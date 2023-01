Jeremy Renner: Unfall ereignete sich, als er seinen Neffen retten wollte

Foto: WireImage, Vera Anderson. All rights reserved.

Jeremy Renner auf einer Pressekonferenz zum Film „Avengers: Age of Ultron", 2015.

Zum Unfall von Jeremy Renner, bei dem er sich zahlreiche Knochenbrüche zuzog, gibt es neue Erkenntnisse: Der schwere Unfall ereignete sich am 1. Januar 2023, als der Marvel-Schauspieler versuchte seinen Neffen zu retten. Sein Schneemobil war außer Kontrolle geraten und rollte direkt auf den erwachsenen Jungen zu. Der 52-Jährige unternahm den Versuch, wieder aufzusteigen um einzugreifen. Dabei geriet er unter die Kette des Schneepflugs. Die sieben Tonnen schwere Raupe hat ihn erfasst und überrollt. Per Helikopter wurde Renner in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen und mehrfach operiert, wobei rund 30 gebrochene Knochen festgestellt wurden. Inzwischen durfte er das Hospital verlassen und ist zurück bei seiner Familie.

Ein offizieller Polizeibericht enthüllt nun Details zum Unfallhergang. Ihm nach hat sich der Schneepflug unkontrolliert in Bewegung versetzt, nachdem das Auto des Neffen befreit war. Renner sprang daraufhin reflexhaft ab, betätigte allerdings nicht die Notbremse. Er sah dann, dass das Schneemobil direkt auf seinen Neffen zu rutschte, woraufhin er den Versuch unternahm das Gefährt doch noch unter seine Kontrolle zu bringen. Dabei ist er verunglückt. Sein Neffe hat den Vorfall unbeschadet überstanden und sofort erste Hilfe geleistet.

Dem Bericht zufolge war die Bremse des Vehikels nicht aktiv, als es begann sich zu bewegen. Die Leuchtanzeige, die verdeutlichen soll, ob die Bremse eingeschaltet ist, sei allerdings fehlerhaft.

Über Instagram hält der „Hawkeye“-Schauspieler seine Fans seit dem Vorfall auf dem Laufenden. Er beschreibt, dass seine Heilung verhältnismäßig gute Fortschritte mache. Außerdem rührt er die Werbetrommel für die jetzt auf Paramount+ erschienene zweite Staffel seiner Serie „Mayor of Kingstown“.