Jessica Simpson trinkt Schlangensperma, um ihre Stimme zu verbessern

Jessica Simpson s Geheimnis für gute Vocals? Schlangensperma. In einem albernen Instagram-Reel, das sie am Wochenende geteilt hat, sagte Simpson, dass sie ein sirupartiges Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, das ihr bei ihrer Gesangsdarbietung hilft. Dessen Inhalt war bis zu einer kürzlich durchgeführten Google-Suche ein Rätsel.

„Sie fragen: ‚Was trinkst du da?‘ Es ist so ein chinesisches Kräuterding. Ich sage: ‚Ich weiß nicht. Mein Gesangstrainer hat mir gesagt, ich soll es trinken’“, erklärte Simpson in dem Clip. ‚Und sie haben es gegoogelt und es ist Schlangensperma. Es ist wie Honig‘, sagte Simpson und lachte.

„Wenn du eine gute Stimme haben willst, musst du Schlangensperma trinken!“, fügte sie hinzu.

Das alberne Stimmmittel kommt nur 10 Tage, nachdem die Sängerin ihre EP Nashville Canyon, Pt. 1 veröffentlicht hat. Sie sprach mit Rolling Stone über die Arbeit an ihrem Album aus East Nashville. Und über das Co-Writing der Tracks mit dem Produzenten JD McPherson.

„Viele Leute sagen: „Ich habe deine Musik in der Vergangenheit nicht wirklich gehört. Aber ich habe dich als Sängerin respektiert. Und ich habe das Gefühl, dass du so bist wie nie zuvor“, sagte Simpson dem Rolling Stone vor der Veröffentlichung des Albums. „Für mich ist das ein Erfolg.“

Die EP enthält fünf Titel. Darunter „Leave Me“, „Use My Heart Against Me“ und „Breadcrumbs“. Das Projekt war ihre erste Veröffentlichung seit Happy Christmas aus dem Jahr 2010, obwohl sie 2021 eine einmalige Single mit dem Titel „Particles“ herausbrachte.

Jessica Simpson hatte Anfang des Monats auch ihren ersten Bühnenauftritt seit 2010. Sie sang bei einer Show in Texas Coverversionen von „Son of a Preacher Man“ und „These Boots Are Made for Walkin’“ sowie Interpretationen ihrer EP-Songs.

„Dieses Mal musste ich mich daran erinnern, wer ich war. Und warum ich überhaupt singen wollte. Und an all die Musik, die mich inspiriert“, sagte Simpson. „Ich musste vergessen, wer ich sein sollte.“