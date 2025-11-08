Regisseurin: Jeremy Renner hat mich belästigt und mit ICE gedroht

Marvel-Star Jeremy Renner sieht sich mit Anschuldigungen konfrontiert, er habe einer chinesischen Filmemacherin unaufgefordert „intime“ Fotos und Videos geschickt und ihr gedroht, die US-Einwanderungsbehörde ICE zu verständigen, nachdem sie ihn „privat auf sein Fehlverhalten angesprochen“ habe.

Die Filmemacherin und Künstlerin Yi Zhou, Regisseurin der Dokumentation Chronicles of Disney mit Renner, erhob die Vorwürfe in mehreren Instagram-Posts sowie in einem ausführlichen Interview mit der „Daily Mail“.

Zhou, 38, gab an, sie habe eine persönliche und berufliche Beziehung zu Renner, 54, gehabt, die sie um ihre Sicherheit fürchten ließ.

Yi Zhou beschreibt „erschreckendes Verhalten“

„Herr Renner nahm im Juni direkt Kontakt zu mir auf und schickte persönliche und intime Fotos von sich. Ein Verhalten, das laut öffentlichen Berichten nicht neu für ihn ist“, schrieb sie auf Instagram. Sie behauptet, Renner habe sie über Anrufe und Nachrichten umworben und eine Beziehung gewollt. Zhou zufolge begannen sie, zusammen an zwei Projekten zu arbeiten, darunter „Chronicles of Disney“, in dem Renner „in 80 Prozent des Films“ zu sehen sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als die Dokumentation im vergangenen Monat erschien, habe Renner „jede öffentliche Werbung verweigert“, obwohl es angeblich schriftliche Vereinbarungen mit Zhous italienischer Produktionsfirma Into the Sun Films gegeben habe. Zhou erklärte, sie habe Renner gebeten, sie bei der Bekämpfung falscher Fanberichte zu unterstützen, die behaupteten, der Film sei ohne seine Zustimmung von KI erstellt worden. Renner habe jedoch abgelehnt.

Drohung mit ICE und weitere Vorwürfe

„Als ich ihn privat auf sein früheres Fehlverhalten ansprach und ihn bat, sich respektvoll zu verhalten – mir gegenüber als Frau und als Filmemacherin – drohte er, die Einwanderungsbehörde ICE zu rufen. Das hat mich zutiefst geschockt und verängstigt“, schrieb Zhou weiter. „Ein solches Verhalten ist inakzeptabel und zeigt die Machtungleichgewichte, die Frauen in unserer Branche weiterhin schaden.“

Ein Sprecher des Schauspielers nannte die Anschuldigungen „völlig unzutreffend und unwahr“. Renner selbst hat sich bislang nicht öffentlich geäußert.

Im „Daily Mail“-Interview erklärte Zhou, Renner habe sie aktiv umworben: „Ich habe ihn nicht kontaktiert. Ich kannte seinen Namen nicht, habe nie einen seiner Filme gesehen. Er hat mich benutzt und mich und unsere Arbeit verleugnet.“ Sie veröffentlichte einen Screenshot eines pornografischen Bildes, das Renner ihr im Juni angeblich über WhatsApp geschickt habe.

Zhou behauptete außerdem, Renner habe im August bei einem Arbeitstreffen in seinem Haus eine Flasche Wein getrunken und sie zwei Stunden lang angeschrien. Sie habe sich schließlich in einem Raum einschließen müssen, da sie „um ihr Leben fürchtete“.

Renner war Anfang 2023 bei einem Schneepflug-Unfall lebensgefährlich verletzt worden. In einem späteren Interview mit Diane Sawyer sagte er: „Ich habe beschlossen, zu überleben. Das wird mich nicht umbringen, keine Chance.“

Zuvor war er mit dem kanadischen Model und der Schauspielerin Sonni Pacheco verheiratet. Während eines erbitterten Sorgerechtsstreits hatte Pacheco Renner bereits des Drogenmissbrauchs und von Drohungen gegen sie beschuldigt.