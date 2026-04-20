Lange zurückgehaltene Serie „The Savant“ kommt diesen Sommer zu Apple TV

Apple TVs lange zurückgehaltene Serie „The Savant“ wird endlich diesen Sommer auf dem Streamingdienst erscheinen – das hat Hauptdarstellerin Jessica Chastain enthüllt. Die Serie war nach dem Attentat auf Charlie Kirk auf Eis gelegt worden.

Die Miniserie, in der Chastain eine verdeckt ermittelnde Agentin spielt, die in extremistische Gruppen im Inland eindringt, um katastrophale Anschläge zu verhindern, sollte ursprünglich am 23. September 2025 Premiere feiern. Nach Kirks Tod am 10. September wurde sie jedoch abrupt aus dem Programm genommen. „Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns darauf, die Serie zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen“, erklärte Apple TV damals.

Mehr als sieben Monate später war ein solcher Termin noch immer nicht bekannt – bis Chastain auf dem roten Teppich verriet, dass „The Savant“ nun tatsächlich im Sommer erscheinen werde. „Früher hätte ich gesagt: ‚Ich weiß nicht, ob wir sie je sehen werden‘ – jetzt kann ich sagen: Wir werden sie sehen“, sagte Chastain am Samstag bei einer Veranstaltung gegenüber „Variety“.

Starttermin wohl im Juli

Apple TV hat offiziell noch kein Premierendatum bekanntgegeben, doch laut „Variety“ dürfte „The Savant“ im Juli auf dem Streamingdienst landen – knapp zehn Monate nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum.

Chastain hatte ihrer Frustration über die Verschiebung bereits zuvor Luft gemacht. Einen Tag nach der Entscheidung schrieb sie auf Instagram, sie sei „nicht einverstanden mit dem Beschluss, die Veröffentlichung zu pausieren“. Sie verwies auf das „erschreckende Ausmaß an Gewalt“ in den USA, das offenbar keinerlei Einfluss darauf gehabt habe, ob eine Serie ausgestrahlt werde – darunter Hunderte Schulmassaker, die versuchte Entführung der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, das gescheiterte Attentat auf Präsident Donald Trump sowie die politischen Morde an zwei demokratischen Abgeordneten aus Minnesota.

„Diese Vorfälle erfassen bei Weitem nicht das gesamte Spektrum der Gewalt in den Vereinigten Staaten, zeigen aber eine tiefer liegende Haltung, die sich quer durch das politische Spektrum zieht und der man sich stellen muss“, schrieb sie. „Ich habe mich noch nie vor schwierigen Themen gedrückt. Ich wünschte, diese Serie wäre nicht so erschreckend aktuell – aber sie ist es leider. ‚The Savant‘ handelt von den Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, Gewalt zu verhindern, bevor sie geschieht. Ihrem Mut Tribut zu zollen fühlt sich dringlicher an denn je.“

Chastain schloss den langen Beitrag mit einer Portion Skepsis darüber, ob die Serie überhaupt je zu sehen sein würde. „Ich hoffe nach wie vor, dass die Serie bald ihr Publikum findet“, schrieb sie. „Bis dahin wünsche ich allen Sicherheit und Stärke – und ich werde euch informieren, ob und wann ‚The Savant‘ erscheint.“