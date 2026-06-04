Jessica Simpson spricht auf der Bühne über ihre Nüchternheit: Trinken war eine „Krücke, die nicht funktioniert hat“

Als Jessica Simpson am Montagabend die Bühne im Yaamava‘ Resort and Casino in Highland, Kalifornien, betrat, nutzte sie einen Moment, um vor dem Publikum über ihre mehr als acht Jahre andauernde Nüchternheit zu sprechen.

Bevor sie ihren unveröffentlichten Song „Give It All Away“ spielte, erklärte Simpson, was ihn inspiriert hatte – und sagte, dass sie zwar einen weiten Weg zurückgelegt habe, aber noch immer ein „work in progress“ sei.

„Ich hatte keine Ahnung, an wie vielen Traumata ich festgehalten habe. Und es war wirklich schmerzhaft, als ich anfing, in mich hineinzuhorchen und zu ergründen, was ich ans Licht bringen konnte“, sagte Simpson. „Ich wurde zu jemandem, vor dem ich Angst hatte, jemandem, den ich nicht kannte und nicht verstand.“

Krücke statt Heilung

Die Sängerin fuhr fort und erzählte, dass sie als Mutter das Gefühl gehabt habe, kein „gutes Vorbild“ zu sein – und irgendwann erkannt habe, dass „das Trinken meinen Schmerz nicht betäubt hat, sondern ihn eigentlich noch schlimmer gemacht hat. Es war eine Krücke, die nicht funktioniert hat.“

„Ehrlich gesagt bin ich noch auf dem Weg zu mir selbst, und ich feiere jeden einzelnen Tag, an dem ich mich lebendig und in meinem Körper fühle – und ich bin sehr stolz auf mich. Deshalb fühlte es sich richtig an, diesen Song mit euch zu teilen“, fuhr sie fort, bevor sie sich direkt an ihre Fans wandte: „Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ihr euch ruhig etwas Nachsicht gönnen dürft – und dass alles gut wird, wenn ihr einfach loslasst.“

Im vergangenen November feierte Simpson, Mutter von drei Kindern, acht Jahre Nüchternheit. In einem Instagram-Post schrieb sie damals: „Ich habe die Entscheidung getroffen, mich zu stellen, zu gestehen und die selbstzerstörerischen Teile meines Lebens loszulassen, die ich mir selbst auferlegt hatte.“ Sie fügte hinzu: „Heute bin ich klar. Heute werde ich vom Glauben angetrieben. Angst und Glaube sind beides Dinge, die wir fühlen, ohne sie unbedingt zu sehen – ich bin so froh, dass ich den Glauben über die Angst gestellt habe. Nicht im Kampf habe ich meine Stärke gefunden, sondern in der Kapitulation.“

Comeback nach 15 Jahren

Im vergangenen Jahr kehrte Simpson nach einer 15-jährigen Bühnenpause zurück – mit einem Auftritt beim SXSW und der Veröffentlichung zweier EPs, „Nashville Canyon Part I“ und „II“.

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