Julian Lennon: Schock-Diagnose
„Ich habe sie früh genug entdeckt, um einen Teil des Schadens rückgängig zu machen“, schreibt Lennon – und appelliert an Fans, sich untersuchen zu lassen.
Julian Lennon hat bekannt gegeben, dass bei ihm eine koronare Herzkrankheit diagnostiziert wurde und er zudem Prädiabetiker ist. In einem Instagram-Post appellierte er an seine Fans, sich „lieber früher als später untersuchen zu lassen“.
„Man weiß nie, welche versteckten gesundheitlichen Probleme man haben könnte“, fügte er hinzu.
Weiter schrieb er: „Trotz dieser Beschwerden habe ich sie früh genug entdeckt, um einen Teil des Schadens rückgängig zu machen, und werde hoffentlich ein gesundes, langes Leben führen können.“ Abschließend dankte Lennon den Ärzten, die ihn dabei begleitet haben.
Frühere Gesundheitsprobleme
Lennon, 63, ist der älteste Sohn von John Lennon und dessen erster Frau Cynthia Powell. Im Februar 2020 ließ Lennon ein Muttermal an seinem Kopf entfernen, das er sein Leben lang gehabt hatte, nachdem eine Biopsie ergeben hatte, dass es krebsartig war. „Das Leben ist zu kurz“, schrieb er damals auf Facebook. „Macht es nicht noch kürzer, indem ihr eure eigene Gesundheit ignoriert.“
Zwei Jahre später enthüllte Lennon in der „Joe Rogan Experience“, dass ihm eine Biopsie vom Arm entnommen worden war. „Ich gehe etwa zweimal im Jahr zur richtigen Vorsorgeuntersuchung, in jeder Hinsicht“, sagte er in dem Podcast. „Einfach um sicherzugehen, dass ich noch da bin. Weil ich das Leben mag. Ich will noch lange hier sein.“
Julian inspirierte mehrere Beatles-Songs, darunter „Hey Jude“, „Good Night“ und „Lucy in the Sky with Diamonds“. In die Fußstapfen seines Vaters tretend, wurde Lennon selbst Musiker und veröffentlichte 1984 seine Debütsingle „Too Late for Goodbyes“ sowie das Album „Valotte“. Sein siebtes Studioalbum „Jude“ erschien 2022 über BMG.