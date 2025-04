Zum „Thunderbolts*“-Kinostart: Reise zu Harley Days gewinnen

Mit „Thunderbolts*“ startet am 01. Mai der neuste Marvel-Kracher in den deutschen Kinos. Die Antihelden Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster und John Walker unterscheiden sich schon charakterlich stark von ihren Kollegen von den Avengers.

Worum geht’s in „Thunderbolts*“? Nachdem sie in eine von Valentina Allegra de Fontaine gestellte Todesfalle geraten sind, müssen sich die hoffnungslosen Außenseiter auf eine gefährliche Mission begeben, die sie zwingt, sich den dunkelsten Ecken ihrer Vergangenheit zu stellen. Wird diese dysfunktionale Gruppe sich gegenseitig zerfleischen oder Erlösung finden und sich zu etwas viel Größerem zusammenschließen, bevor es zu spät ist?

Mit Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen und Julia Louis-Dreyfus gibt es ein Marvel-Wiedersehen, mit Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer und Wendell Edward Pierce auch neue Gesichter im MCU zu sehen.

„Thunderbolts*“ zeigt Motorrad-Action

Passend zu Bucky Barnes‘ (Sebastian Stan) spektakulären Motorrad-Stunts im Film von Jake Schreier (den wir allein schon wegen „Robot & Frank“ ins Herz geschlossen haben) laden ROLLING STONE, Disney Deutschland und Harley Davidson zum Kinostart von „Thunderbolts*“ einen glücklichen Gewinner und seine Begleitperson zu den Harley Days in Hamburg ein, dem größten City-Motorradfestival Europas.

Harley Days in Hamburg

Vom 27. bis 29. Juni wird die Hafenstadt zur Harley-Stadt mit Action und Musik auf dem Gelände des Hamburger Großmarkts. Neben Konzerten, (Tattoo-)Kunst und gutem Essen gibt es auch einen Pre-owned-Markt.

Besonderes Highlight: Bei den Demo Rides können neue Harley-Davidson-Bikes, darunter die Pan America 1250 ST, getestet werden.

Der Gewinn umfasst die Anreise nach Hamburg sowie zwei Hotelübernachtungen für zwei Personen und Tickets für die Harley Days im Wert von über 1000 Euro. Es gibt auf Wunsch auch die Möglichkeit, dass der Gewinner bei der Parade mitfährt.

Wer gewinnen will, muss einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „Thunderbolts“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 15. Mai 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!