Sean-Combs-Prozess: Marvel-Schurke, Obama-Ecstasy-Pillen und der Punisher

In der zweiten Woche des Strafprozesses gegen Sean Combs wurde ein weiterer prominenter Zeuge in den Zeugenstand gerufen. Kid Cudi , der aussagte, Combs habe wie ein „Marvel-Superschurke“ posiert, als er den eifersüchtigen Hip-Hop-Mogul wegen der Brandstiftung an seinem Auto im Jahr 2012 zur Rede stellte.

Brandanschlag auf Kid Cudis Auto im Zentrum der Anklage

Die mutmaßliche Brandstiftung steht im Mittelpunkt der Anklage wegen organisierter Kriminalität gegen Combs durch die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York. Sie stützt auch die Behauptung, dass Combs seine langjährige Freundin Casandra „ Cassie “ Ventura durch Angst, Nötigung und körperliche Gewalt in einer jahrzehntelangen missbräuchlichen Beziehung gefangen hielt.

Combs plädiert in allen Punkten auf nicht schuldig

Der 55-jährige Combs hat sich in allen fünf Anklagepunkten der organisierten Kriminalität, des Sexhandels und der Beförderung zum Zwecke der Prostitution für nicht schuldig bekannt. Seine Anwälte hatten zuvor behauptet, es gebe keine Beweise, die Combs direkt mit einem Molotowcocktail in Verbindung bringen, der in Kid Cudis verkohltem Porsche landete.

Fast ein Dutzend Männer und Frauen sagten diese Woche gegen Combs aus. Viele hatten Combs seit Jahren nicht gesehen. Während einige wenige zugaben, dass sie dem Musikmanager in den letzten Jahren sporadisch Nachrichten geschickt hatten. Die Sängerin Dawn Richard von Danity Kane kehrte nach einem kurzen Auftritt in der ersten Woche in den Zeugenstand zurück. Ebenso wie Venturas Mutter Regina, Venturas ehemalige beste Freundin seit 17 Jahren, Kerry Morgan , und Sharay Hayes, ein männlicher Exotiktänzer, bekannt als „The Punisher“.

Heitere Momente mit Ex-Assistenten George Kaplan und David James

Combs schien trotz der Abwesenheit der meisten seiner Familienangehörigen in dieser Woche vor Gericht guter Dinge zu sein. Er begrüßte seinen ehemaligen persönlichen Assistenten George Kaplan mit einem ehrlichen Lächeln. Er lachte mit dem Gericht, als ein weiterer ehemaliger persönlicher Assistent, David James , zugab, dass er auf Combs‘ Silvesterparty „Diddy-bopping all around“ gemacht habe, nachdem er sich eine Dosis MDMA aus Combs‘ Drogenvorrat geklaut hatte.

Combs blieb jedoch ausdruckslos, als Kid Cudi – mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi – ausführlich schilderte, wie seine kurze Romanze mit Ventura in Flammen aufging, nachdem er entdeckt hatte, dass die R&B-Sängerin mit Mescudi zusammen war.

Combs schien auch still vor sich hin zu brodeln, als ein Spezialagent der Heimatschutzbehörde die Überschüsse an Drogen, Babyöl und Schusswaffen beschrieb. Die in seinem Haus in Miami beschlagnahmt worden waren.

Opfer 2 „Jane“ und Opfer 4 „Mia“ voraussichtlich im Zeugenstand

Ventura ist nicht das einzige mutmaßliche Opfer in diesem Fall. Eine Ex-Freundin, die unter dem Pseudonym „Jane“ alias Opfer 2 identifiziert wurde, und eine ehemalige Angestellte namens „Mia“ – Opfer 4 – werden voraussichtlich ebenfalls gegen Combs aussagen. Es bleibt jedoch offen, ob eine weitere Ex-Freundin von Combs, Gina, in den Zeugenstand gerufen wird. ( Laut CNN wird Gina in der Anklageschrift als Opfer 3 bezeichnet und wird voraussichtlich nicht aussagen.)

Ginas Name ist während des Prozesses bereits mehrfach aufgetaucht. Ventura und Morgan sagten, Gina sei ein „Problem“ in Venturas Beziehung zu Combs gewesen. Und Kaplan sagte, er habe einmal gesehen, wie Combs während eines längeren Streits Äpfel auf Gina geworfen habe. Diese Woche sagte Combs‘ Hauptverteidiger Marc Agnifilo, Gina sei „aus dem Fall raus“, während die Staatsanwaltschaft konterte, sie sei „sehr wohl Teil dieses Falles“.

Hier sind die wichtigsten Momente aus der zweiten Woche des Prozesses:

Kid Cudi sagt aus

In lässiger Kleidung, einer hellblauen Jeans und einer Lederjacke, betrat Kid Cudi am Donnerstagmorgen den überfüllten Gerichtssaal. Der 41-Jährige wirkte entspannt. Und rauchte eine Zigarette, als er vor dem Bundesgericht in Manhattan vorfuhr.

Mescudi sagte aus, er habe sich in Ventura verliebt, bevor ihre kurze Affäre endete, als Combs die Beziehung im Dezember 2011 entdeckte. In den frühen Morgenstunden erhielt Mescudi einen verzweifelten Anruf von Ventura. Die „am Telefon sehr gestresst, nervös und verängstigt“ klang, nachdem sie vor einem wütenden Combs geflohen war.

Telefonate nach eskaliertem Streit mit Ventura

Später am selben Tag erhielt Mescudi einen weiteren verzweifelten Anruf, diesmal von Capricorn Clark, einem Freund von Ventura und Angestellten von Combs, der Mescudi mitteilte, dass Combs in seinem Haus sei. Mescudi sagte, er sei sofort zu seinem Haus zurückgefahren. Und habe Combs unterwegs angerufen.

„Ich werde ganz offen sein“, sagte Mescudi vor Gericht. „Ich sagte: ‚Du Arschloch, bist du in meinem Haus?‘ Und er sagte: ‚Ich will nur mit dir reden.‘ Ich sagte: ‚Ich bin schon auf dem Weg zu dir.‘ Er sagte: ‚Ich bin hier.‘“ Aber als Mescudi ankam, war Combs nirgends zu finden. Stattdessen fand Mescudi aufgerissene Geschenke von Chanel. Und seinen Hund eingesperrt im Badezimmer.

Gespräch zwischen Mescudi und Combs nach Brandanschlag

Mescudi weigerte sich, auf Combs‘ wiederholte Versuche einzugehen, die Sache zu klären. „Ich habe ihm ganz klar gesagt: Du bist in mein Haus eingebrochen. Du hast meinen Hund angefasst“, sagte Mescudi. „Ich will nicht mit dir reden.“ Doch die Beziehung zwischen Ventura und Mescudi zerbrach unmittelbar nach dem Einbruch. „Das Drama geriet einfach außer Kontrolle“, sagte Mescudi aus. „Ich wollte ihr irgendwie etwas Freiraum geben … zu meiner Sicherheit, zu ihrer Sicherheit …“

Dennoch eskalierte die Situation am 9. Januar 2012, als Mescudi erfuhr, dass ein Molotowcocktail in sein Porsche-Cabrio geworfen worden war. Wodurch das Innere des Luxuswagens verkohlt wurde. Mescudi sagte, er habe sich daraufhin entschlossen, Combs anzurufen. „Weil ich wusste, dass er etwas mit dem Brandanschlag auf das Auto zu tun hatte“.

Als er in dem Club für Mitglieder ankam, sah Mescudi Combs „mit den Händen hinter dem Rücken wie ein Marvel-Superschurke aus dem Fenster starren“. Das Treffen endete damit, dass sich die beiden die Hand gaben. Aber Mescudi fragte nach seinem Auto. „Ich weiß nicht, wovon du sprichst“, antwortete Combs.

Die Männer beließen es dabei. Aber Mescudi sagte aus, dass er weggegangen sei, .Weil er dachte, dass Combs „gelogen hat“.

TMI

Während der Aussagen von Combs‘ ehemaligen persönlichen Assistenten und einem Hotelmanager kamen eine Reihe von Combs‘ seltsamen persönlichen Gewohnheiten zur Sprache. Darunter seine Vorliebe, Mott’s Apfelmus auf Cheeseburger zu schmieren und angeblich Ecstasy-Pillen in Form von Präsident Barack Obama zu nehmen.

David James, der von 2007 bis 2009 für Combs arbeitete, sagte, er sei dafür verantwortlich gewesen, Combs‘ Bedürfnisse und Launen zu antizipieren. Und die Hotelzimmer des Moguls mit einer Vielzahl von Lebensmitteln und Toilettenartikeln zu versorgen. „Er hat diese Dinge nicht immer benutzt. Aber mir wurde immer gesagt, ich solle alles bereitstellen. Für den Fall, dass er etwas braucht“, erklärte James. „Auf diese Weise musste er später nicht anrufen.“

Zu den Artikeln auf Combs‘ Wunschliste für Reisen gehörten Heinz-Ketchup, Vitaminwasser mit XXX-Geschmack, Jello, Fiji-Wasserflaschen, Ciroc-Wodka und Simply Lemonade. James sagte, dass Combs auch seine Kulturtasche mit etwa 40 verschiedenen Produkten gefüllt hielt. Darunter Salben und Haar- und Bartfärbemittel von Just For Men.

Hotelmanager Fredric Zemmour berichtet über Combs’ Hotelgewohnheiten

Am Donnerstag legte Fredric Zemmour, General Manager des L’Ermitage Beverly Hills, ein Dokument vor, das seiner Aussage nach ein Hotelprofil von Combs war. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Combs das Luxushotel seit 2008 regelmäßig besucht hat. Wobei die Buchungen oft unter verschiedenen Pseudonymen von ihm und Ventura vorgenommen wurden.

Thermostatvorgaben, Duftsprays und Heizgeräte für Sean Combs

Zemmour sagte, das Hotel habe ein internes Protokoll über seine Vorlieben und Hauswirtschaftsnotizen geführt. Darunter die Anweisung, das Zimmer nach Combs‘ Abreise gründlich zu reinigen. „Verschüttet immer Kerzenwachs auf alles und verbraucht übermäßig viel Öl“, hieß es in der Notiz des Hotels. „Stellen Sie das Zimmer bei der Abreise für eine gründliche Reinigung außer Betrieb. Bitte genehmigen Sie einen Aufpreis von 1.000 Dollar, wenn der Gast bei uns übernachtet. Um eventuelle Schäden im Zimmer zu decken.“

In einer weiteren internen Notiz hieß es: „Bitte überwachen Sie den Bereich vor seinem Zimmer. Sprühen Sie im Flur Lufterfrischer. Er mag es heiß im Zimmer. Stellen Sie den Thermostat auf 75. Stellen Sie vor der Ankunft eine mobile Heizung im Zimmer auf.“

Sharay Hayes, ein exotischer männlicher Tänzer, bekannt als „The Punisher“, gab weitere Einblicke in das, was während der „Freak-Offs“ mit Ventura und Combs geschah. Hayes schätzte, dass er zwischen 2012 und Anfang 2015 an bis zu einem Dutzend sexuellen Begegnungen mit dem Promi-Paar teilgenommen hatte.

Ventura folgt Combs’ Anweisungen während des Akts

Als Hayes Combs zum ersten Mal während eines „Freak-Offs“ traf, betrat der Musikmanager den Raum völlig nackt. Und mit verdecktem Gesicht. „Ich konnte sein Gesicht nicht sehen“, erklärte Hayes. „Es war wie – ich weiß nicht, wie man das nennt. Es war wie das, was muslimische Frauen tragen, wo das Gesicht vollständig mit einem Schleier bedeckt ist. Und man nur die Augen sehen kann.“

Hayes sagte, Combs habe Ventura während des gesamten sexuellen Akts oft Anweisungen gegeben. „Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie sehr es ihr gefallen hat“, fügte Hayes hinzu. „Ich ging davon aus, dass wir eine sexy Szene inszenierten, die ihrem Partner Spaß machte.“

Cassies Mutter nahm eine Hypothek auf ihr Haus auf, um Combs 20.000 Dollar zu zahlen

Regina Ventura sagte am Dienstag aus, dass Combs im Dezember 2011 20.000 Dollar von ihr „verlangt“ habe, nachdem der Hip-Hop-Mogul wütend geworden war. Weil Ventura eine heimliche Beziehung mit Kid Cudi hatte.

Ungefähr zu der Zeit, als die Forderung gestellt wurde, erhielt Regina laut eigenen Angaben eine alarmierende E-Mail von Ventura, in der diese behauptete, Combs drohe mit der Veröffentlichung sexuell expliziter Videos der R&B-Sängerin. „Ich war körperlich krank“, sagte Regina. „Ich habe vieles davon nicht verstanden“, sagte sie. „Die Sexvideos haben mich umgehauen. Ich kannte die andere Person darin nicht. Aber ich wusste, dass er meiner Tochter wehtun wollte.“

Regina sagte, dass ein „wütender“ Combs sie kontaktierte. Und sagte, er müsse „das Geld zurückbekommen, das er für [Ventura] ausgegeben hatte“. Sie nahm schnell einen Immobilienkredit in Höhe von 20.000 Dollar auf. Sie überwies das Geld auf eines von Combs‘ Bankkonten. Weil sie, wie sie sagte, „um die Sicherheit meiner Tochter fürchtete“. Regina sagte, dass das Geld einige Tage später ohne Erklärung zurückgezahlt wurde.

Maschinengewehre, Stripper-Heels und Babyöl in Miami beschlagnahmt

Gerard Gannon, Special Agent der Homeland Security Investigations, sagte diese Woche aus, dass bei einer Überraschungsrazzia im März letzten Jahres ein gepanzertes Fahrzeug eingesetzt wurde, um das eiserne Eingangstor von Combs‘ Villa auf Star Island zu rammen. Dutzende Beamte durchsuchten das 48 Millionen Dollar teure Anwesen nach Gegenständen, die mit ihren Ermittlungen wegen Sexhandels und Erpressung in Verbindung standen. Und fanden dabei Kisten mit Babyöl, Schusswaffen, Plateauschuhen für exotische Tänzerinnen. Und einen Vorrat an Betäubungsmitteln.

In einem der Schränke in Combs‘ Haus wurden zwei entfettete halbautomatische Gewehre vom Typ AR-15 gefunden, sagte Gannon. Der untere Teil der Waffen war in einem Karton verstaut. Die oberen Teile waren in ein weißes Handtuch gewickelt. Gannon sagte aus, dass die Identifizierung der Waffenbesitzer „erheblich erschwert oder unmöglich gemacht“ wurde, da die Seriennummern beider Waffen „ausgeschnitten“ waren.

Verteidigung behauptet: Waffen gehören Sicherheitsteam

Während der Kautionsanhörungen von Combs im letzten Jahr behaupteten seine Anwälte, die Waffen gehörten Mitgliedern seines Sicherheitsteams. „Er hat nichts damit zu tun, wie Waffen in seinem Haus aufbewahrt werden“, sagte Combs‘ Hauptverteidiger Marc Agnifilo. „Er hat eine professionelle Sicherheitsfirma, die Schusswaffen im Haus aufbewahrt.“ Wie die Staatsanwaltschaft jedoch während derselben Anhörung hervorhob, wäre es „absurd“, dass „ein bewaffneter Sicherheitsdienst einer professionellen Sicherheitsfirma versteckte AR-15-Gewehre verwendet. Und diese in Einzelteilen im persönlichen Schrank des Angeklagten aufbewahrt“.

In den Schränken des Hauses wurden außerdem mehrere Gegenstände gefunden, die laut Ventura regelmäßig bei „Freak-offs“ verwendet wurden. In Kisten und Schubladen wurden mindestens ein Dutzend Paar 7-Zoll-Plateauschuhe gefunden. Sexspielzeug wie „Liebesfesseln“. Seile und Oralsex-Bonbons. Sowie verpackte Dessous und sexy Kostüme, sagte Gannon. Er sagte, dass sich in einem einzigen Schrank mehrere Dutzend Flaschen Astroglide und Babyöl befanden.

In Combs‘ Schrank wurde eine schwarze Gucci-Tasche gefunden, die eine große Menge Pulver und verschiedenfarbige Pillen enthielt – darunter eine orangefarbene dreieckige Tablette mit einem Tesla-Symbol –, die später positiv auf Ketamin, Kokain, MDMA und einen Wirkstoff getestet wurden, der in Xanax enthalten ist. Einige der Pillen enthielten eine Mischung aus Ketamin und MDMA. Die Staatsanwaltschaft gab an, in der Tasche auch eine Flasche Lumify-Augentropfen gefunden zu haben. Deren Inhalt positiv auf Ketamin und MDMA getestet wurde.

Dawn Richard, Combs‘ Angestellte und Cassies beste Freundin, wurde Zeugin körperlicher Misshandlung

Vier Personen sagten diese Woche aus, dass sie anwesend waren, als Combs Ventura körperlich misshandelte. Und gaben alle zu, dass sie weder die Polizei riefen noch sich in den wutentbrannten Angriff einmischten. Weil sie um ihre Sicherheit fürchteten.

Venturas ehemalige beste Freundin Kerry Morgan sagte, sie sei 2013 während eines Urlaubs in Jamaika in Panik geraten, als sie angeblich sah, wie Combs Ventura an den Haaren durch einen langen Flur zog, bevor er sie gewaltsam zu Boden stieß, sodass Ventura mit dem Kopf auf den Ziegelboden schlug. Morgan sagte, sie sei Ventura hinterhergelaufen, die barfuß vor Combs in ein nahe gelegenes Waldstück geflohen sei. Gemeinsam versteckten sie sich vor Combs, indem sie sich in einem Graben duckten, was sich „wie Stunden anfühlte“, sagte Morgan.

Kaplan schildert dramatische Szene im Privatflugzeug

Kaplan, der von 2013 bis 2015 als Combs‘ Assistent arbeitete, sagte einmal, während eines Privatflugs nach Las Vegas im Jahr 2015 habe er Glas zerbrechen hören und „enorme Unruhe“ aus dem hinteren Teil des Flugzeugs, wo Combs und Ventura saßen.

Er drehte sich um und sah angeblich einen wütenden Combs über einem verzweifelten Ventura stehen, wobei Combs ein Whiskey-Glas in der Hand hielt. „Sieht das denn niemand?“, schrie Ventura, sagte Kaplan aus. Er gab zu, dass er wegschaute. Und sich nicht einmischte, weil er um seine Karriere fürchtete. „Ich konnte mein Glück kaum fassen, für eine solche Ikone zu arbeiten“, erklärte er. „Und das Letzte, was ich mir vorstellen konnte, um in dieser Karriere erfolgreich zu sein, war, sein Wohlergehen in irgendeiner Weise zu gefährden.“

Angst vor Eskalation verhindert Einmischung

Danity Kane und Diddy-Dirty Money-Sängerin Dawn Richard sagte aus, sie sei schockiert und verängstigt gewesen, als sie angeblich sah, wie Combs 2009 eine Pfanne nahm und versuchte, Ventura damit auf den Kopf zu schlagen. „Er hat sie vor unseren Augen geschlagen“, sagte Richard, als sie gefragt wurde, warum sie nicht versucht habe, den Angriff zu stoppen. „Ich hatte Angst, dass es noch schlimmer werden könnte, wenn ich eingegriffen oder etwas unternommen hätte.“

Die prominente Maskenbildnerin Mylah Morales sagte, dass sie Ventura zwar dazu ermutigt habe, sich medizinisch versorgen zu lassen, nachdem Combs ihr 2010 angeblich ein blaues Auge, eine aufgeplatzte Lippe und Beulen am Kopf zugefügt habe. Dass sie aber Angst vor Combs gehabt habe. „Ich fürchtete um mein Leben, denn wenn er ihr das antun konnte …“, begann Morales, bevor Combs‘ Verteidigung Einspruch gegen ihre Antwort erhob. Auf die Frage, warum sie die mutmaßliche Körperverletzung nicht bei der Polizei gemeldet habe, blieb Morales standhaft. „Ich fürchtete um mein Leben“, sagte sie.

Die kommende Woche

Aufgrund des Memorial Day beginnt die dritte Woche des Prozesses am Dienstag. Als erster Zeuge wird Combs‘ ehemaliger Angestellter Capricorn Clark aussagen, gefolgt von zwei Strafverfolgungsbeamten.

Ventura, Morgan und Mescudi erwähnten Clark alle während ihrer Aussagen. Am Donnerstag sagte Mescudi, Clark habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Combs im Dezember 2011 in sein Haus in Hollywood Hills eingebrochen sei.

Vor der Pause für das lange Wochenende teilte die stellvertretende US-Staatsanwältin Maurene Comey dem US-Bezirksrichter Arun Subramanian mit, dass die Regierung auf Kurs sei, den Prozess vor dem Feiertagswochenende am 4. Juli abzuschließen. Comey sagte, die Staatsanwaltschaft rechne mit weiteren vier Wochen. Wobei die Verteidigung eine Woche für die Darlegung ihrer Argumente benötige.