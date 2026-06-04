Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Nur eine Woche nach der Ankündigung ist die Great American State Fair Concert Series praktisch in sich zusammengebrochen. Sechs der neun Künstler, die ursprünglich auf der National Mall auftreten sollten, haben abgesagt – alle mit der gleichen Begründung: Man habe ihnen eine überparteiliche Show zum 250. Jahrestag der USA verkauft, nur um festzustellen, dass die Veranstaltung weit politischer werden würde als versprochen, mit unübersehbaren Verbindungen zu Präsident Donald Trump, der sich inzwischen ohnehin selbst als eigentlichen Headliner ins Spiel gebracht hat. Na klar.

Zu den Abgesprungenen gehören Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day and the Time, Young MC, the Commodores und Milli Vanilli. Geblieben sind: Vanilla Ice, C+C Music Factory (mit Einschränkungen) und Flo Rida. Und von diesen dreien hüllt sich Flo Rida in auffälliges Schweigen.

Während die abgesprungenen Musiker allesamt Statements veröffentlicht haben und die Verbliebenen ihre Entscheidung verteidigen – niemand lauter als C+Cs Freedom Williams, der sich von seiner Toilette aus zu einem spektakulären Rant hinreißen ließ –, hat Flo Rida so gut wie nichts gesagt. Oder zumindest fast nichts.

Lachen statt reden

Seine Social-Media-Seiten füllten sich in den vergangenen Tagen mit wütenden Kommentaren, auf einige davon reagierte er mit Lach-Emojis. Am Montag postete er dann die Art von Statement, die man als Trotz eines Mannes lesen kann, der die Kritik wahrnimmt und beschließt, sie zu ignorieren – ohne sie dabei direkt anzusprechen.

„Ungeachtet all des Lärms in der Welt können wir uns jeden Tag entscheiden, positiv zu sein und die guten Nachrichten zu teilen“, schrieb er und fügte hinzu: „Also lebst du wirklich, oder lässt du die Welt dich zermürben? Wie ihr seht, freuen ich und meine #Familie uns über die Segnungen – #dankbar für diese Momente.“

Man vergleiche dieses vage Posting mit Freedom Williams, der erklärte, er habe „nichts mit Trump am Hut“, während er gleichzeitig seinen Auftritt ankündigte und wütende Fans mit diesem unvergesslichen Zitat abblitzen ließ: „Ich würde für den verdammten Dschingis Khan, Hitler und den gottverdammten Iwan den Schrecklichen stimmen, bevor ich euch N—s machen lasse, was ich zu tun habe.“

Streit um den Bandnamen

(Anzumerken ist: Williams war zwar C+Cs Lead-Rapper, seine aktuelle Nutzung des Bandnamens ist jedoch umstritten. Robert Clivillés, der eigentliche Mitgründer der Band, hat Williams scharf kritisiert und sich unmissverständlich von ihm und dem Freedom-250-Konzert distanziert.)

Darüber hinaus hat ROLLING STONE Flo Ridas Management mehrfach um eine Stellungnahme gebeten – ohne Reaktion. Auch sein Booking-Agent Jeff Epstein (ja, wir wissen es) ließ eine Anfrage unbeantwortet. (Epstein vertritt mehrere weitere Künstler, die mit Freedom 250 in Verbindung stehen.)

Dieses dröhnende Schweigen von Flo Rida und seinem Team ließ uns fragen: Weiß Flo Rida überhaupt, dass er am 2. Juli in Washington, D.C. auftreten soll? Tritt Flo Rida am 2. Juli tatsächlich in Washington, D.C. auf?

FloGPT hat die Antwort

Angesichts dieser Frage – die wirklich ernst gemeint ist und keineswegs nur ein witziger Aufhänger für einen Artikel – machten wir uns auf die Suche nach Antworten und wurden ausgerechnet auf Flo Ridas Website fündig.

Erstens: Die Tourtermine auf Flo Ridas Website führen kein Konzert am 2. Juli auf, weder in Washington, D.C. noch anderswo. Allerdings ist der Live-Bereich ziemlich dünn bestückt. Die Europa-Tour, die er gerade abgeschlossen hat, ist noch aufgeführt, aber andere Shows, die er diesen Sommer in Nordamerika spielen soll, fehlen (die scheinen real zu sein – Tickets gibt es auf Ticketmaster, falls jemand Interesse hat).

Zweitens: Flo Ridas Website hat einen eigenen personalisierten KI-Chatbot namens FloGPT. FloGPT schlägt Fragen vor wie „Flo, wie kommst du auf so eingängige Hooks?“ oder „Flo, was ist dein wichtigster Fitness-Tipp?“ – wir ignorierten diesen harmlosen Kleinkram und gingen direkt zur einzigen wirklich relevanten Frage über: „Tritt Flo Rida bei der Great American State Fair Concert Series auf, die von Freedom 250 organisiert wird?“

Die Antwort verblüffte uns: „Die Great American State Fair Concert Series, organisiert von Freedom 250, ist bekannt für ein vielfältiges Lineup. Allerdings gibt es keine bestätigten Informationen darüber, dass Flo Rida bei dieser Veranstaltung auftritt.“ (Hervorhebung durch die Redaktion.)

Nun denn. Irgendwie. Ist das eine wirklich handfeste Antwort? Absolut nicht. Wissen wir mehr als zu Beginn dieses Artikels? Kaum. Trotzdem werden wir weiter versuchen, echte Menschen zu erreichen – denn so gerne wir FloGPT für diesen Gag vertrauen würden, so wenig sind wir naiv genug, einer KI tatsächlich dieses Vertrauen entgegenzubringen.