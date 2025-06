Darum trat Jessie J trat direkt nach fünf Brustbiopsien auf

Jessie J lachte durch den Schmerz und die Angst, während sie sich ihrer Brustkrebsdiagnose stellte. Nur wenige Tage nachdem sie öffentlich gemacht hatte, dass sie an „frühem“ Brustkrebs erkrankt ist, blickte die Sängerin in einem neuen Video auf ihre gesundheitliche Reise zurück. Und enthüllte, dass sie kurz vor einem geplanten Auftritt mehrere Brustbiopsien hatte.

Auftritt mit Schmerzen – aber Humor

Die Sängerin postete ein Video von ihrem Auftritt im Ronnie Scott’s Jazz Club aus dem April, bei dem sie mehrere reduzierte Versionen ihrer Songs spielte. Und sich Zeit nahm, trotz allem Witze über ihre Brüste zu machen.

„Ehrlich zu sich selbst sein. Nicht zu deinen Freunden oder deiner Familie oder allen anderen, Sondern was du liebst und wer du bist, was dich besonders macht. Darauf sollt ihr euch konzentrieren“, sagte sie während des April-Auftritts auf der Bühne. „Und auf meine riesigen, perfekten Titten.“ Das Video zeigt deutlich, wie nervös Jessie dabei war, während sie mit Witzen durch die Show kam.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der Bildunterschrift schrieb Jessie, dass sie „ein gewisses Unbehagen“ nach den fünf Biopsien verspürte. Aber dennoch unbedingt auftreten wollte. „Ich war so gehypt auf den Auftritt und wollte nicht absagen“, schrieb sie. „Je öfter ich mir diesen Auftritt ansehe, desto mehr erkenne ich, wie mein Gehirn im Übermodus arbeitet, um nicht alles herauszuplatzen.“

Offenheit bringt Unterstützung

Sie ergänzte: „In schwierigen Zeiten zu lachen und Witze zu machen 🤝🏻 das bin ich.“

Am Mittwoch enthüllte Jessie die Nachricht über ihre Gesundheit. Und betonte, dass bei ihr „früher“ Brustkrebs diagnostiziert wurde. „Ich betone das Wort ‚früh‘“, sagte sie. „Krebs ist in jeder Form schrecklich. Aber ich halte mich an das Wort früh. Ich war in dieser ganzen Zeit immer wieder bei Untersuchungen.“

Jessie sagte, sie habe ihre Diagnose öffentlich gemacht, um selbst damit klarzukommen und sich mit anderen zu verbinden. Denn Offenheit bringe Unterstützung. „Ich darf meine Brustwarzen behalten. Das ist gut“, sagte sie. Und fügte später hinzu: „Ich werde nach dem Summertime Ball [am 15. Juni] eine Weile verschwinden, um mich operieren zu lassen.Und ich komme mit riesigen Titten und neuer Musik zurück.“

In ihren Instagram-Stories sagte die Sängerin, sie habe die Krebsnachricht neun Wochen lang für sich behalten. Und gesteht, dass sie Zeit brauchte, um sie zu verarbeiten und darüber zu sprechen.