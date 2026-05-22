Jessie J: Update zur Krebs-Diagnose

Nach einem langen und zermürbenden Kampf um ihre Gesundheit ist Jessie J nun krebsfrei.

Die Sängerin verkündete die Nachricht gemeinsam mit einem Video in den sozialen Medien, das die Momente vor ihrem jährlichen Kontrolltermin nach einer Brust-MRT zeigt. In der Bildunterschrift des Beitrags gab sie ihren Fans die freudige Botschaft: „DIE ERGEBNISSE SIND DA UND ICH BIN KREBSFREI!! Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr wieder durchgeatmet.“

Jessie hat offen über ihren Weg durch die Krankheit gesprochen und dabei die „Tiefen und Höhen“ ihres Kampfes geschildert. Im Juni 2025 machte die Künstlerin erstmals öffentlich, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war. Damals erklärte sie, sie habe lange hin und her überlegt, ob sie die Neuigkeit teilen solle oder nicht – am Ende habe sie sich entschieden, es „mit meinen Fans und den Menschen, die mir wichtig sind, zu teilen.“

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Tournee abgesagt, Bühne zurückerobert

Im August vergangenen Jahres sagte sie alle US-Termine ihrer „No Secrets“-Tour ab und verschob ihre Auftritte in Großbritannien und Europa, um sich einer zweiten Operation zu unterziehen. Einen Monat später stand Jessie zum ersten Mal nach dem Eingriff wieder auf der Bühne – ein bewegender Moment, der zugleich das erste Mal war, dass ihr zweijähriger Sohn sie live performen sah. „Ich bin so dankbar, hier zu sein – ihr habt keine Ahnung, wie dankbar ich bin, so viele von euch nach all diesen Jahren mitsingen zu sehen“, sagte sie dem Publikum beim BBC-Radio-2-Festival „In the Park“ in Essex.

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Bevor Jessie ihren neuen Track „Living My Best Life“ anstimmte, erklärte sie, warum das Lied eine besondere Bedeutung für sie hat. „Einige von euch wissen es vielleicht, andere nicht – aber worum es in diesem Song geht: Ich wurde buchstäblich zwei Wochen vor der Veröffentlichung dieses Songs diagnostiziert. Alle sagten: ‚Lass uns aufhören, lass uns alles auf Eis legen.‘ Und ich sagte: ‚Darum geht es im Leben nicht.’“ Sie fuhr fort: „Im Leben geht es darum, im Sturm zu stehen, aber den Regenschirm hochzuhalten und einfach weiterzugehen.“

„Dieser Song heißt also ‚Living My Best Life‘, und genau das tue ich jeden verdammten Tag. Denn wir wissen nie, wann unser letzter Tag kommt – also genießt jeden Moment und umarmt die Menschen, die ihr liebt, so fest ihr könnt“, sagte sie.

Erstes Album seit acht Jahren

Im November veröffentlichte die Sängerin „Don’t Tease Me With a Good Time“ – ihr erstes Album seit acht Jahren und ihre erste Platte nach der Trennung von Republic Records. Das neue Material erscheint über D.A.P. sowie ihr eigenes, nach ihr benanntes Label.