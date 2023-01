Nach Schneeunfall: Jeremy Renners Zustand weiterhin kritisch

Zum Jahresbeginn musste Schauspieler Jeremy Renner nach einem Unfall in ein Krankenhaus in Reno, USA, eingeliefert werden.

„Er befindet sich in kritischem, aber stabilem Zustand mit Verletzungen, die er erlitten hat, nachdem er heute früh beim Schneepflügen einen wetterbedingten Unfall hatte“, teilte sein Sprecher laut „Deadline“ mit.

Renners Unfall habe sich beim Schneeräumen rund um sein Haus ereignet. Sein Anwesen ist etwa 25 Meilen von Reno entfernt und befindet sich in der Nähe des Skiressorts Rose-Ski Tahoe im US-Bundesstaat Nevada. Die Region erlebte wie auch andere in den USA am Silvesterabend einen Wintersturm, der dazu führte, dass 35.000 Haushalte keinen Strom mehr hatten.

Renners Sprecher betonte: „Seine Familie ist bei ihm und er wird hervorragend versorgt.“ Weitere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt. Nun erfolgte ein Update: Seine Publizistin Samantha Mast erklärte, dass Renners Operationen hinter ihm lägen, er sich aber weiterhin in einem kritischen Zustand befinde. Renner erlitt ein stumpfes Brusttrauma und orthopädische Verletzungen. Seine Familie lässt ihre Dankbarkeit gegenüber den „unglaublichen“ Ärzt*innen und dem Pflegepersonal ausdrücken, die sich um Renner kümmern. Ferner dankten sie der lokalen Polizei und der Feuerwehr und zeigten sich „tremendously overwhelmed and appreciative of the outpouring of love and support from his fans“.

Der 51-Jährige sei der einzige gewesen, der in den Unfall verwickelt wurde. Renner ist für seine Rolle des Hawkeye in mehreren Marvel-Filmen bekannt. Er spielte die Rolle unter anderem in „Thor“, aber auch in der „Avengers“-Reihe. Außerdem bekam er auf Disney+ mit „Hawkeye“ eine eigene Serie und spielte in „Das Bourne Vermächtnis“ sowie „Mission: Impossible – Ghost Protocol“ und „Mission: Impossible – Rogue Nation“.