Missbrauchsvorwurf: Jeremy Renner schlägt zurück

Ein Anwalt von Jeremy Renner hat die gegen den Schauspieler erhobenen Vorwürfe der Filmemacherin Yi Zhou zurückgewiesen. Zhou behauptet, Renner habe ihr „intime, unerwünschte“ Fotos und Videos geschickt. Und ihr später gedroht, die Einwanderungsbehörde ICE einzuschalten. Beide Seiten teilten am Samstag mit, dass sie einander Unterlassungserklärungen zugestellt hätten.

In den vergangenen Tagen hatte Zhou in mehreren Instagram-Posts und einem Interview mit der „Daily Mail“ schwere Anschuldigungen gegen den Hawkeye-Star erhoben. Sie behauptete, Renner habe sie belästigt, nachdem sie ihn „privat auf Fehlverhalten angesprochen“ habe. Zhou, Regisseurin der Dokumentation ‚Chronicles of Disney‘, in der Renner mitwirkt, sagte, die persönliche und berufliche Beziehung zu ihm habe sie in Angst versetzt.

„Herr Renner kontaktierte mich erstmals im Juni direkt und schickte mir persönliche, intime Fotos von sich. Ein Verhalten, das er laut Berichten zuvor schon gezeigt hat“, schrieb Zhou auf Instagram. Sie behauptete, Renner habe sie umworben und eine Beziehung gewollt. Bald darauf hätten sie miteinander gearbeitet. Unter anderem an ‚Chronicles of Disney‘, in dem Renner „in 80 Prozent des Films zu sehen ist“.

Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig

Als die Dokumentation im Oktober veröffentlicht wurde, habe Renner „jegliche öffentliche Promotion verweigert“, obwohl laut Zhou schriftliche Vereinbarungen bestanden. Sie habe ihn gebeten, ihr zu helfen, gegen Falschbehauptungen vorzugehen, die Doku sei mithilfe von KI ohne seine Zustimmung erstellt worden. Doch er habe sich geweigert.

„Als ich ihn privat auf früheres Fehlverhalten ansprach und ihn bat, mich als Frau und Filmemacherin zu respektieren, drohte er mir, ICE zu rufen“, schrieb Zhou. „Ein Verhalten, das schockierend und beängstigend war. Und ein Beispiel für das Machtgefälle, das Frauen in unserer Branche weiter schadet.“ Ein Sprecher Renners hatte zuvor gegenüber ROLLING STONE erklärt, die Vorwürfe seien „völlig unrichtig und unwahr“.

In einer Stellungnahme gegenüber „People“ bezeichnete Renners Anwalt Marty Singer Zhous Behauptungen als „falsch, empörend und hochgradig verleumderisch“. Sie seien eine Reaktion darauf, dass Renner „ihre romantischen Annäherungsversuche zurückgewiesen“ und ihre gemeinsamen Projekte nicht auf Social Media beworben habe. Singer räumte ein, dass es im Juli 2025 eine „kurze einvernehmliche Begegnung“ zwischen beiden gegeben habe. Er behauptete jedoch, Zhou habe Renner danach „monatelang mit sexuell expliziten Liebesbotschaften“ überhäuft. Zuletzt am 24. Oktober.

Gegenseitige Unterlassungserklärungen

Bezüglich der ICE-Drohung erklärte Singer, Zhou habe seinen Mandanten „monatelang mit hunderten unerwünschten Nachrichten belästigt und bedroht“. Die Wahrheit sei, dass Zhou Renner „aggressiv verfolgt“ habe, während dieser „keinerlei Gegeninteresse“ gezeigt habe. Abgesehen von einem kurzen Treffen am 12. Juli.

Zhou verwies gegenüber ROLLING STONE auf ihre früheren Instagram-Beiträge. Laut „TMZ“ verschickte Renner am Samstag eine Unterlassungserklärung an Zhou. Wenige Stunden später reagierte diese auf Social Media und veröffentlichte ihre eigene Erklärung, die sie bereits am 5. November an Renner gesendet habe.

„Ich teile hier meine offiziellen Unterlassungsschreiben an Jeremy Renner und seine Vertreter“, schrieb Zhou. „Diese Briefe wurden versendet, nachdem ich zu Beginn und über Monate hinweg unerwünschte sexuelle Inhalte, Falschinformationen über meine Arbeit und ICE-Drohungen erhielt. Sie belegen, dass es um wiederholte sexuelle Inhalte, Fan-Verleumdungen und Drohungen ging. Nicht darum, dass er eine Beziehung nicht erwidert hätte, die seit Juni bestand.“