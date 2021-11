Jessica Simpson dokumentiert überwundene Alkoholsucht mit schockierendem Foto

Foto: Getty Images, Jim Spellman. All rights reserved.

Die Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson berichtet via Instagram von ihrer mittlerweile überwundenen Alkoholabhängigkeit. Anbei postete sie ein Bild von 2017, auf dem sie kaum wiederzuerkennen ist. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit will sie nun Betroffenen Mut machen.

Berühmt durch „These Boots Are Made For Walking“

Jessica Simpsons Auftritt, in roten Cowboy-Boots im Musikvideo einer Coverversion von „These Boots Are Made For Walking“ von 2005, markierte wohl den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Die Neuaufnahme des von Lee Hazelwood geschriebenen Hits von 1966 erschien damals auf dem Soundtrack zum Film „Ein Duke kommt selten allein“. Darin spielte Simpson eine der Hauptrollen. Sie wurde damals weltberühmt.

Zwölf Jahre später, im Jahr 2017, sah die Welt für die US-Amerikanerin ganz anders aus, wie sie jetzt in einem aktuellen Instagram-Post offenbarte.

Instagram-Post zeigt Simpson in schlechtem Zustand

Auf dem Bild ist die Schauspielerin in einem verwaschenen, pinken Jogging-Anzug zu sehen. Sie sitzt mit traurig-nachdenklicher Miene in einem abgedunkelten Raum. Optisch ist die Sängerin kaum wiederzuerkennen. Ihr Gesicht wirkt stark aufgedunsen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jessica Simpson (@jessicasimpson)

Beim zugehörigen Textbeitrag erklärt die heute 41-jährige, was es mit dem erschreckenden Bild von ihr auf sich hat: „Diese Person am frühen Morgen des 1. Novembers 2017 ist eine unerkennbare Version meiner selbst.“, so schreibt sie. Weiter führt sie aus, dass es sich bei der Aufnahme um den Moment gehandelt habe, in dem sie erkannte, dass sie sich verändern wolle. Ihr fester Entschluss lautete: „Um das zu tun, muss ich aufhören zu trinken!“

Schockierende Aufnahme bereits vier Jahre alt

Das Bild ist laut eigenen Angaben vor vier Jahren aufgenommen worden. Mittlerweile ist sie trocken. Simpson führt aus: „Es gibt so viele Stigmata rund um die Welt des Alkoholismus oder der Alkoholiker. Die wirkliche Arbeit, die in meinem Leben gemacht werden musste, war, dass ich Fehler, Schmerz, Gebrochenheit und Selbstsabotage akzeptieren musste. Das Trinken war nicht das Problem. Ich war es.“

Mit ihren ehrlichen Worten möchte die Sängern offenbar als Vorbild für Menschen, die eine ähnlich schwierige Phase durchmachen müssen, helfen. In ihrer Botschaft heisst es daher: „Ich besitze wieder meine persönliche Kraft und den Mut. Ich bin komplett ehrlich und angenehm offen. Ich bin frei.“