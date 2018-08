Nur in der nächsten ROLLING-STONE-Ausgabe: Die Titelstory zu „Piano & A Microphone 1983“ mit weltexklusiver Vinyl-Single „17 Days“ (Piano Version) und „1999“ (Single Edit).

Die PRINCE 7-inch Single ist exklusiv nur mit ROLLING STONE 10/2018 erhältlich.

Tracks:

A Side 01. „17 Days“ (Piano Version)

B Side 01. „1999“ (Single Edit)

Im Lieferumfang enthalten: ROLLING STONE Ausgabe 10/2018 + exklusive PRINCE 7-inch Single.

Only available in the upcoming German ROLLING STONE magazine: the cover story on „Piano & A Microphone 1983“ inclusive worldwide exclusive Vinyl-Single 17 Days“ (Piano Version) and „1999“ (Single Edit).

The PRINCE 7-inch Single is only available with the German ROLLING STONE issue #10/2018.

Tracks:

A Side 01. „17 Days“ (Piano Version)

B Side 01. „1999“ (Single Edit)

Scope of delivery involves: ROLLING STONE 10/2018 (German version) + exclusive PRINCE 7-inch Single.

