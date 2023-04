Es ist so einfach wie auch etwas seltsam: Bei einem Teil der vielen Leserinnen und Leser von „Harry Potter“ ist J.K. Rowling unten durch. Die Schöpferin der erfolgreichsten Buchreihe der Neuzeit weckte mit zahlreichen Bemerkungen über die Gefahren der Transgenderbewegung für die feministische Sache zum Teil extreme Kritik. Während im Netz jeder Kommentar von ihr wütende Gegenreaktionen auslöst, entzogen auch viele Darstellerinnen und Darsteller der Verfilmung der Potter-Romane ihre Liebe und teilten mit, die Gedanken der Autorin keineswegs zu teilen.

Nun bekommt J.K. Rowling Unterstützung von einem Schauspielrecken, der im britischen Kino und im Theater so ziemlich alles erreicht und erlebt hat und in den filmischen Abenteuern über den Zauberlehrling den Professor Horace Slughorn mimte: Jim Broadbent.

Der Oscar-Preisträger (bester Nebendarsteller im Film „Iris“, an der Seite von Judi Dench) bezeichnete den Umgang mit der Schriftstellerin gegenüber dem britischen „Telegraph“ als „sehr traurig“. Broadbent: „Ich finde J.K. Rowling großartig. Ich musste mich selbst noch nicht damit auseinandersetzen, aber ich glaube, ich würde sie unterstützen, wenn es dazu kommen würde.“ Rowling hatte sich nach inoffiziellen Angaben dafür eingesetzt, dass britische Charakterdarsteller wie Jim Broadbent – aber auch Richard Harris, John Hurt und Alan Rickman – Teil des Potter-Universums werden sollen, um die Qualität der Filme zu steigern. Andernfalls hätte sie, so zumindest der Mythos, kein grünes Licht für die Verfilmung gegeben.

Der Shitstorm rollt seit einigen Tagen wieder, nachdem HBO eine „Harry Potter“-Serie angekündigt hatte. Seitdem zeigten einige User im Internet Flagge und betonten, die Produktion boykottieren zu wollen (auch wenn die Mehrzahl sich wohl einfach über die Nachricht freute, dass das Franchise eine neue Richtung bekommen könnte). Rowling hatte am Dienstag dazu einen sarkastischen Tweet abgesetzt und geschrieben: „Aktivisten in meinem Umfeld versuchen, einen weiteren Boykott meiner Arbeit zu organisieren, dieses Mal der Fernsehserie ‚Harry Potter‘. Da man gewappnet sein sollte, wenn man schon vorgewarnt wird, habe ich vorsichtshalber einen großen Vorrat an Champagner eingelagert.“

Dreadful news, which I feel duty bound to share. Activists in my mentions are trying to organise yet another boycott of my work, this time of the Harry Potter TV show. As forewarned is forearmed, I’ve taken the precaution of laying in a large stock of champagne.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 21, 2023