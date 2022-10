Jerry Lee Lewis: fälschlich für tot erklärt

Jerry Lee Lewis ist nicht tot — entgegen eines anderslautenden Berichts der US-amerikanischen Promiseite „TMZ“, der am 26. Oktober 2022 die Runde machte. Am Dienstagabend (europäischer Ortszeit) hatte „TMZ“ in einem Artikel berichtet, die US-amerikanische Rock’n’Roll-Legende sei im Alter von 87 Jahren in Memphis, Tennessee verstorben. Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE im November – Titelthema: The Beatles

Jerry Lee Lewis lebt

„TMZ“ nahm die Todesmeldung wenige Minuten nach Veröffentlichung, andere US-Medien und kurzzeitig auch die englischsprachige Wikipedia waren auf den Zug aufgesprungen, wieder offline – und stellte später in einem Artikel klar: „Jerry Lee Lewis ist nicht tot … wie wir berichtet hatten. Die Rock ’n‘ Roll-Legende soll noch am Leben sein und in Memphis wohnen. Heute früh wurde uns von jemandem, der behauptete, Lewis‘ Sprecher zu sein, mitgeteilt, dass er gestorben sei. Das hat sich als falsch herausgestellt. TMZ bedauert den Fehler“. „TMZ“ saß also einem Hoax auf — andere Medien wie „New York Post“ und der britische „Independent“ veröffentlichten die Todesmeldung ebenfalls. Wer sich als Lewis‘ Sprecher ausgegeben hat, ist unklar.

Es hagelte bereits erste Nachrufe

Anscheinend glaubten auch einige prominente Musiker und Kollegen Lewis‘ die Nachricht. Der britische Schauspieler und Sänger Michael Des Barres etwa veröffentlichte ein Statement auf Twitter, in dem es hie0: „‚Der Killer‘“ ist weg… Ein Leben voller Magie und Chaos. Jerry Lee Lewis ist DER Bösewicht des Rock ’n‘ Roll. Seine Energie und die Kontrolle über seine Klaviertasten machten ihn zum Schlüssel für Brillanz und Exzentrik. Ein Geächteter mit großen Eiern im Feuer. RIP Jerry Lee.“

Auch der bekannte kanadische Musikkorrespondent, Radiomoderator und Blogger Eric Alper saß dem Irrtum offenbar auf. In mehreren Tweets zollte er Lewis Tribut — und erklärte etwa: Ich habe für einige Alben von Jerry Lee Lewis PR gemacht, und er war der einzige Musiker, vor dem ich Angst hatte, ihn zu treffen. Er war der süßeste Kerl, höflich, und dann hat er die Bühne aufgerissen.“

Natürlich hagekte für den US-Nachrichtendienst auch Häme. „TMZ fährt das normale Programm“, schreibt ein Twitter-User etwa.

Jerry Lee Lewis: Nachricht vom Krankenbett

Angefacht dürften die Gerüchte unter Umständen durch ein Foto worden sein, dass am 20. Oktober 2022 auf der offiziellen Facebook-Seite des Musikers veröffentlicht wurde. Dieses zeigt Jerry Lee Lewis im Krankenbett. In dem Posting entschuldigt er sich, wegen einer Grippe-Infektion nicht an seiner Einführung in die Country Music Hall of Fame teilnehmen zu können: „

Liebe Freunde und Fans in Nashville, Mit tiefer Traurigkeit und Enttäuschung schreibe ich euch heute von meinem Krankenbett aus, anstatt meine Gedanken persönlich mit euch teilen zu können. Ich habe alles versucht, um die Kraft aufzubringen, heute zu kommen – ich habe mich so darauf gefreut, seit ich Anfang des Jahres davon erfahren habe. Ich möchte mich bei euch allen aufrichtig entschuldigen, dass ich diese schöne Veranstaltung verpasst habe, aber ich hoffe, euch alle bald wiederzusehen“.