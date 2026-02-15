Was wurde aus Jessica Chastains Serie über inländischen Terrorismus?

Drei Tage bevor Jessica Chastains Miniserie „The Savant“ vergangenen September Premiere feiern sollte, verschob Apple TV die Serie abrupt nach dem Attentat auf Charlie Kirk. „Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, die Serie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen“, erklärte der Streamingdienst. Nun, fast fünf Monate später, haben weder der Streamingdienst noch eine der maßgeblich Beteiligten an der Serie Klarheit über deren Schicksal geschaffen.

Fehlende Klarheit nach monatelanger Verschiebung

Fragen rund um die Miniserie kamen erneut auf, nachdem Apple Anfang dieses Monats in Santa Monica eine Presseveranstaltung abgehalten hatte, auf der ein Programm neuer Serien, Originalfilme und zurückkehrender Formate für das kommende Jahr angekündigt wurde. „The Savant“ fehlte auf der Liste.

Es handelt sich um eine ungewöhnliche und nahezu beispiellose monatelange Verzögerung. Insbesondere bei einem Projekt mit einem A-List-Star wie Chastain, deren Produktionsfirma Freckle Films fünf Jahre mit der Entwicklung und Umsetzung der Serie verbrachte.

Inhalt und Hintergrund der Serie

Basierend auf einem Artikel aus dem Jahr 2019 im „Cosmopolitan“ folgt die Miniserie einer Undercover-Ermittlerin, gespielt von Chastain, die in inländische extremistische Gruppen eindringt, um katastrophale groß angelegte Anschläge zu verhindern.

Auch wenn die Serie offenbar keine direkten Parallelen zu den Ereignissen rund um den Tod des konservativen Podcasters Kirk am 10. September aufweist, dreht sich ihre Prämisse um Online-Extremismus, radikalisierte Hassgruppen und Themen politischer Gewalt.

Apple TV reagierte nicht auf die mehrfachen Anfragen von ROLLING STONE nach einem Kommentar zur Zukunft der Serie. Man beantwortete auch keine Fragen dazu, ob das Programm anderen Vertriebspartnern angeboten wird. Vertreter von Chastain reagierten ebenfalls nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Prime-Video-Gerücht und Dementi

Vergangene Woche entdeckten aufmerksame Fans „The Savant“ als „coming soon“ bei Prime Video gelistet. Doch auf der Titelkarte fehlte das Apple-TV-Logo, das ähnliche gemeinsam gestreamte Programme tragen.

Ein Vertreter von Prime teilte ROLLING STONE mit, dass der Dienst die Veröffentlichung der Serie nicht übernehme und darauf warte, dass Apple TV mit der Serie fortfahre.

Chastains öffentliche Kritik

Chastain äußerte zuvor ihren Unmut über die Entscheidung. Sie schrieb am Tag nach der Verschiebung auf Instagram, sie sei „nicht einverstanden mit der Entscheidung, die Veröffentlichung zu pausieren“. Sie verwies auf die „bedauerliche Menge an Gewalt“ in den USA, die offenbar keinen Einfluss darauf habe, ob eine Serie ausgestrahlt werde. Darunter Hunderte von Schulschießereien, der versuchte Kidnapping-Anschlag auf die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, das gescheiterte Attentat auf Präsident Donald Trump sowie die politische Ermordung von zwei demokratischen Abgeordneten aus Minnesota.

Deutliche Worte zum Thema Gewalt

„Diese Vorfälle, so weit sie auch davon entfernt sind, die gesamte Bandbreite der in den Vereinigten Staaten beobachteten Gewalt abzudecken, veranschaulichen eine breitere Denkweise, die das politische Spektrum überschreitet und der begegnet werden muss“, schrieb sie.

„Ich habe schwierigen Themen nie ausgewichen. Und auch wenn ich wünschte, diese Serie wäre nicht so relevant, ist sie es leider. ‚The Savant‘ handelt von den Helden, die jeden Tag daran arbeiten, Gewalt zu stoppen, bevor sie geschieht. Und ihren Mut zu würdigen fühlt sich dringlicher an denn je.“

Chastain beendete die ausführliche Notiz mit einem Hinweis darauf, ob die Serie überhaupt jemals ausgestrahlt werde. „Ich bleibe hoffnungsvoll, dass die Serie bald ihr Publikum erreicht“, schrieb sie. „Bis dahin wünsche ich allen Sicherheit und Kraft. Ich lasse Sie wissen, ob und wann ‚The Savant‘ veröffentlicht wird.“