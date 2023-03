Marvel-Star Jeremy Renner hatte einen dramatischen Start ins Jahr 2023: Der 52-Jährige wurde auf seiner Ranch am Lake Tahoe von einem tonnenschweren Schneepflug überrollt, als er versuchte, seinen Neffen vor dem rutschenden Fahrzeug zu retten. Dabei zog er sich nicht nur ein „stumpfes Trauma“ im Brustbereich und „orthopädische Verletzungen“, sondern auch mehr als 30 Knochenbrüche zu. Seitdem hält sich Jeremy Renner in der Reha auf und lässt seine Fans per Instagram an seinen gesundheitlichen Fortschritten teilhaben.

So postete der Hawkeye-Darsteller am Montag (27. März) ein Video von sich in seiner Instagram-Story, wie er auf einem Anti-Schwerkraft-Laufband aufrecht geht. Er erklärt einem älteren Mann, dass er durch die Hilfe der Maschine weniger von seinem Körpergewicht tragen muss, so als würde er an einem Gehstock laufen. Daraufhin entgegnet der Mann: „Das ist wirklich cool. Und du machst tatsächlich die Gehbewegung.“ Renner antwortet, er würde nur 40% seines Körpergewichts belasten, wenn er an die Maschine angeschlossen ist. Unter das Video hat der Schauspieler geschrieben: „Jetzt ist es an der Zeit, dass sich mein Körper ausruht und sich von meinem Willen erholt.“

Jeremy Renner kämpft sich zurück ins Leben

Am 21. Januar postete Jeremy Renner ein Foto-Update von sich im Krankenhaus und schrieb dazu in die Caption: „Morgendliches Training, Vorsätze, die sich alle in diesem besonderen neuen Jahr geändert haben… Entstanden aus einer Tragödie für meine gesamte Familie und schnell fokussiert auf die Vereinigung von umsetzbarer Liebe. Ich möchte ALLEN für ihre Nachrichten und ihre Fürsorge für meine Familie und mich danken… Viel Liebe und Wertschätzung für euch alle. Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen und stärker werden, genau wie die Liebe und die Bindung zu Familie und Freunden sich vertiefen wird.“

