosé’s „APT“ ihre Moves zeigte. Und den TikTok-Tanz zu dem Hit nachahmte.

Anschließend tanzte Lopez zu einem Mashup aus Chappell Roans „Hot to Go“ und „Good Luck, Babe“. Und fächelte sich während Roans Text Luft zu. Sie channelte Billie und Beyoncé für „Birds of a Feather“ und „Texas Hold’Em“, bevor die Performance mit einem Tanzbreak im Stil von „Dancing with the Stars“ mit zahlreichen Saltos zu Bad Bunny’s „NuevaYol“ ihren Höhepunkt erreichte.

Der Abschied begann, als sie zu Teddy Swims „Lose Control“ tanzte. Und uns mit Tinashe’s ‚Nasty‘ daran erinnerte, dass sie ein böses Mädchen ist. Lopez beendete ihren futuristischen Auftritt mit einem Mashup aus Lamar’s „Not Like Us“ und „TV Off“ zu Ehren des Rappers, der an diesem Abend die meisten Nominierungen erhalten hatte.

Performance als Hommage an weibliche Power

„Ich musste die Show mit den größten Songs des Jahres beginnen und für euch alle aus vollem Herzen tanzen. Aber heute Abend gehört das Rampenlicht euch. Denn dies ist die weltweit größte von Fans gewählte Preisverleihung, bei der ihr die Gewinner bestimmt“, sagte sie nach ihrem Auftritt. „Und dieses Jahr gab es mehr Stimmen als je zuvor.“

Lopez moderierte die Show zuletzt 2015. Und hob die Pop-Performance mit neuen Outfits bei jedem ihrer Auftritte auf ein neues Niveau. Außerdem präsentierte sie einen siebenminütigen Tanzmedley mit den größten Hits des Jahres. Darunter Songs wie „7/11“ von Beyoncé, „Thinking Out Loud“ von Ed Sheeran, „Trap Queen“ von Fetty Wap und viele mehr.

Lopez richtet emotionale Worte ans Publikum

Vor der Zeremonie gab Lopez bekannt, dass sie sich während der Proben eine Nasenverletzung zugezogen hatte. Auf Instagram erzählte sie, wie sie in die Notaufnahme eines plastischen Chirurgen in Beverly Hills geraten war. „Danke, dass Sie mich genäht haben, Dr. Diamond“, schrieb Lopez. „Eine Woche später und mit viel Eis bin ich wieder wie neu.“ Wie sie sich die Wunde an der Nase zugezogen hatte, verriet sie nicht. Nur dass sie wieder fit für ihren großen Abend sei.

Auftritte und Ehrungen bei den AMAs 2025

Ähnlich wie Lopez erleben auch die AMAs ein Comeback. Die Show wurde zuletzt 2022 ausgestrahlt und kehrt nun nach zweijähriger Pause zurück. In der Hoffnung, die Nacht aufzumischen, wurden in diesem Jahr drei neue Kategorien eingeführt. Darunter Album, Song und Social Song des Jahres. Kendrick Lamar ist mit 10 Nominierungen in sieben Kategorien der meistnominierte Künstler bei den AMAs 2025. Ihm folgen Post Malone mit acht Nominierungen sowie die siebenfach nominierten Billie Eilish, Chappell Roan und Shaboozey.