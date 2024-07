Lily Allen hat ihren Job-Horizont erweitert. Die britische Sängerin veröffentlicht jetzt nicht mehr nur Musik und „Miss Me?“-Podcastfolgen, sondern auch Fuß-Content. Wer bei OnlyFans ihrem Account für 10 Pfund pro Monat folgt, bekommt exklusive Fuß-Fotos und -Videos von ihr.

Selten hohe Fuß-Wertungen bei WikiFeet

Dass sie mehr als nur ordinäre Quadratlatschen hat, fand die 39-Jährige dank der Frau heraus, die sich regelmäßig um ihre Nägel kümmert. „Sie hat mich darüber informiert, dass ich fünf Sterne bei WikiFeet habe, was sehr rar ist“, berichtete Allen ihrer Co-Moderatorin im gemeinsamen „Miss Me?“-Podcast. Diese „hohe Wertung“ auf der Seite, die sich um eine Einschätzung von Promi-Mauken in Form von Sternen kümmert, machten die Sängerin neugierig auf das, was sie auf einer Plattform wie OnlyFans an Cash machen könnte. Laut ihrer Nagel-Lady wohl „eine Menge Geld“.

Gesagt, getan. Via Instagram-Story teilte Lilly Allen ihren Follower:innen mit, dass sie nun einen Account angelegt hätte. Dazu schrieb sie halb mysteriös, halb witzelnd: „La dolce feeta“. Wer interessiert ist, schaut auf „FTSE500“ bei OnlyFans vorbei – laut Abonennt:innen gibt es dort bereits sechs Bilder von Zehen in Szene zu bestaunen.