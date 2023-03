Oscars 2023: Deshalb wurde Will Smith durch Halle Berry ersetzt

Jessica Chastain und Halle Berry bei den 95. Oscars 2023 in Hollywood, Kalifornien. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

Halle Berry hat anstelle von Will Smith zusammen mit Jessica Chastain die Oscars für die beste Hauptdarstellerin und für den besten Hauptdarsteller übergeben. Aufgrund seiner zehnjährigen Sperre für die Academy-Awards, weil er bei der letztjährigen Veranstaltung Chris Rock schlug, konnte Smith nicht die eigentliche Tradition fortführen, bei der die Vorjahres-Gewinner*innen den neuen die Trophäe übergeben.

Chastain gewann 2022 für „The Eyes of Tammy Faye“ die begehrte Kategorie und auch Berry wurde 2002 für „Monster’s Ball“ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Übergibt eigentlich der Hauptdarsteller der Hauptdarstellerin und umgekehrt den Oscar, bildeten die beiden Schauspielerinnen dieses Jahr ein Team, das sowohl Brendon Fraser für seine Rolle in „The Whale“ als auch Michelle Yeoh für ihre Darstellung in dem großen Gewinner des Abends „Everything Everywhere All at Once“ auszeichnete.

„Die Maßnahmen, die wir heute als Reaktion auf Will Smiths Verhalten ergreifen, sind ein Schritt in Richtung eines größeren Ziels, nämlich die Sicherheit unserer Künstler und Gäste zu schützen und das Vertrauen in die Academy wiederherzustellen. Wir hoffen auch, dass damit eine Zeit der Heilung und Wiederherstellung für alle Beteiligten und Betroffenen beginnen kann“, erklärte die Academy die Sanktion. Smith trat daraufhin aus der Academy zurück.