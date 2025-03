Jessie Cave: „Harry Potter“-Darstellerin ist wegen Schulden auf OnlyFans

Jessie Cave, die vor allem durch ihre Rolle der Lavender Brown in den „Harry Potter“-Filmen bekannt ist, hat jetzt einen Account bei OnlyFans. Der Grund: Sie möchte ihre Schulden loswerden.

Mit ASMR-Kick auf OnlyFans

In einem Video auf Instagram erklärt sie ihre genaueren Pläne. Die Inhalte auf OnlyFans sollen sich wohl hauptsächlich um ihre Haare drehen. In Videos möchte sie dabei ihre langen Haare präsentieren und gleichzeitig das Geräusch vom Kämmen aufnehmen. Zu dem Content mit ASMR-Vibe meint sie: „Es ist ein Fetisch, glaube ich. Hoffe ich.“

Ihr Plan sei es, das Ganze für ein Jahr auszuprobieren. So möchte Cave ihre Geldnöte beseitigen, ihr Haus sicherer bauen und sich weiterhin auf ihre Karriere als Schriftstellerin konzentrieren. Denn nachdem die Mimin mit „Harry Potter“ durchstartete und unter anderem auch in einer Folge „Black Mirror“ zu sehen war, schrieb sie auch immer wieder Romane (wie zum Beispiel das 2021er „Sunset“).

Es geht Jessie Cave bei dem ganzen OnlyFans-Ausprobieren aber auch um ein persönlicheres Thema. „Mein Ziel? Mich selbst zu stärken? Denjenigen, die mich in der Vergangenheit falsch eingeschätzt haben, zu beweisen, dass ich nicht süß bin? Zeit in etwas zu investieren, in das ich noch nie investiert habe: Selbstliebe“, schreibt sie „y!entertainment“ zufolge auf der Plattform Substack.

In ihrer „Fuck-it-Ära“

Im gemeinsamen Podcast „Before We Break Up Again“ mit ihrem Lebensgefährten Alfie Brown hat die Londonerin außerdem erklärt, dass sie sich jetzt in ihrer „Fuck-it-Ära“ befinden würde.

Durch ihre Rolle in „Harry Potter“ habe sie eine „sehr süße“ Karriere gehabt. Jetzt möchte die 37-Jährige anscheinend gewollt genau mit diesem Image brechen.

Weshalb Jessie Cave Schulden angehäuft hat und wie hoch diese sind, ist jedoch nicht bekannt. Auch wie es in Sachen Schauspielerei für sie weitergehen soll, ist unklar.